2019-07-22T15:29:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии

Средняя пенсия по возрасту составит 446,1 белорусского рубля.
Таисия САВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В прошлом году общая прибавка к пенсии оказалась рекордной, а в этом году придется попотеть.В прошлом году общая прибавка к пенсии оказалась рекордной, а в этом году придется попотеть.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Средний размер трудовых пенсий вырастет в августе до 431,8 белорусского рубля, в июле они были 405,05 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составит примерно 446,1 рубля.

- Перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% станет возможным за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, - сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Дополнительные расходы ФСЗН на перерасчет составят 66,2 млн рублей в месяц, или 331 млн рублей до конца года. Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить 12,544 млрд рублей.

Пенсии должны пересматривать минимум раз в год. В 2018-м это произошло трижды, в этом году - пока два раза (в мае и августе). Сколько всего раз они повысятся в этом году, пока неизвестно, это зависит от темпа роста зарплат. Александр Лукашенко 19 апреля этого года заявил, что средние пенсии по возрасту у нас должны составлять от 40% до 50% от средней зарплаты по стране, и поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году. Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%. Напомним, до этого показателя мы пытаемся дотянуться уже не первый год, но пока тщетно.

- Прогнозируем, что средняя пенсия в 2019-м составит где-то 411 рублей по году, - говорила в январе этого года министр труда Ирина Костевич.

КСТАТИ В прошлом году общая прибавка к пенсии оказалась рекордной. В декабре 2018-го по сравнению с декабрем 2017-го пенсии выросли на 21,7%. Если перевести это в цифры, то пенсии по возрасту в среднем выросли на 70,4 рубля - с 323,1 рубля на начало года до 393,5 рублей к концу.

Средняя начисленная зарплата работников в мае этого года составила 1071,6. В таком случае пенсия должна быть 428,6 рублей, но она была только 405,05 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Проверка боевой готовности»: Во вторник и среду по четырем областям Беларуси пройдут колонны военных
Под Житковичами милиционер, выгуливая собаку, наткнулся на сумку с патронами
«Просила на бизнес, а тратила на новые авто и отдых за границей»: минчанка заняла у знакомых $250 тысяч
В убийстве сожительницы подозревается 59-летний житель Гродненского района: мужчина исчез
Жуткое ДТП в Минске: BMW столкнулся с Peugeot и влетел в фонарный столб
В Логойском районе мужчина заявил, что инспектор ИДН ударила его сына в лицо
Через три часа общения молодечненец выслал девушке интимные фото
В Минске тесть пырнул ножом зятя
Жуткая авария в Барановичах. Погиб ребенок
В Мозырском районе пьяный водитель врезался в дерево и погиб
В Минске из реки спасли мужчину, который увяз в илистом дне водоема
С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии
В Беларуси зарплату менее чем 400 рублей рабочим платят на 87 предприятиях
В Рогачевском районе два школьника решили срезать дорогу через лес и заблудились
В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии
В Новополоцке похитители велосипедов увозили их на угнанном автомобиле