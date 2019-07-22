Посмотрите, какая красота: бородатая неясыть – пернатая кошка лесов

Размах крыльев бородатой неясыти в среднем достигает полутора метров, а длина тела - 65 - 70 см. В Беларуси из гнездящихся сов бородатая на втором месте. Крупнее ее только филин.

Длина тела бородатой достигает 65 - 70 см.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я давно хотел сфотографировать эту красавицу. Пришлось поездить по разным уголкам Беларуси в поисках бородатой. Бородатая птица великолепно маскируется среди сосновых веток. Она может сидеть в паре метров от тебя, но ты ее не заметишь. Мои поиски увенчались успехом в заказнике Выгонощанское. Удалось сфотографировать не только сову, но и ее повзрослевших птенцов. Они только что покинули родительское гнездо и начали открывать для себя окружающий мир.

Пернатая кошка (так называют бородатую неясыть) словно сказочная птица, возникла из неоткуда, тихо пролетела над головой, не издавая ни единого звука, и исчезла в переплетении сосновых ветвей. Я даже не успел настроить камеру, так быстро эта громадина пролетела сквозь густые сосновые ветви.

Бородатая неясыть летает практически беззвучно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бородатая неясыть умеет хорошо маскироваться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почему бородатую неясыть называют пернатой кошкой? Да потому что ее рацион составляют мыши-полевки. Совы обладают бесшумным оперением и планируют к добыче без единого звука. А строение их головы и вовсе уникально. Дело в том, что глаза у сов неподвижны и, чтобы смотреть по сторонам, надо иметь очень гибкую шею. Шея поворачивается на 270 градусов.

Сова словно привидение подбирается к добыче. А в зимой полевку не спасет даже самый толстый снег. Бородатая без труда услышит малейший шорох в сугробе.

Интересна и история происхождения названия. По одной из версий слово «неясыть» происходит от старословянского «ясти» - «есть», а частица «не» добавилась от церковного запрета употреблять этих птиц в пищу. Бородатой птицу прозвали из-за черного пятна под клювом.

Птенец бородатой неясыти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Птенец бородатой неясыти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бородатые неясыти заботливые родители. 30 дней птенцы находятся в гнезде под пристальным присмотром. Постепенно, взрослея, пушистые комочки учатся перебираться с ветки на ветку. Иногда мать сама может подталкивать птенца выйти из гнезда. Чуть позже малыши станут перелетать с дерева на дерево, и вскоре покинут родное гнездо. Однако родители будут еще долго о них заботиться.

Птенец изучает окружающий мир.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глядя на милых пушистых птенцов бородатой неясыти, нельзя в них не влюбиться. Они обладают каким-то особенным совиным магнетизмом. Когда я фотографировал совят, в десятке метров над моей головой на ветвях сидели взволнованные родители. Они громко и часто стучали клювом, видимо выражая беспокойство и готовность атаковать непрошеного гостя. Поэтому фотографировать птенца нужно было аккуратно, без лишних движений. Защищая птенцов от опасности, бородатая неясыть может быть довольно агрессивной. Известны случаи нападения на человека.

Например, ничего не подозревающий грибник, подойдя близко к птенцам во время тихой охоты, мог столкнуться с обрушившейся на него с неба огромной птицей с острым клювом и длинными когтями. Однако, в большинстве случаев бородатая неясыть предпочитает избегать человека.

Бородатая может быть довольно агрессивной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бородатая неясыть занесена в Красную книгу Беларуси.

- В советское время распространялась идея о нежелательных видах, - рассказал специалист заказника «Выгонощанское» (Брестская область) Александр Иванов. - В Беловежской пуще бородатую неясыть тоже признали как нежелательный вид и были организованы мероприятия по отстрелу. Стреляли не только бородатую, но и филинов, например. В старом справочнике охотника был целый список нежелательных видов птиц. Считалось, что они угрожают охотничьему хозяйству. В связи с этим у людей к хищным птицам складывалось недоброжелательное отношение. Сейчас отношение к хищным птицам меняется. Много делает для популяризации пернатых «Ахова птушак бацькаўшчыны». В Выгонощанском заказнике на данный момент 24 гнезда бородатой неясыти, 20 из которых искусственных и 4 естественных. А по всей территории Беларуси насчитывается 50 - 100 пар.

Малыши еще долго будут находиться под защитой родителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси можно встретить 13 представителей совообразных. От самых маленьких - воробьиный сыч, домовой сыч, до огромных - таких как бородатая неясыть и филин. Совы - особенные птицы. Они загадочные и необычайно обаятельные.