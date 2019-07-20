«Это моя работа – отвечать на вопросы людей»: мэр Бреста про электробусы, психотерапию и экономию бюджетных денег

- Жду вас для диалога! - лично приглашал горожан на встречу с руководством горисполкома председатель Александр Рогачук.

Очередная, уже пятая в этом году, встреча с мэром состоялась в Бресте в субботу 20 июля. На встречу во Дворце культуры профсоюзов собрался полный зал. Несколько рядов заняли чиновники, руководители разных организаций и предприятий, от которых, как сказал мэр, «зависит лицо нашего города, комфорт нашей жизни и решение наболевших вопросов». Рогачук сел за стол на краю сцены, у него за спиной на экране – флаг Бреста. В зале – две стойки с микрофонами, к каждому из которых почти сразу выстраивается очередь из 5-7 человек.

Встречу с мэром по традиции провели в ДК профсоюзов.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Для чего эти встречи нужны? Послушать людей, послушать мнение и выкристаллизовать управленческое решение, - говорит мэр.

Председатель разрешил задавать любое количество вопросов, а расходиться решили, когда темы для обсуждения иссякнут. Этим разгулом демократии пользуются активисты, у которых к власти уйма претензий. Рогачук держит ответ и умудряется в одиночку модерировать происходящее. Он дипломатично ведет разговор и отвечает даже на те вопросы, на которые ему явно не хочется отвечать.

«ВЫ ВПРАВЕ ПОДАТЬ НА МЕНЯ В СУД»

- Почему в парке 1000-летия ничего не растет? Приезжал министр охраны природы, садил там деревья весной… И все засохло! – берет слово у микрофона брестчанин Демьян Лепесевич. Он недоволен заложенным в этом году парком.

Мэр с ходу комментирует: в парке на днях сделали искусственный полив. Вместо засохших деревьев посадят новые.

В новом парке засуха действительно загубила чуть ли не половину деревьев.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я прошу обратить внимание, что парк делается за счет государственного бюджета, поэтому кто-то должен ответить.

- Конечно, я тоже считаю, что так должно быть, чтобы все делалось качественно и рачительно, я разделяю это, - деликатно сворачивает тему Рогачук.

Вопросы мэру можно было оставить в горисполкоме, позвонив по телефону, но глава города подготовился: изучил комментарии на городских сайтах. Часть из них он озвучил.

Рогачук сел за стол на краю сцены.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я считаю, троллейбусы – прошлый век! – зачитывает Рогачук отклик на сайте Виртуальный Брест.

- Наш приоритет сейчас – электробусы. И троллейбусы на комбинированном ходе, - рассказывает градоначальник про планы развития общественного транспорта в городе.

Александра Рогачука спрашивают о ливневках в городе, просят укротить молодежь на гироскутерах на набережной, навести порядок в общежитии, помочь продлить контракт с работодателем... Зоозащитники жалуются на конфликт с руководством приюта для животных – мэр предлагает разные варианты «реализации благородных порывов», но они не принимаются.

- Вы вправе подать на меня в суд, - строго заканчивает непродуктивный разговор Рогачук.

На встрече не звучали вопросы от журналистов: только от горожан.Фото: Оксана БРОВАЧ

Высказывают недовольство новыми остановками – мол, кто их проектировал, если от ветра и дождя не спасают.

- Это гораздо лучше, чем было раньше. Мы их делаем в одном ключе, в одной цветовой гамме, и мне кажется, кое-что получается. Это делается, как правило, за деньги не бюджетные. Использовать коммерческий мотив здесь – это благородно, это экономить бюджетные деньги. Мы за этот год по павильонам сделали столько, сколько не делали за предыдущие 10 лет! Эта работа будет продолжаться, - отвечает на претензию мэр.

Следующая жалоба – на клещей. Брестчанин Сергей Вакуленко обеспокоен тем, что в последние годы их слишком много.

- В чем суть вопроса?

- Надо чем-то их травить, - очевидный ответ мужчины вызывает в зале смех.

– Бывают случаи с летальным исходом, это не просто посмеялись и похихикали, это безопасность людей! - отстаивает свою позицию горожанин.

