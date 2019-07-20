«Меня незаконно забрали в армию. В результате потерял здоровье, работу, перспективы, но отвечать за это никто не собирается»

«К ответу так никто и не призван»

К нам в редакцию Никита Болотин обратился в надежде, что огласка его истории подарит ему хоть какой-то просвет в решении проблемы.

- В 2018 году я окончил Гродненский государственный университет им Я. Купалы. Получил сразу несколько предложения по работе. Спустя месяц договорился с одной из компаний и переехал в Минск работать и жить, - рассказывает Никита.

По образованию молодой человек юрист-международник, на работу устроился в частную компанию в отдел блокчейн-маркетинга.

- Все шло прекрасно, для первой работы были отличные условия. Но 31 августа начался призыв и меня стали вызывать в военкомат Гродно и Гродненского района для прохождения медкомиссии. Совмещать работу в Минске и постоянно ходить по врачам в Гродно, а их было около 30 за все время призыва, мягко говоря, было проблематично. Договорился удаленно поработать из Гродно. Мне пошли навстречу. Более того, работодатель подготовил все необходимые бумаги для ходатайства о прохождении службы в резерве. На что был получен отказ с мотивацией, что это частная фирма и их не интересуют такие случаи. Дали понять, что впереди у меня срочная служба.

- Помимо работы и перспектив, которые ты мог потерять, были другие причины не служить?

Проблемы с желудком у Никиты были с детства. Фото: личный архив

- Конечно. Я знал, что по состоянию здоровья для службы в армии я не годен. В анамнезе у меня - «язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки». Последний раз лечился несколько лет назад. Но их - язв - у меня было столько, что я давно подпадал под статью о негодности службы в армии. Мой диагноз не имеет срока годности. Это значит, если он есть в анамнезе, в армию меня взять не могут.

Факты и диагнозы, о которых рассказывает Никита, он готов подтвердить. На руках у молодого человека - все необходимые медсправки, копии заявлений и документов, которые он не скрывает ни от журналистов, ни от армии.

- Комиссия тянулась и тянулась. К тому моменту я успешно прошел испытательный срок с зарплатой в 1000 рублей и перешел на годовой контракт с зарплатой 1500 рублей. Но поработать мне было не суждено. Медкомиссия признала меня годным с ограничениями, несмотря на то, что ранее я признавался негодным из-за язв желудка и 12-перстной кишки.

В этом документе видно, какое заключение отностельно здоровья Никиты Болотина вынесла призывная комиссия. Фото: личный архив

Мы озадачились и прочитали официальные документы. Выяснили, что существует так называемое «расписание заболеваний». Если официально - «Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. №51/170, в котором содержится классификация заболеваний для определения категории годности граждан к военной службе.

Диагноз Никиты нашли в статье 57 «Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки». Важное уточнение - в пункте В, в графе I, рядом с которой стоит пометка - НГМ, что означает «негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время».

- Я решил не сдаваться. Записался на прием к облвоенкому. На встрече военком сказал, что мое заключение было рассмотрено еще раз, и что оснований для отсрочки или негодности у меня нет, так как сейчас я годен и все законы изменились. Мол, истек срок годности заболевания. А мои проблемы с язвами были давно, и сейчас это не имеет никакого значения. Да, на момент прохождения медкомиссии, язвы меня действительно не беспокоили. Но это не отменяло того факта, что я был не годен.

27 ноября Никиту призвали на срочную службу. Разумеется, работу и контракт на 11 месяцев парень потерял.

- Спустя 3 месяца службы попал в госпиталь. Угадайте с чем? С язвой! Врач сказал, что вообще недоумевает, как я в армию попал. Сказал, если у меня есть документальные подтверждения, я должен быть комиссован. Он же подтвердил, что мой диагноз не имеет срока годности. То есть с ним отправить в армию меня все же не имели права.

- Уточню. Во время медкомиссии в твоем анамнезе диагноз был указан?

- Да, но увидеть его не захотели. Забегу немного вперед: когда начались разбирательства, медики сказали, что поликлиника вовремя не передала им нужные документы. А теперь ссылаются на то, что я язву я заработал в армии.

После того, как я загремел в госпиталь, родители стали писать ходатайства, началась военно-врачебная комиссия. Меня отправили в Минск. Всю медкомиссию там прошел с нуля. В результате признали негодным к службе по заболеваниям, полученным до призыва в армию, и уволили в запас.

