2019-07-22T13:42:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Слониме нашли кости и документы XIX века

Полтора века назад в здании, где обнаружили останки, была городская дума
Евгений АРХИПОВ
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Костные останки уже направили на судебно-криминалистическую экспертизу. Фото: СККостные останки уже направили на судебно-криминалистическую экспертизу. Фото: СК
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18 июля рабочие ремонтировали крышу Слонимской библиотеки имени Якуба Коласа, как вдруг заметили кости. Осмотреть находку приехали сотрудники райотдела Следственного комитета. Кроме останков они нашли старинные документы. 1827, 1846, 1888 - такие даты стоят на порванных пожелтевших листах. К сожалению, весь текст не сохранился, но понятно, что это документы страхового товарищество «Саламандра», одной из самых крупных страховых организаций Российской империи.

Как на чердаке могли оказаться кости?

- Здание библиотеки построили еще в середине XVIII века. Тогда и на протяжении XIX века там находилось городское самоуправление, - рассказывает краевед Игорь Прокофьев. - В годы польской и фашистской оккупации, а также в послевоенное время в подвале здания держали заключенных. Весьма вероятно, что костные останки принадлежат одному из них.

Старинные документы XIX века. Фото: СК

Старинные документы XIX века. Фото: СК

Это вся информация на данный момент. Костные останки уже направили на судебно-криминалистическую экспертизу. Так удастся узнать возраст и пол того, кому они принадлежат.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в Беларуси случайно находят останки. В этом месяце вблизи Кобрина мужчина, который собирал грибы, обнаружил кости, как выяснилось, человека, умершего около 70 лет назад. 12 апреля в Брестской крепости нашли скелет ребенка.

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