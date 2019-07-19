«Можно верить, что правосудие есть!»: главного инженера МЗКТ оправдали

Сегодня, 19 июля, суд Первомайского района Минска вынес оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей Андрею Головачу, которого обвиняли в получении взяток и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Головача суд признал невиновным. Услышав это, жена Головача Татьяна Михайловна ахнула и перекрестилась. Мужчина спокойно выслушал приговор.

Уже в коридоре к нему бросились в объятия дочки. А супруга обняла даже журналистов!

Андрея Головача, который провел в СИЗО четыре года, освободили в зале суда.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Я верил, что будет оправдательный приговор, - говорит Андрей Альбертович. - Правосудие должно быть. По крайней мере, теперь можно верить, что оно есть.

- Будете подавать на компенсацию?

- Сами поймите, 4 года, 2 месяца и 14 дней...

- Вы чувствовали поддержку?

- Еще по первому делу меня сразу поддержали люди на заводе: 2800 человек подписало прошение об изменении меры пресечения. Люди писали в суд - 1500 человек. Открытое письмо президенту написало почти 900 человек.

- Что будете делать первым делом дома?

- Ой, не знаю...

Андрей Головач обнимает своих дочерей и супругу.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Мужчина отметил, что, находясь в СИЗО, на работе ему трижды продлевали контракт. Он является по-прежнему главным инженером МЗКТ.

- Вернетесь на работу?

- Надеюсь, да.

Андрею Альбертовичу подносят телефон - ему звонит мама.

- Все хорошо, - успокаивает свою мать мужчина.

Андрей Головач по-прежнему является главным инженером МЗКТ.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Журналисты спросили у Головача, откуда взялись 20 тысяч долларов, которые нашли при обыске дома у мужчины.

- Когда мой отец был при смерти, он мне сказал, что ему должны деньги... Честно говоря, я про них и забыл. (Головачу принес неизвестный человек эту сумму незадолго до его задержания - Ред.).

- А вы предпринимали какие-то усилия, чтобы найти этого человека?

- Вы поймите, когда вам звонят и говорят: "Вот вам передали". Передают пакет, просто написана фамилия и всё. Принесли деньги домой. Отец говорил, что дал мой адрес.

Андрей Альбертович всех поблагодарил: "Спасибо всем!"

Супруга мужчины Татьяна Михайловна признается, что молилась, чтобы его супруга освободили.

- Вы можете написать: Слава Богу! Господу Иисусу, Пресвятой Богородице, всем святым! Я вчера валялась на коленях - привезли икону в Свято-Елисаветинский монастырь. Я туда понеслась. Потом на Немигу...

Женщину переполняют эмоции.

Адвокат Головача тоже волнуется, но признается, что они были настроены на победу.

Напомним, Андрей Головач четыре года находился в СИЗО. Он был задержан весной 2015 года по подозрению в получении взятки. В марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, однако была подана апелляция. Минский городской суд направил дело на новое рассмотрение, после чего Головача оправдали. Но сразу после оглашения оправдательного приговора мужчину задержали снова, предъявив ему новые обвинения.

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