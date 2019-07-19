Пожарные и звезды в парке Горького, танцы в «Дримлэнде»

В субботу 20 июля с 11.00 в парке Горького начнется День пожарной службы, которой в этом году исполнится уже 166 лет! Гостей праздника ожидают парад, выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничные концерт, фейерверк, водная феерия, демонстрация работы воздушных судов, а также множество точек активации.

Дети и их родители смогут почувствовать себя спасателями, примерить боевую одежду, а на всех игровых площадках не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые потом можно обменять на призы и сувениры.

Любителей животных порадуют лабрадоры из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения. А перекусить можно будет на одной из четырех полевых кухонь. Вход свободный.

В развлекательном центре «ДИНОЗАВРиЯ» 20 июля и 21 июля в 17.00 начнется игра в детскую мафию. В течение трех часов ваш ребенок получит массу положительных эмоций, а вместе с ними - полезный и занимательный досуг. Организаторы подготовили множество подарков, так что, если повезет, можно и приз выиграть. Вход бесплатный, но нужно заранее записаться по телефону +375 (33) 617-61-74. Адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 29, ТЦ «Тивали», 4-й этаж.

В эти выходные с 13.00 до 18.00 в парке «Дримлэнд» пройдет большой оупен-эйр для детей Kids Party Mix. Праздник состоится независимо от погоды в большом шатре парка. Вас ждет развлекательная программа от лучших аниматоров, постоянные розыгрыши от ведущей, бесплатный аквагрим, ростовые куклы, фотозоны и релакс-зоны, танцы, игры и занятия на свежем воздухе не только для детей, но и для родителей. Само собой, в парке работают фуд-корты, так что вы точно не останетесь голодными. Можно спокойно поваляться на удобных креслах-мешках или же вместе со своими детьми поучастовавать в мастер-классах от различных школ и преподавателей. Вход свободный. Адрес: Минск, ул. Орловская, 80.

Вечером 20 июля с 19.00 все в том же «Дримлэнде» пройдет большой танцевальный марафон сразу на трех площадках. В парке вы сможете разучить самые модные направления латиноамериканской музыки в сопровождении высококлассных диджеев. Профессиональные танцоры предложат доступные каждому мастер-классы по парным клубным танцам. Главная идея преподавателей - научить как можно больше людей танцевать красиво. Никаких ограничений по возрасту, росту и танцевальным навыкам! Вход свободный.

Традиционный уже фестиваль классической музыки продолжится и в эту субботу. Причем концерты пройдут не только в Минске, но и в трех областных центрах: Гродно (ансамбль "Минск-Классик"), Гомеле и Бресте (Art Music Orchestra). В столице вечером у Ратуши выступит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси. Бесплатно!

Обсерватория Минского планетария напоминает, что все желающие могут полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты: двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце. Вся эта красота доступна бесплатно с 21.00 до 23.00. Ограничение только одно - надо, чтобы было безоблачное небо. А именно такое и обещает прогноз погоды в эти выходные. Адрес планетария: Минск, ул. Фрунзе, 2 (парк им. Горького).

Музыкальный проект «Пешеходка» (выступления уличных музыкантов, танцевальные мастер-классы, программы клубов исторической реконструкции, проекты для детей) в субботу, 12.00 - 23.00, Верхний город. Вход свободный.

Театральный проект «Без сцены», в котором принимают участие актеры уличных театров, пройдет также в субботу с 17.00 до 22.00 в квартале на пересечении ул. Комсомольская и Революционная. Денег за просмотр не возьмут.

БОНУС!

Ну а самый масштабный фестиваль этих выходных «Наш Грюнвальд» состоится в музейном комплексе «Дудутки» в 40 км от Минска. Ежегодно он собирает фанатов истории - битв, балов, пиров и традиционных ремесел. В этом году в нем примут участие около 500 рыцарей и прекрасных дам из средневековых клубов Беларуси, России и стран Европы. Кульминация праздника - конный рыцарский турнир на копьях по правилам XV века. 20 июля и 21 июля, начало в 10.00. Билет на один день стоит 7 - 20 руб., на два дня - 12 - 43 руб., дошкольники бесплатно.