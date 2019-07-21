Часами белоруса Генриха Сона восхищался сам Фаберже

Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и шаттлы, об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком, который создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения, а еще - о Дэвиде Шенберге, который совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов. Сегодня речь пойдет о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне.

О том, когда именно родился будущий часовщик, точно неизвестно. Равно как и нет сведений о его семье. По некоторым данным, его предками были немцы с еврейскими корнями. Однако точно известно, что Генрих Осипович Сон был родом из Могилева. Он - часовых дел мастер. В 1862 году на всемирной выставке в Лондоне он единственный от Российской империи представил часы с механизмом собственного изобретения. Эти часы были удостоены почетного отзыва. Кстати, ту выставку посетило более шести миллионов человек!

Так выглядел Российский павильон в Париже.

Но еще более сложные часовые конструкции Генрих Сон показал на следующей всемирной выставке, которая прошла в 1867 году в Париже. Первая конструкция позволяла заводить часы всего лишь один раз в год. Вторые часы - маленькие, в виде брелока в форме золотой пули. Особенностью их конструкции было размещение часовых шестерен не в двух, как обычно, а в пяти плоскостях друг над другом, что и позволило уменьшить размеры часов в несколько раз. Несмотря на то что на этот раз Российскую империю представляли шесть экспонентов, а также присутствовала сильная конкуренция со стороны часовщиков из таких признанных центров часового дела, как Швейцария, Великобритания и Франция, могилевский часовщик вновь завоевал награду.

На Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 году часовое дело представляли уже 11 специалистов из Российской империи. Пять - из Петербурга, два - из Москвы и по одному из Варшавы, Вильно, Могилева, Житомира. Генрих Сон имел на этой выставке особую витрину, где были представлены «оригинальные золотые часы сферического вида весьма изящной и красивой отделки». Здесь были и другие изобретения Генриха Сона: золотые часы с заводом без ключа, часы с месячным заводом, золотой полухронометр. В указателе выставки отмечалось, что мастерская изобретателя, в которой числилось трое рабочих, существует с 1840 года, а ее годовое производство достигает 15 тысяч рублей. Для сравнения: средняя зарплата рабочего в те годы составляла около 15 рублей, а полковник в царской армии получал 300 рублей.

В Париже в XIX веке Всемирные выставки проводились пять раз. В 1889-м специально для такой выставки и построили Эйфелеву башню.

Сейчас часы Генриха Сона продают за 600 тысяч долларов

В те годы крупные промышленники, как правило, заявляли о себе на локальных выставках, а затем, наращивая производство, старались закрепить свой успех на более крупных выставочных смотрах. Изобретатели поступали иначе: они сразу стремились продемонстрировать свои новинки на больших, престижных выставках, завоевать награду и после, используя это в качестве рекламной поддержки, продать изобретение или организовать свое дело в более широких масштабах, продолжая использовать выставки разного уровня в качестве дополнительного рекламного средства. Так поступил и Генрих Сон: к 1882 году он перенес свое производство в Москву, на Покровку, в дом Шишеловых - по этому адресу располагалась его мастерская. В ее штате было всего из трех рабочих, но годовое производство часов составляло 6 тысяч рублей. Фишкой мастера было то, что каждый экземпляр часов был уникальным и делался под конкретного заказчика. Среди заказчиков было немало известных людей. Известно, что истинным ценителем и фанатом часов Генриха Сона был известный немецкий ювелир Петер Карл Фаберже - тот самый, который сделал знаменитую коллекцию так называемых яиц Фаберже. Известный ювелир считал, что часы Генриха Сона - одни из лучших в Российской империи и даже в Европе.

За карманные часы особой конструкции с месячным заводом Генриха Сона наградили бронзовой медалью. Причем экспертная комиссия подчеркнула, что «при назначении награды приняты в соображение его прежние изобретения и работы, удостоенные наград на выставках Лондона 1862-го, Парижа в 1867-го и Петербурга 1870 годов». Мастерство часовщика из Беларуси получило признание и на Всероссийской выставке.

В наши дни часы мануфактуры Генриха Сона продаются за невероятные деньги. Антиквары оценивают их в 300 - 600 тысяч долларов за штуку! Самая большая коллекция часов белорусского мастера находится во Франции.

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