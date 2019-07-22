В Минске соревновались «железные человеки»
Соревнования проводились в стандарте Ironman, и, в отличии от прошлого года, дистанций было две: 475 м плавание + 22.5 км велогонка + 5.25 км бег и 950 м плавание + 45 км велогонка + 10.5 км бег.
Соревнования включали в себя три этапа: плавание, велогонка, бегФото: Святослав ЗОРКИЙ
Бодрость духа и позитивное настроениеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Соревнования проводились в двух возрастных группах от 18 лет и от 14 летФото: Святослав ЗОРКИЙ
В соревнованиях принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любителиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгения ТюленеваФото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники соревнованийФото: Святослав ЗОРКИЙ
Соревнования проводились по международным стандартам IronmanФото: Святослав ЗОРКИЙ
Принимали участие спортсмены не только из Беларуси, России, Украины, Эстонии а также из Чехии, Бельгии, Польши, Египта, Израиля, Дании и СШАФото: Святослав ЗОРКИЙ
Водный этап проходил на Минском мореФото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники стартовали группами по десять человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
Ведущий перед стартом просил участников придерживаться принципов Fair PlayФото: Святослав ЗОРКИЙ
В плавании было две дистанции 950 метров и 475 метровФото: Святослав ЗОРКИЙ
На стартеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Плавание самый сложный этап, по мнению участниковФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тысяча спортсменов приняли участие в соревнованиях по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 201Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Финишная прямаяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Участие приняли спортсмены из 11 странФото: Святослав ЗОРКИЙ
Второй этап велогонкаФото: Святослав ЗОРКИЙ
В велогонке также бело две дистанции 45 км и 22,5 кмФото: Святослав ЗОРКИЙ
Случались и поломкиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Маршрут велогонки пролегал от Минского моря до Дворца спортаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Участникам порой приходилось нелегкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
ВелогонкаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники проекта "СпортИнклюзия"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ольга ХижинковаФото: Святослав ЗОРКИЙ
После велогонки участники преодолевали третий этап бегФото: Святослав ЗОРКИЙ