Ответ из Военного коммисариата, который пришел матери Никиты после ее обращения. Фото: личный архив

Окончание документа. Фото: личный архив

Что получаю в итоге? Полгода незаконного нахождения в армии, являясь негодным; 9000 рублей ущерба в пересчете всех моих зарплат за полгода, потеря работы, на которую я уже не могу вернуться, и моральный ущерб.

- На новую работу уже устроился?

- Не могу найти работу уже два месяца. Расхлебываю проблемы, которые получил из-за халатных и незаконных действий призывной комиссии.

- На какой стадии сейчас разбирательства и чего ты хочешь добиться?

- Сначала жалоба ушла в Гродненскую областную прокуратуру. Получили отписку, по которой стало понятно, что жалобу перекинули в военкомат. Пока никаких результатов. Прокуратура даже не взяла дело на контроль. Просто обязали военкомат информировать меня о ходе разбирательства. Военкомат свою вину, естественно, не признает. Ссылаются на то, что «комиссия была проведена законно и корректно». Я намерен продолжать бороться. Хочу добиться компенсации упущенной выгоды (т.е. всех моих зарплат по контракту за полгода), а это 9000 рублей плюс компенсацию морального ущерба в 1000 рублей. Всего - 10 000 рублей. Но мне в отрытую говорили, что никакой компенсации я не дождусь. Сказали, чтобы радовался, что меня вообще комиссовали.

Мы выяснили, что сейчас жалоба находится в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Результатов пока никаких.

КОМПЕТЕНТНО

Правозащитник Олег Волчек рассказал нам, что в последние полгода самые часты просьбы о помощи ему поступают именно от призывников. Фото: личный архив

Правозащитник: «Вертолет с медиками в армию за 5 минут может не прилететь. Отстаивать нездорового призывника надо упорно и заранее»

С вопросом, есть ли у Никиты шансы отстоять свою правоту и получить компенсацию, мы обратились к руководителю правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку. Он же дал рекомендации родителям и призывникам, которые помогут избежать подобных проблем с армией.

- Увы, чаще всего права призывников нарушают именно на призывной медкомиссии. Создается впечатление, что многие врачи при военкоматах не осознают той степени ответственности, которая на них лежит, и не до конца понимают, что такое медицинское освидетельствование и военно-врачебная экспертиза. Пора прийти к тому, чтобы квалификация медиков на призывных комиссиях была соответствующей, - говорит правозащитник. - В случае с Никитой имеем дело именно с халатностью призывной медкомиссии. В соответствии с Конституцией РБ, молодой человек может обратиться в суд и потребовать компенсации. Юридические основания для этого у него есть. Сумма, которую запрашивает, реальная. В его деле усматривается еще и злоупотребление полномочиями. С соответствующим заявлением может обратиться в Следственный комитет по месту нахождения призывной комиссии в отношении председателя и (или) заместителя председателя комиссии, в зависимости от того, кто именно подписывал заключения. Сейчас молодому человеку посоветовал бы найти грамотного адвоката, который будет готов вместе с ним судиться с государством. Уверен, это будет непросто. Хотя бы потому, что лично я о таких делах еще не слышал. Но, честно говорят, рад, что они появляются и что белорусы начинают отстаивать свои права.

В данном случае, молодому человеку действительно повезло, что его хотя бы комиссовали. Мы сейчас боремся за солдата Александра Аерова, у которого почти три десятка диагнозов. В том числе проблемы со зрением, печенью, а он - пулеметчик... Медики решили, что с этим можно служить.

- Какую ответственность несут врачи, которые отправили в армию непригодного по здоровью солдата?

- Здесь сразу два важных пункта. Первый - причинение ущербу государству.

Человека отправили в армию, а потом выяснилось, что по состоянию здоровья служить он не может. А ведь на него были потрачены деньги на содержание, питание, обучение...

В таких случаях воинская часть должна обратиться с иском к органам местной власти, которые создавали призывные комиссии, о возмещении этих расходов. Когда государство начнет повсеместно применять такую практику, уменьшится и количество таких случаев.

Второй - медики несут еще и персональную ответственность за свои ошибки.

- Сейчас в армии жесткий недобор. Как видим, служить забирают и здоровых, и не очень. Число обращений за помощью к вам в связи с этим увеличилось?

