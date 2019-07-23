Икра морских ежей для молодости, стимулятор ресниц и супердезодорант: как редакция тестировала самые горячие новинки сети «Зеленая аптека»

Неужели и правда оздоравливает, омолаживает, тонизирует? А попробовать не всегда решаешься… Но сотрудникам «Комсомолки» решительности не занимать: желающие опробовать самые горячие новинки для красоты и здоровья от нашего партнера, популярной сети «Зеленая аптека», нашлись сразу!

Курс молодости от морских ежей

Мне для испытания досталась действительно необычная новинка - ламинарийная маска «Экстра молодость» для лица и шеи с икрой морских ежей от российской компании «Доктор море». В красивой коробочке - 7 саше, как раз для курса, как рекомендует производитель. Порошок надо залить 100 мл теплой кипяченой воды, перемешать, дать настояться, пока не получится гель, затем нанести маску на лицо и шею на 15 минут. Ламинарии и порошок икры морских ежей в составе обладают омолаживающим, питательным и увлажняющим эффектом, а альгиновая кислота улучшает обменные процессы в коже. Честно скажу, сильный запах водорослей при открытии саше вначале даже напугал, но когда порошок превратился в зеленовато-коричневый гель, запах стал меньше. Нанесла, выдержала, как советовала инструкция, смыла (совет: лучше это делать в душе, поскольку гель придется смывать большим количеством воды) - и поразилась: лицо было нежным, гладким, увлажненным, кожа посветлела! Причем эффект держался два дня, мне даже не хотелось в это время пользоваться увлажняющим кремом. Сейчас заканчиваю свой омолаживающий курс, делая маску раз в три дня, и обязательно его повторю.

Теперь могу спеть: хлопай ресницами - и взлетай!

О стимуляторах роста бровей и ресниц я слышала и раньше, но была уверена, что это маркетинговый ход - ну как можно улучшить то, что дано (или не дано) природой? Так что изящный, как тушь для ресниц, бордовый флакончик от Alerana заинтересовал меня сразу. Флакончик имеет две щеточки и два разных отсека - для дневного и ночного использования. На ночь надо наносить на ресницы и брови смесь масел миндаля, касторовое, жожоба и репейное, днем - быстровысыхающий раствор, содержащий церамиды, пантенол, гиалуронат натрия, растительные экстракты и таурин. Все эти компоненты призваны улучшить питание фолликулов, защитить ресницы от ломкости и улучшить микроциркуляцию в коже. Рекомендованный курс - 1 - 3 месяца два раза в год.

Пользоваться стимулятором легко, причем дневной вариант красиво укладывает и даже немного затемняет брови - приятный бонус. Каково же было мое удивление, когда через четыре недели, прокрашивая ресницы обычной тушью поверх стимулятора, я заметила, что они реально стали длиннее, а тушь лучше ложится - ее я не меняла, если что. Вердикт: продолжу использовать стимулятор роста (флакончик как раз рассчитан на три месяца) - и точно смогу спеть о ресницах и полетах!

«Комбуча»? Да это же наш чайный гриб!

Вкус напитка из чайного гриба знаю с детства. Много лет его кормила, поила, мыла и размножала. Поэтому экстракт чайного гриба «Комбуча» в бутылке взяла на пробу с удовольствием. Если кто не знает, чайный гриб, похожий на медузу, держат в стеклянной банке, подпитывают чаем с сахаром ради вкусного освежающего напитка, а ценят его за тонизирующий эффект. В народной медицине отмечают его противовоспалительные свойства и применяют при заболеваниях желудка. При хорошем уходе гриб растет и становится похож на стопку тонюсеньких блинчиков, которые можно расселять по новым банкам. Кстати, именно когда я собралась поехать к подруге за таким «блинчиком», подвернулся экстракт чайного гриба «Комбуча» (оказывается, он так называется!). Главный экзамен он выдержал сразу: две столовые ложки экстракта на стакан воды - и тот самый знакомый с детства напиток с кисло-сладким вкусом готов. И никаких ритуалов с заваркой, настаиванием, размножением - просто добавь воды. Надо брать! Тем более что «Комбуча» - напиток усовершенствованный. Его процесс брожения длится не 4 - 5 дней, как обычно, а 1,5 - 2 месяца. За это время в напитке образуется значительно больше полезных веществ.