- Спасибо за подсказку. Вот главный санитарный врач – на нем контроль общей ситуации. Вы правы, что последствия могут быть разные, подсказка очень мудрая, - резюмирует мэр.

Очередь к микрофону.Фото: Оксана БРОВАЧ

Публика слушает ответы председателя горисполкома с интересом. И с мест поддерживает тех, кто поднимает горячие темы. Например, зал живо отозвался на вопросы, связанные с аккумуляторным заводом.

- Конечно, пусть контролируют, нам не нужны свинец и щелочь в водопроводе! – шепчутся женщины на задних рядах.

Правда, долгие дебаты и дотошные споры людей раздражают: они требуют сменить спикера и говорят: «Отключите ему микрофон!».

«ЧТОБЫ В БРЕСТСКОМ ИНТЕРНЕТЕ БЫЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»

Проблемы некоторых брестчан кажутся залу забавными. Не сдерживает смеха даже сам мэр. Правда, берет себя в руки, призывает не превращать встречу в «Камеди клаб», внимательно выслушивает и отвечает.

Послушать мэра собрался полный зал.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Кто такие горе-блогеры…? – брестчанин Константин Остапук с обидой в голосе называет три фамилии. - Поливают грязью всех противников аккумуляторного завода!

- Отвечаю вам, Константин Георгиевич. Интернет дает возможности широкого толкования, личного мнения и прочих комментариев. Я вам могу только передать свой положительный опыт. Я являюсь объектом обсуждения в интернете, наверное, не меньше, чем вы. И выработал определенную схему взаимодействия с мнением против. Я с вами поделюсь.

- Александр Степанович, вы не ответили на вопрос! – повышает голос мужчина.

- Подождите. Дайте мне сказать. Я считаю, что любой общественник, любой человек, который занимает активную гражданскую и жизненную позицию, должен быть готов к критике, в том числе к анонимной критике в интернете. Я готов провести с вами – кто себя считает обиженным в интернете – курс индивидуальной психотерапии.

С подачи Рогачука чиновники и депутаты посвятили субботний выходной общению с горожанами.Фото: Оксана БРОВАЧ

Зал отзывается на ироничный ответ аплодисментами.

- Я сторонник того, чтобы в брестском интернете были различные точки зрения. Я считаю, это нормальное выражение мнения людей. И даже отрицательная оценка действий власти – это повод власти задуматься, если реально есть удары в одну и ту же точку. Что касается персоналий, если вы чувствуете себя обиженными, оскорбленными, у вас есть несколько вариантов, в том числе обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме этого Константин Остапук пожаловался на то, что 9 мая неизвестные - предположительно, милиция - пытались «хватать» активистов, которые несли венки в Брестскую крепость.

- Скажите, чей это был приказ, и кто потом приказал от вечного огня в Брестской крепости убрать потом венок? – без стеснения спрашивает Остапук.

- Давайте так. Мы возлагаем венок, чтобы потом его вернуть обратно, я правильно понимаю?

- Да, совершенно верно.

- Я узнаю, где венок, и вам в частном порядке сообщу, - сдерживая улыбку, говорит мэр.

В драматичную историю с пропавшим венком вносит ясность Виталий Казак, «видный общественный деятель», как его назвал Александр Рогачук. Оказалось, активисты 9 мая несли в крепость венок и стенд с портретами защитников крепости 1939 года. Венок оставили у Вечного огня, но его убрали.

Виталия Казака знают в горисполкоме как гиперактивного общественного деятеля.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Насчет венка я договорился, чтобы его забрать, но только потому, чтобы потом, когда будет необходимо, возложить снова, - поясняет Казак.

Зал снова смеется.

- Это ноу-хау – постоянно действующий венок! – не сдерживает эмоций мэр.

Встреча с председателем горисполкома в ДК продолжалась больше 3 часов.

- Вы не любите неудобные вопросы активистов, - комментируют ответы мэра те, кто остался ими недоволен.

- Это моя работа – отвечать на вопросы людей, - делая ударение на каждом слове, парирует мэр.