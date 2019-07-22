Стивен Сигал - о торговой марке Ambassador: «Напитки такого качества могут достойно представлять Беларусь на мировых рынках».

Его очередной визит в нашу страну начался с деловой встречи - гость посетил ЗАО «Минский завод виноградных вин», ознакомился с предприятием, с современным оборудованием европейских производителей, которое здесь используется, а также выслушал рассказ о том, как разливается продукция, и понаблюдал за технологическими процессами производства.

Стивен Сигал был приятно удивлен уровнем развития виноделия на Минском заводе виноградных вин. Выяснилось, что интерес к этой сфере у гостя отнюдь не праздный. «У меня в Калифорнии был свой виноградник, и я выращивал каберне совиньон и мерло, так что знаю кое-что о виноградниках и о вине», - признался Стивен Сигал. И добавил, что думает о том, чтобы заняться виноградарским бизнесом в России.

«Поразило производство и мастерство»

По его словам, он не ожидал увидеть в Беларуси, стране, в которой не возделывается виноград в промышленных масштабах, столь современное предприятие. «Меня совершенно поразило производство: у вас не только красивое и чистое, но и новейшее оборудование, современные технологии. Так что в первую очередь я был впечатлен именно этим и мастерством белорусских виноделов. Они добиваются отличных результатов!» - отметил звездный гость.

Слова о результатах не случайны: Стивена Сигала вместе с супругой Эрдэнэтуяа Бацук пригласили на дегустацию продукции торговой марки Ambassador. И актер не скрывал, что был впечатлен качеством винодельческих напитков, которые он назвал даже более интересными, чем немецкие. Особенно он отметил три вида продукции. «Я выделил бы Maldini, а также продукты «Авторское вино 50/50» и «Старая келья». Считаю, что напитки такого качества могут занять достойное место на мировых рынках и представлять Беларусь во многих странах», - отметил Стивен Сигал.

«Меня совершенно поразило производство: у вас не только красивое и чистое, но и новейшее оборудование, современные технологии. Так что в первую очередь я был впечатлен именно этим и мастерством белорусских виноделов», - отметил Стивен Сигал.

Конечно же, внимание мастера восточных единоборств привлек напиток «Кровь дракона». Стивену Сигалу понравилось само название, а также стильное оформление в ориентальных традициях. После дегустации он удовлетворенно кивнул. «Этот продукт - как восточная философия. Мне понравилось название, ведь мой китайский зодиак - это Дракон, я родился в год Дракона. Так что всякий раз, когда кто-то произносит это слово, я сразу прислушиваюсь. Для меня «Кровь дракона» - это нечто мистическое, мифическое, сильное», - подчеркнул Стивен Сигал.

Стивен Сигал - о торговой марке Ambassador: «Напитки такого качества могут достойно представлять Беларусь на мировых рынках».

Современные технологии и советские ГОСТы

Заинтересовался гость и технологией производства «Советского Шампанского» ТМ Ambassador - особой гордости предприятия. Напиток, который во время визита в Минск также высоко оценил известный французский киноактер и винодел Жерар Депардье. Продукт под этим брендом производится согласно требованиям Государственного стандарта 1937 года методом индивидуальной шампанизации в акратофорах. Эта технология позволяет выпускать игристое в больших объемах и в короткий срок. Если шампанизация в бутылках, как это принято на традиционных производствах Франции, продолжается не менее года, то акратофор позволяет сократить этот срок до трех месяцев, что, конечно же, сказывается на стоимости конечного продукта, но не его качестве. В результате Минский завод виноградных вин способен производить до 1 млн бутылок в месяц.

Автором внедрения классической технологии производства «Советского Шампанского» в современные производственные возможности стал генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин» Иван Троцкий - единственный в Беларуси доктор технических наук в области виноградного виноделия. По словам руководителя предприятия, главным концептом проекта стало желание воплотить классическую технологию производства игристого в промышленных масштабах. «Наш бренд оценили и на зарубежных рынках. На счету «Советского Шампанского» немало наград престижных международных конкурсов, оно поставляется во многие страны мира, в том числе США и на Ближний Восток. Мы сумели доказать, что в Беларуси, стране, не занимающейся виноградарством, виноделие способно выйти на самый высокий уровень качества», - отметил Иван Троцкий.

Качество, которое подтверждено наградами

По словам руководителя предприятия, у Минского завода виноградных вин очень сильные, достойные партнеры, которые производят качественные виноматериалы. «Наша задача - найти таких партнеров, а потом сохранить неизменным тот виноматериал, который они производят. В этом секрет качества продукции нашего предприятия», - подчеркнул Иван Троцкий.

Отметим, что еще в 2001 году компания заключила договор со стратегическим партнером в Молдове, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку винограда, его сбор и производство виноградного вина. Минская сторона занимается вторичным виноделием, то есть розливом напитков в бутылки по современной технологии «холодного розлива». Суть ее в том, что продукт при розливе в бутылки не нагревается (по сути, не пастеризуется), а проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет свои природные качества. Розлив холодным способом маркируется дополнительной надписью Cold bottling.

Для доставки виноматериала в Республику Беларусь используется только специально оборудованный для этого транспорт. Перевозка занимает около суток и осуществляется с учетом всех требований, необходимых для сохранения качества виноматериала.

Ежегодно ЗАО «Минский завод виноградных вин» совершенствует технологические процессы, приобретает современное европейское оборудование. Что находит отражение в качестве продукции.

С 2007 года на предприятии внедрена международная система качества на основе анализа рисков и критических контрольных точек НАССР. Высокое качество продукции подтверждено сертификацией и государственной регистрацией в органах Госстандарта и Министерства здравоохранения. С 2012 года предприятие получило сертификат ISO 22 000.

Высокое качество ТМ Ambassador подтверждают также награды, полученные на международных и республиканских дегустационных конкурсах: более 200 медалей, дипломов и званий. Так, четыре раза винодельческие напитки ТМ Ambassador побеждали в Сан-Франциско (США), дважды победу праздновали на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия).

Высокое качество ТМ Ambassador подтверждают награды, полученные на международных и республиканских дегустационных конкурсах: более 200 медалей, дипломов и званий.

Минский завод виноградных вин за годы работы сумел доказать отечественному покупателю, что в Беларуси можно производить действительно качественные виноградные алкогольные напитки. Тем самым предприятие внесло значительный вклад в выполнение программ импортозамещения в своей отрасли. Так, если в 2000 году в Беларуси 95% продаваемых виноградных вин были импортными, то сегодня на прилавках около 80% продукции - отечественного производства.

В последние годы компания активно расширяет внешнеэкономическую деятельность. Продукция ТМ Ambassador поставляется в Казахстан, Китай и страны Балтии.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира.

Итогом состоявшихся во время визита Стивена Сигала переговоров стало решение о налаживании сотрудничества предприятия с известным актером. Будет ли это выпуск именного бренда или же иные формы взаимодействия, покажет время. Но то, что у белорусского предприятия появился еще один хороший друг и партнер на рынках многих стран мира, несомненно.

У белорусского производителя появился еще один хороший друг и партнер.

СПРАВКА «КП»

ЗАО «Минский завод виноградных вин» работает с 2000 года. Производит более 120 видов продукции. В портфеле компании присутствуют напитки различных стран: Франции (замковые Cheateau), Италии, Испании, Аргентины, Грузии. ТМ Ambassador - крупнейший бренд в портфеле предприятия с самым широким ассортиментом.