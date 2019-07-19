Деловой костюм на работе – дискриминирующее условие: мнение белорусских мужчин

Глобальный опрос, посвященный офисной одежде, провела транснациональная американская компания Regus. Сотрудников из разных стран мира спросили, в какой на их взгляд одежде уместно находиться в офисе. И выяснила много интересного: в Южной Корее щеголяют по офису в шлепках, латиноамериканцы надевают на работу спортивный костюм, а жители Японии и Великобритании заявили, что ходить в офис в джинсах недопустимо. Исследование затронуло и белорусов.

74% респондентов во всем мире считают, что постоянно ходить на работу в костюме с галстуком – слишком формально. Для белорусских мужчин обязанность носить строгий костюм в любую погоду и вне зависимости от характера работы находится на первом месте в списке дискриминирующих условий офисного дресс-кода. Почти 14% опрошенных мужчин сочли такое требование необоснованным, - сообщает МОО «Гендерные перспективы».

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Взгляды насчет шлепок, футболок и спортивных костюмов в офисе разделились. Зато большинство респондентов сошлось во мнении, что джинсы окончательно стали офисной одеждой. Так считает 79% опрошенных. Исключение - сотрудники из Японии, Ирландии и Великобритании. Жители этих стран очень консервативно относятся к строгому костюму. В Японии большинство клерков стараются не выделяться, потому что самовыражение может быть рассмотрено нечто негативное для японского делового стиля. А в Великобритании и Ирландии есть ряд профессиональных областей, где успех зависит от внешнего вида - банковские служащие, страховщики и адвокаты. Джинсы в дресс-код не входят.

В Беларуси сложилась более свободная ситуация. Около 72% работодателей лояльно относятся к внешнему виду своих работников. Наиболее требовательны к женскому дресс-коду в сфере услуг, на транспорте и в IT-секторе. Для мужчин проблемные отрасли в силовых органах, в бюджетной сфере и на транспорте.

Фото: pixabay.com

- Ситуация с дресс-кодом в Беларуси постепенно меняется, значение одежды и внешнего вида снижаются из года в год, – считает Ирина Альховка, председательница правления МОО "Гендерные перспективы". – К нанимателям приходит понимание, что дресс-код должен учитывать не только их желания и вкусы, но и потребности работников, их права. Не должно быть надуманных, а иногда и вовсе абсурдных требований, которые порой несут прямой вред репутации и здоровью работников.