Белорусские танкисты отправляются в Россию для участия в «Танковом биатлоне»

В этот раз в соревновании примут участие команды из 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Впервые в роли наблюдателей выступят представители США, Франции и Турции. Все, кроме китайцев, выступают на танках Т-72Б3 российского производства. Кстати, изначально планировалось, что белорусская команда выступит на танках T-72БМЭ, которые модернизировали в Беларуси. Однако новый танк пока не приняли на вооружение, поэтому от затеи пришлось отказаться.

Всего от Беларуси будет участвовать четыре экипажа – три основных, и один запасной. В каждом танке – по три человека. Совсем скоро танки будут грузить на железнодорожные платформы – и они поедут на место проведения конкурса – полигон Алабино, это под Москвой. 25 июля уедут и сами экипажи. А пока члены команды рассказали о том, как проходила их подготовка к соревнованиям:

- Этап подготовки к соревнованиям у нас начался с 13 мая и на данный момент уже завершился. За это время наши ребята показали свои навыки на очень хорошем уровне. Мы анализировали свой и чужой опыт прошлых лет и учились на нем. Теперь команда полностью готова и, как всегда, настроена только на победу, — отметил Сергей Михно.

- Беларусь никогда не поднималась выше третьего места. Чего не хватает? Надежности техники? Скорости? Навыков наших экипажей? – спросила «Комсомолка» у капитана команды.

- Всегда чего-то не хватает. Там собираются лучшие танкисты своих стран, с каждый годом конкуренция все выше и выше, - рассказал Сергей Михно. – Все хотят победы, нам становится все сложнее, но все интереснее.

Всего от Беларуси будет участвовать четыре экипажа – три основных, и один запасной.

Накануне танкисты попробовали себя в компьютерной игре World of Tanks. Для этого их пригласили в лабораторию исследований игрового опыта Wargaming, где с использованием профессиональной аппаратуры, специальных тестов и наблюдений за действиями получают объективную обратную связь от игроков о различных нововведениях в игре.

- Было очень интересно принять участие в подобных исследованиях. Нас приятно удивило, что над игрой работает такое количество человек и проводится такая серьезная работа, — говорит капитан белорусской команды старший прапорщик Сергей Михно. — Во время тестирования режима «Линия фронта» мы были в одном взводе и старались держаться ближе друг к другу, играть одной командой. По командному духу World of Tanks это как соревнования на настоящих танках, только в домашних тапочках.

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