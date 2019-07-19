2019-07-19T11:57:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккеисты «Динамо» вместе с тренерами играли в вышибалу

Получилось весело [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Разминка на улице. Фото: hcdinamo.byРазминка на улице. Фото: hcdinamo.by
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С 13 июля минское «Динамо» активно готовится к сезону в Пинске. Сбор продлиться чуть более двух недель – до 29 июля. Там есть все условия: гостиница, ледовый дворец, стадион, тренажерный и игровой залы, теннисные корты, медицинская лаборатория. И все в шаговой доступности. Раньше там к своим чемпионским сезонам готовилось московское «Динамо».

"Зубры" и таким вратарям забрасывают. Фото: hcdinamo.by

"Зубры" и таким вратарям забрасывают. Фото: hcdinamo.by

Хоккеисты закладывают базу физической подготовки. Французский тренер по ОФП Адриан Вальво сначала всех протестировал, затем на каждого хоккеиста создал большой профайл. Работа в залах и на ледовой площадке игроки и тренерский штаб разнообразили игрой из начальной школы – вышибала. В хоккее это, кстати, используется довольно часто. Работает и глазомер, развивается реакция и ловкость, да и общая выносливость тоже. В игры поучаствовали и тренеры: Крэй Вудкрофт, Михаил Грабовский, Андрей Мезин, Александр Журик.

Хоккеисты Динамо вместе с тренерами играли в вышибалу. Источник: hcdinamoby

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