Дезодорант теперь использую раз в неделю

Для испытания антиперспиранта Max-F знойный июнь был идеальным: вне зоны кондиционеров пот лился градом, из-за чего светлые футболки и платья рисковали быть безнадежно испорченными.

В первый раз нанесла Max-F, как и рекомендовано, вечером на чистую сухую кожу. С утра специально надела белую блузку. Полдня провела в обычном ритме на фоне 30-градусной жары - и никаких мокрых кругов под мышками! Поскольку применять этот антиперспирант рекомендовано 1 - 2 раза в неделю, использовала его снова через три дня. С каждым разом эффект был все более длительным. И теперь, спустя полмесяца, мне достаточно использовать его раз в неделю. С таким расходом флакона хватит на год. Рекомендую всем! Особенно тем, кто страдает повышенным потоотделением. Кстати, Max-F успешно работает еще и на ладонях и ступнях.

За эту умывалку моя кожа наконец сказала спасибо

У меня тонкая и чувствительная кожа, склонная к высыпаниям. Признаться, со средствами для умывания отношения у меня особо не складывались: после использования любого из них - хотя контакт длился всего 20 - 30 секунд - кожу стягивало и ее скорее хотелось чем-нибудь увлажнить.

Гель для умывания «Следоцид - сахарное очищение» от торговой марки «Доктор Киров», который достался мне для тестирования, создан из натуральных компонентов на основе аминокислот яблочного сока и производных сахара. Действительно необычно! А еще меня подкупила фраза «Особенно рекомендуется людям с проблемной кожей». Взяла на пробу. Запах у геля незаметный, средство хорошо пенится, легко наносится. Достаточно капли с горошину - и кожа действительно очищена. При этом ее не нужно тереть ватными дисками со средствами для демакияжа, растягивая лишний раз и провоцируя появление морщинок и складочек.

В итоге оказалось, что моя кожа не такая уж и капризная! Нужно было просто найти подходящее для нее средство. Ощущения после умывания комфортные, гель не сушит, нежелательных реакций и воспалений не появилось. Буду пользоваться и дальше!

Получила море помощи для моей кожи

Крем для тестирования я буквально выхватила у коллег! Во-первых, доверяю всему, что связано с морем, и когда увидела «SIENNA крем от морщин для кожи лица и шеи на основе пептидов из ганглиев кальмара и нуклеотидов из молок лососевых рыб», - руки сами потянулись. Во-вторых, проблемы он решает актуальные: укрепляет контуры лица, нормализует питание клеток кожи, улучшает кровоснабжение и уменьшает сосудистые сеточки и звездочки. То что нужно! А еще - улучшает цвет лица, что очень важно для офисного работника. К слову, пептиды - это молекулы кожи, которые отвечают за ее восстановление, в косметологии применяют их аналог - биохимические пептиды, они стимулируют процесс регенерации кожи.

Большим плюсом стала текстура - нежная, не плотная и не жирная. Приятно, что у крема нет сильно выраженного запаха. Вечером SIENNA быстро впитывается, и утром просыпаешься с ощущением свежей кожи, а не жирной пленки на ней. Это чувство держится весь день: я поймала себя на том, что так и тянет дотронуться до щеки или шеи. Крем отлично подошел и как основа под макияж: нанесла - и через минуту можно наложить тональник. Удивительно, но через пару дней я поняла, что «камуфлировать» кожу не хочется, - мне и так нравится вид моего лица в зеркале! Примерно через неделю стало ясно, что это не совпадение, цвет лица действительно стал свежее, контур - более четким, кожа - более ровной и, по ощущению, более увлажненной. Производители обещают, что теперь она станет активно сопротивляться многочисленным факторам старения, так что в ближайшие годы мы с этим кремом не прощаемся…

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