С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии

Средний размер трудовых пенсий вырастет в августе до 431,8 белорусского рубля, в июле они были 405,05 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составит примерно 446,1 рубля.

- Перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% станет возможным за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, - сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Дополнительные расходы ФСЗН на перерасчет составят 66,2 млн рублей в месяц, или 331 млн рублей до конца года. Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить 12,544 млрд рублей.

Пенсии должны пересматривать минимум раз в год. В 2018-м это произошло трижды, в этом году - пока два раза (в мае и августе). Сколько всего раз они повысятся в этом году, пока неизвестно, это зависит от темпа роста зарплат. Александр Лукашенко 19 апреля этого года заявил, что средние пенсии по возрасту у нас должны составлять от 40% до 50% от средней зарплаты по стране, и поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году. Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%. Напомним, до этого показателя мы пытаемся дотянуться уже не первый год, но пока тщетно.

- Прогнозируем, что средняя пенсия в 2019-м составит где-то 411 рублей по году, - говорила в январе этого года министр труда Ирина Костевич.

КСТАТИ В прошлом году общая прибавка к пенсии оказалась рекордной. В декабре 2018-го по сравнению с декабрем 2017-го пенсии выросли на 21,7%. Если перевести это в цифры, то пенсии по возрасту в среднем выросли на 70,4 рубля - с 323,1 рубля на начало года до 393,5 рублей к концу.

Средняя начисленная зарплата работников в мае этого года составила 1071,6. В таком случае пенсия должна быть 428,6 рублей, но она была только 405,05 рубля.