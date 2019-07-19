Папа не любил говорить о войне, а лишь отшучивался: «Главное - не отстать от полевой кухни»

Отец не любил рассказывать о войне. Отшучивался: главное - не отстать от полевой кухни. Говорил, что было страшно, когда идут танки у тебя над головой, а ты сидишь в окопе. Страшно было при переправе через реку Одер. Но каждый год я наблюдала, как отец бережно достает свои награды, начищает ордена, собирается на встречу с ветеранами.

Папа вел переписку с однополчанами. В библиотеке Дома офицеров в Минске всегда брал две книги: одну художественную, другую - военные мемуары. В одной из них нашел упоминание о себе. Сборник «Буг в огне», глава «Через Пинские болота». Это воспоминания Александра Павловича Кавицкого (в период боев за Брест заместителя командира 31-го гвардейского артиллерийского полка 12-й гвардейской Пинской дивизии). Но очень многое я узнала, уже когда отца не стало из документов, сохраненных моей мамой, Улащик Валентиной Павловной. А также на сайте «Подвиг народа».

- 12 июля 1940 года был призван в Советскую армию.

- Июль 1941 года - разведчик 553-го легкоартиллерийского полка 106-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа.

- Август 1941 года - был ранен, находился в госпитале в г. Ростове.

- Октябрь 1941 - март 1942 года - курсант Днепропетровского артиллерийского училища, г. Томск.

- Август 1942 года - начальник разведки дивизиона 31-го гвардейского артиллерийского полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии.

- Ноябрь 1943 года - офицер разведки полка, 31-го гвардейского артиллерийского полка 12-го гвардейской стрелковой дивизии.

Всю войну отец вел переписку со своей матерью, Улащик Стефанидой Стефановной, моей бабушкой. Посылал ей деньги и весточку о себе.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945».

После войны отец женился. Забрал свою маму из дома престарелых. Продолжал служить в рядах Советской армии до 1956 года, после чего был уволен в запас по состоянию здоровья.

Мой папа умер 18 мая 1985 года в возрасте 72 лет. К сожалению, внуков он не дождался. Но сегодня Аркадьева Ольга Анатольевна и Аркадьев Владимир Анатольевич свято чтут память о своем дедушке.

Прошло уже 75 лет со дня Великой Победы. Рассматривая документы и фотографии о Великой Отечественной войне, прикасаешься к Истории. Никто не забыт, ничто не забыто.

Подготовила Аркадьева Татьяна Владимировна, г. Минск.