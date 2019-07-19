2019-й самый теплый год за последние 30 лет

К июльским дождям мы уже привыкли, но не к холоду.

Температура в этом месяце на 2,5 градуса ниже обычной. А начиналось все многообещающе – 1 июля в Брагине (Гомельская обл.) воздух прогрелся до 36,5 градусов.

И первый месяц лета был самым жарким за всю историю метео-наблюдений. В некоторых районах температура поднялась на 7 градусов выше нормы.

Радует, что на этих выходных днем столбик термометра поднимется до 29 градусов. Лето вернулось. А что дальше?

- Остаток месяца будет, как обычно, теплым.

Температура днем составит около +22+28, - рассказывает Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета. - Большого количества осадков ожидать не приходится, но, вполне вероятно, что будут грозовые дожди.

Синоптики не рискуют прогнозировать, каким будет август.

- Мы так далеко не заглядывали, но можно сделать некоторые выводы, опираясь на статистику прошлых лет. Скорее всего, будет тепло, иногда даже жарко. А в последнюю декаду температура должна упасть, - продолжает Александр Беганский.

Специалисты также сообщили, какие погодные аномалии произошли в предыдущие полгода.

В среднем было на 2 градуса теплее нормы. Последний раз такая высокая температура по полугодию была 30 лет назад, в 1989 году.

Так, в феврале воздух прогрелся более чем на 4 градуса выше нормы. И это после того, как в январе зафиксировали почти минус 25 на метеостанции в Брагине.

Такая теплая весна, как в этом году, бывает раз в четверть века. В апреле выпало всего 18% от нормы осадков. Настолько засушливого месяца не было с 1945 года. С радиационным фоном в Беларуси все в порядке, а вот с чистотой воздуха есть проблемы в промышленных городах: в Минске, в Новополоцке, в Гродно. Содержание некоторых газов превышает норму. Насколько, представители Белгидромета не сообщили.

По данным мировых экспертов за 100 лет потеплело на 1 градус, а в Беларуси за последние 30 лет температура поднялась на 1,3. Но это не значит, что у нас наступит глобальное потепление. Такое повышение температуры характерно для всех умеренных широт.