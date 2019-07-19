«Динамо» вЛИЕПАЯлось в историю

1998 год. Тогда финансовыми потоками в минским «Динамо» руководил Евгений Хвастович. Но вскоре клуб из частных рук перешел под опеку государства. В команде был сложный период неопределенности и неконтролируемых перемен. Прошлогодний чемпион ужасно стартовал в чемпионате Беларуси, но к лету его немного подсобрали – предстоял старт в квалификации Лиги чемпионов. Играть предстояло с рижским «Сконто». В Риге – 0:0. В Минске динамовцы открыли счет (забил Осипович), но Астафьев и Новиков принесли «Сконто» победу – 2:1. Тогда команду из Риги тренировал Александр Старков, в составе были Игорь Степанов (потом играл за лондонский «Арсенал»), Марьян Пахарь (через год перешел в «Саутгемптон» и провел больше ста матчей), Виталий Афанасьев (через год перешел в «Бристоль Роверс»). Они и многие другие в 2004 году выведут Латвию на чемпионат Европы.

2019 год. Минское «Динамо» из частных рук Юрия Чижа перешло под опеку государства в лице Мингорисполкома.

Мэр Минска Анатолий Сивак: «Будучи студентом, ездил на матчи «Динамо» из Гомеля»

У команды резко обновился состав, часто на поле выходят вчерашние дублеры. В первом квалификационном раунде Лиги Европы играть с «Лиепаей», которую тренирует Александр Старков.

Александр Старков снова выиграл в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Латвии сыграли вничью – 1:1. В ответом матче, казалось бы, все должно быть под контролем «Динамо». Да, много молодежи в составе, но такого соперника все равно надо обыгрывать.

Максим Плотников выручает в начала матча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейду Яхая я мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник мы спрашивали у Сергея Гуренко, не сыграет ли эффектная победа над лидером чемпионата в Бресте злую шутку – там много оставили эмоций, которых может не хватить. После матча Сергей Гуренко это признал. Пропустили на 10 и 71 минутах, в концовке забили лишь гол престижа – 1:2.

Максим Плотников играет на выходе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вираж Егора Зубовича на фланге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гуренко критиковал команду за бездарный футбол: установку на матч не выполнили, допустили ошибки в обороне, уступали в единоборствах, а это следствие не лучшей физической формы, основу которой не заложили в межсезонье. Все так… Но даже в таком состоянии можно было проходить «Лиепаю», теперь остается кусать локти, вспоминая, как Фатаи в Латвии не забил пенальти, как Билоног и Тигиев упустили свои голевые моменты в Минске. Так впервые за 14 лет «Динамо» завершает выступление в еврокубках уже в первом раунде. А еще в среду говорили, что в Швецию динамовцы отправятся на самолете.

Подход к воротам "Лиепаи".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергею Гуренко пришлось вносить коррективы в план на игру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамоша переживал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Лиепая" хитро перепрыгнула "Динамо" и вышла в следующий раунд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Майка от футболиста - хоть какое-то утешение для юных болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