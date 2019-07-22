2019-07-22T16:00:44+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске соревновались «железные человеки»

Посмотрите на соревнования по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
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Тысяча спортсменов приняли участие в соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019Тысяча спортсменов приняли участие в соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования проводились в стандарте Ironman, и, в отличии от прошлого года, дистанций было две: 475 м плавание + 22.5 км велогонка + 5.25 км бег и 950 м плавание + 45 км велогонка + 10.5 км бег.

Соревнования включали в себя три этапа: плавание, велогонка, бег Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования включали в себя три этапа: плавание, велогонка, бегФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бодрость духа и позитивное настроение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бодрость духа и позитивное настроениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования проводились в двух возрастных группах от 18 лет и от 14 лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования проводились в двух возрастных группах от 18 лет и от 14 летФото: Святослав ЗОРКИЙ

В соревнованиях принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любители Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В соревнованиях принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любителиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения Тюленева Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения ТюленеваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники соревнований Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники соревнованийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования проводились по международным стандартам Ironman Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования проводились по международным стандартам IronmanФото: Святослав ЗОРКИЙ

Принимали участие спортсмены не только из Беларуси, России, Украины, Эстонии а также из Чехии, Бельгии, Польши, Египта, Израиля, Дании и США Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Принимали участие спортсмены не только из Беларуси, России, Украины, Эстонии а также из Чехии, Бельгии, Польши, Египта, Израиля, Дании и СШАФото: Святослав ЗОРКИЙ

Водный этап проходил на Минском море Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Водный этап проходил на Минском мореФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники стартовали группами по десять человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники стартовали группами по десять человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий перед стартом просил участников придерживаться принципов Fair Play Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий перед стартом просил участников придерживаться принципов Fair PlayФото: Святослав ЗОРКИЙ

В плавании было две дистанции 950 метров и 475 метров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В плавании было две дистанции 950 метров и 475 метровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На старте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стартеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Плавание самый сложный этап, по мнению участников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плавание самый сложный этап, по мнению участниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тысяча спортсменов приняли участие в соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 201 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тысяча спортсменов приняли участие в соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 201Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Финишная прямая Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Финишная прямаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие приняли спортсмены из 11 стран Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие приняли спортсмены из 11 странФото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй этап велогонка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй этап велогонкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В велогонке также бело две дистанции 45 км и 22,5 км Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В велогонке также бело две дистанции 45 км и 22,5 кмФото: Святослав ЗОРКИЙ

Случались и поломки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Случались и поломкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Маршрут велогонки пролегал от Минского моря до Дворца спорта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маршрут велогонки пролегал от Минского моря до Дворца спортаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участникам порой приходилось нелегко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участникам порой приходилось нелегкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Велогонка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВелогонкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники проекта "СпортИнклюзия" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники проекта "СпортИнклюзия"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Хижинкова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга ХижинковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После велогонки участники преодолевали третий этап бег Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После велогонки участники преодолевали третий этап бегФото: Святослав ЗОРКИЙ

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