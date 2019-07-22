В Слониме нашли кости и документы XIX века
18 июля рабочие ремонтировали крышу Слонимской библиотеки имени Якуба Коласа, как вдруг заметили кости. Осмотреть находку приехали сотрудники райотдела Следственного комитета. Кроме останков они нашли старинные документы. 1827, 1846, 1888 - такие даты стоят на порванных пожелтевших листах. К сожалению, весь текст не сохранился, но понятно, что это документы страхового товарищество «Саламандра», одной из самых крупных страховых организаций Российской империи.
Как на чердаке могли оказаться кости?
- Здание библиотеки построили еще в середине XVIII века. Тогда и на протяжении XIX века там находилось городское самоуправление, - рассказывает краевед Игорь Прокофьев. - В годы польской и фашистской оккупации, а также в послевоенное время в подвале здания держали заключенных. Весьма вероятно, что костные останки принадлежат одному из них.
Старинные документы XIX века. Фото: СК
Это вся информация на данный момент. Костные останки уже направили на судебно-криминалистическую экспертизу. Так удастся узнать возраст и пол того, кому они принадлежат.
Кстати, это далеко не первый случай, когда в Беларуси случайно находят останки. В этом месяце вблизи Кобрина мужчина, который собирал грибы, обнаружил кости, как выяснилось, человека, умершего около 70 лет назад. 12 апреля в Брестской крепости нашли скелет ребенка.