- Еще недавно большинство обращений к нам было связано с декретом №3 («О содействии занятости населения» - Ред.), но в последние полгода нас заваливают обращениями призывники. Достоверно знаю, что активизировались черные риелторы и черные юристы, которые предлагают решать потенциальным солдатам вопросы своим способом. Всегда предостерегаю призывников, говорю об уголовной ответственности за подлог документов и уклонение от армии. Уверен, надо использовать юридический механизм, который у нас существует сейчас. Но пока это реально сложно. Когда я был на приеме у министра обороны, для прозрачности армии предлагал создавать общественные советы, в которых будут правозащитники, журналисты, юристы, бывшие военные, как это делают в странах СНГ. Предлагал создавать при армии и родительские комитеты, как в России. Но пока ответных шагов нет, престиж армии, увы, продолжает падать, а родителей и правозащитников продолжают воспринимать в штыки. Я не против, чтобы парни служили в армии. Это действительно конституционный долг, я и сам бывший афганец. Но служить нужно в той армии, в которой для есть все условия.

- Какие советы можете дать родителям и призывникам, чтобы уменьшить возможные риски?

- Первое. Болезни, с которыми призывники попадают в армию чаще всего приобретены до службы. Если в анамнезе есть такие заболевания, советую собрать все соответствующие бумаги за полгода до призыва. Если осенью вас призывают, идите в госмедучреждения или в частные медицинские центры, у которых на оказание медуслуг есть лицензии, летом. И уже с документами, которые подтверждают серьезность диагноза, - на призывную комиссию.

Второе. Как только исполняется 18 лет, советую сразу оформлять доверенность на родителей, чтобы в дальнейшем они могли представлять интересы своего сына в военкомате, суде, в органах здравоохранения, следственном комитете и пр. Поясню. Когда в армии случается какая-либо проблема, без такой доверенности на письма и обращения могут не отвечать. А на ее оформление уходит по несколько месяцев. Это, кстати, касается не только армейских проблем. Если парень в армии, его гражданские вопросы без такой доверенности его родители тоже решить не смогут.

Третье: заранее, как только пришла первая повестка на медицинское освидетельствование, не в руки, ни врачу, а заказным письмом на имя военкома не просто все документы, а с их переписью и приобщить к делу призывника.

Четвертое. Если призывная комиссия признает вас пригодными для службы в армии, но вы с этим не согласны и можете доказать, имеете право обжаловать действие должностного органа с просьбой предоставить другого врача. Можно обратиться к военкому с прошением о предоставлении альтернативных специалистов. Насколько я знаю, в военкоматах есть список ведомственных медучреждений, которые могут освидетельствовать призывников.

Пятое. любое действие призывной комиссии, с которым вы не согласны, можно обжаловать через суд. Это ваше конституционное право. Не дожидайтесь, пока вас отправят в воинскую часть. Пока идет судебное разбирательство, действие решения призывной комиссии приостанавливается и отправить призывника в армию не могут. Суд важен еще и потому, что там можно настаивать на проведении судебной медицинской-экспертизы, и это уже будет экспертное решение.

Шестое. Просьба к родителям. Не надейтесь, что, доказывая свою правоту, сможете решить проблему за 2-3 недели. Процесс может затянуться и на полгода, и на год. Судиться и писать жалобы - сложный и долгий процесс, и многие, увы, сдаются через 2-3 месяца. Идти до конца. Как показывает практика, уволиться из белорусской армии по состоянию здоровья, особенно солдатам-срочникам, почти невозможно.

КСТАТИ

Армия подала в суд на райисполком за больного призывника - и выигрывала

Оказывается, уже были такие случаи, когда за «бракованного» солдата армия призывала к ответу райисполком

Недавно состояние здоровья срочника недооценила медкомиссия Брестской области. В результате топтать солдатские сапоги отправили парня из Пружанского района с неврологическом диагнозом, служить с которым нельзя.

Выяснилось, что во время призыва призывника некачественно обследовал врач-невролог - не оценил силу, тонус и трофику мышц, наличие признаков мышечной атрофии. С этим военные и пошли в суд.

По закону ответственность за вред, причиненный необоснованным призывом на военную службу, несут местные органы, создавшие призывные комиссии. В результате войсковая часть и потребовала у Пружанского райисполкома возместить 923,17 рубля ущерба за «бракованного» срочника.

В эту сумму включили расходы на выплату вещевого довольствия, денежного довольствия, боевую подготовку, возмещение стоимости питания, лечения солдата и пр.

Суд удовлетворил требования войсковой части и обязал райисполком выплатить всю сумму иска плюс 600 рублей госпошлины.