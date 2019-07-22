Тонкости распределения студентов: Молодой специалист может работать на полставки, а уволить его можно по сокращению

Не все выпускники вузов - молодые специалисты

Если у вас есть распределение, вам выдали свидетельство о направлении на работу, тогда вы - молодой специалист. И на время работы по распределению имеете ряд гарантий. Если распределения нет, то с дипломом выдается справка о самостоятельном трудоустройстве. На этих выпускников вузов гарантии для молодых специалистов не распространяются. Хотя в коллективном договоре конкретной организации могут быть предусмотрены льготы и для них.

После окончания учебы бывшему студенту положен отдых продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным для работы в качестве педработников, - 45 дней. Этот отпуск предоставляется не нанимателем, а учреждением образования, и отпускных здесь не предусмотрено. В свидетельстве о направлении на работу срок прибытия в организацию указан с учетом этих дней отдыха. Но если вы хотите быстрее начать трудиться, а начальник вас уже ждет, то можно этот отпуск не использовать или использовать частично. Но неиспользованные дни отдыха забрать позже не получится.

Прибывшего по направлению выпускника наниматель принять на работу обязан. И более того - на должность, которая соответствует полученной специальности (направлению специальности, специализации). При оформлении на работу потребуются паспорт, диплом, военный билет, свидетельство о направлении на работу, трудовая книжка и свидетельство соцстрахования, при необходимости - медсправка. Если же это для вас первое место работы, то трудовую и свидетельство заведет сам наниматель.

Как и с любым работником, с молодым специалистом заключается письменный трудовой договор. Он составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон - и подписывается как нанимателем, так и работником. Законодательством не запрещено заключать с молодыми специалистами контракт или срочный трудовой договор, например, на время замены декретницы. Но если раньше срока распределения закончится контракт или декретница выйдет на работу, вас в связи с этим уволить нельзя.

В трудовом договоре указывают место работы, структурное подразделение, должность (она должна соответствовать указанной в направлении на работу), основные права и обязанности работника и нанимателя; срок договора (если он есть); условия оплаты труда и др. Могут быть предусмотрены и дополнительные условия: например, срок отработки, ваш статус - молодой специалист. Но такого условия, как испытательный срок, тут быть не может.

Также вас должны под роспись ознакомить с приказом о приеме. И именно с даты приема на работу пойдет отсчет срока отработки распределения. А подтверждение вашего выхода на работу наниматель отправит в учебное заведение.

При переезде будет компенсация всем членам семьи

В месячный срок со дня заключения трудового договора наниматель должен выплатить молодому специалисту денежную помощь. Размер ее равен месячной стипендии, которую вы получали в последнем учебном семестре. Если стипендии у вас не было, вы получите выплаты из расчета социальной стипендии.

Если же молодой специалист распределился в населенный пункт, отличный от его постоянного места жительства (согласно регистрации в паспорте), то ему положена компенсация в связи с переездом на работу в другую местность. Это действует, даже если он учился, например, в Гомеле, там же распределился, но до учебы жил и был зарегистрирован в Барановичах.

Компенсируют стоимость не только вашего проезда, но и членов семьи, расходы по провозу имущества, выплатят суточные за каждый день нахождения в пути, также единовременное пособие на вас и на каждого переезжающего члена семьи (подробно - подп. 3.3 п. 3 ст. 48, п. 6 ст. 84 Кодекса об образовании, ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса). Но придется представить все документы, подтверждающие расходы: билеты на проезд, квитанции на оплату провоза багажа и т. д.

Наниматель может (но не обязан) компенсировать затраты за наем жилья. Это может быть дополнительная денежная помощь или специально выделенные средства.

Распределились на свое место работы? Вы тоже молодой специалист!

Наниматель иногда поступает так: увольняет работника, окончившего вуз, а потом принимает уже как молодого специалиста. Но это не обязательно. Если ваша должность соответствует полученной специальности, начало срока отработки распределения можно зафиксировать, например, в приказе или в допсоглашении к трудовому договору. Если нет - вас надо будет перевести на должность, соответствующую полученному образованию, и заключить новый трудовой договор. В любом случае вы приобретаете статус молодого специалиста.

Несмотря на то, что молодой специалист распределен к нанимателю, с которым он уже состоит в трудовых отношениях, ему также выплачивается денежная помощь. Никаких исключений на этот счет в законодательстве нет.

По распределению можно работать на полставки

Молодому специалисту, как и всем работникам, наниматель вправе изменить существенные условия труда. Это может быть, например, изменение режима рабочего времени или системы оплаты труда, понижение зарплаты или заключение договора о полной матответственности и т. д. По общему правилу в случае отказа работника от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда его увольняют с выплатой выходного пособия. Но молодого специалиста по этому основанию уволить нельзя. Поэтому, если вы с новыми условиями не согласны, смело отказывайтесь - будете продолжать работать по-прежнему.

Перевод на другую должность, повышение, назначение вас руководителем с вашего согласия тоже возможны. Но новая должность по-прежнему должна соответствовать полученной специальности (направлению специальности, специализации). В случае перевода заключается новый трудовой договор.

Молодой специалист не обязан работать на полную ставку. Неполные рабочий день или неделя могут устанавливаться по соглашению между работником и нанимателем как при приеме на работу, так и впоследствии. Некоторым категориям неполное время по их просьбе наниматель обязан устанавливать: например, беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой и др. (ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 289 ТК).

А в свободное от основной работы время бывший студент может подрабатывать, например, по совместительству или по договору подряда. Здесь уже не важно, по какой специальности вы будете работать, а должность может абсолютно не соответствовать полученному образованию. Но ваш второй наниматель имеет право запросить подтверждение того, что вы отрабатываете распределение на основном месте.

А как уволиться?

Уволиться молодому специалисту ни по собственному желанию, ни по соглашению сторон не получится. Если вы не планируете возмещать в бюджет средства, затраченные государством на ваше обучение.

Если нашли новое место работы, то надо заниматься перераспределением и увольняться в порядке перевода к другому нанимателю. Но для этого вашего желания недостаточно. На перераспределение должны быть согласны учебное заведение и ваш новый наниматель, а с увольнением - нынешний. Наниматель имеет полное право не отпустить вас до конца срока распределения.

Если стороны об увольнении договорились, то вуз выдаст новое свидетельство о направлении на работу. Конечно, новая работа тоже должна соответствовать полученной специальности. И оставшийся срок распределения вы будете отрабатывать на новом месте. На вас будут распространяться гарантии для молодых специалистов.

Также уволиться можно, если поступите на дневное обучение в учреждение образования более высокого уровня (ступени), в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, колдоговора, трудового договора или перехода на выборную должность и если вуз вам выдаст справку о самостоятельном трудоустройстве.

Но наниматель и по своей инициативе может уволить молодого специалиста. Например, в связи с сокращением численности или штата, если сотрудник совершил прогул или появился на работе в состоянии алкогольного опьянения (подробно - п. 33 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу...). Кстати, вследствие недостаточной квалификации молодого специалиста уволить нельзя.

По вашему желанию в срок работы по распределению засчитают службу в армии, службу в резерве, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

КСТАТИ

Студенты-платники, которые распределились на оставшиеся после бюджетников места, не считаются молодыми специалистами, зато уволиться они могут до окончания срока распределения.