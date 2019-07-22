Зачем МакДональдс развивает локальных поставщиков

МакДональдс на белорусском рынке представляет компания ТПУП «КСБ Виктори Рестораны», осуществляющая свою деятельность по договору франчайзинга. В Республике Беларусь МакДональдс работает с 1996 года (Беларусь стала сотой страной, в которой открылись заведения сети, сегодня таких стран более 120) и на сегодняшний день насчитывает 15 ресторанов в Минске и Витебске, в которых трудоустроено более 1500 человек. В этом году МакДональдс планирует открытие ресторанов в Бресте, Могилеве, Гомеле и дальнейшее продолжение активного развития в стране. Каждый ресторан сети - это более 5 млн белорусских рублей прямых иностранных инвестиций и не менее 100 новых рабочих мест.

Можно ли обойтись без белорусских поставщиков?

Можно. Но сегодня тенденция такова: в Западной и Восточной Европе, России, Украине эффективно работает значительно большее количество одобренных корпорацией местных поставщиков. К примеру, в России это компании по производству мяса «Марр Руссия» и «Мираторг Запад», молочные производители «Кампина», «Эрманн», «Хохланд Руссланд». И 80% из них являются лидерами в своей отрасли. В Беларуси МакДональдс также нацелен на расширение сети белорусских поставщиков. Их развитие - вклад МакДональдс в развитие экономики Беларуси. Чтобы получить статус одобренного поставщика МакДональдс, любому предприятию необходимо пройти кропотливый путь по внедрению технологичной производственной линии и запуску производственных процессов согласно самым строгим стандартам. Речь идет о безопасности, санитарно-экологических нормах и так далее - десятках параметров. Для белорусских, как и других, предприятий данный статус поставщика позволяет позиционировать себя как лидера в индустрии, открывать новые перспективы для экспорта, развивать сеть клиентов, совершенствовать производство, в конечном итоге вносить положительный вклад в развитие экономики Беларуси.

Какие из белорусских предприятий являются одобренными поставщиками МакДональдс?

Как отмечает Виктория Данько, Генеральный директор ТПУП «КСБ Виктори Рестораны» (представляющий бренд МакДональдс в Беларуси): «МакДональдс - это высокие стандарты качества и сервиса для миллионов наших посетителей. В Беларуси уже есть несколько предприятий, одобренных в качестве поставщиков МакДональдс. Это Солигорская птицефабрика (мытые и дезинфицированные яйца), Danone Беларусь и «Савушкин продукт» (молоко и масло). Чтобы стать одобренными поставщиками, предприятиям пришлось пройти международные аудиты, чтобы подтвердить соответствие требованиям корпорации по качеству и безопасности. МакДональдс заинтересован в расширении количества поставщиков, поэтому сегодня мы рассматриваем перспективы сотрудничества со многими компаниями, в том числе «МилайнФуд» по закупкам салата, с компанией «Фуд Таун Бел», реализующей проект по строительству завода по производству мясных полуфабрикатов из говядины и свинины глубокой заморозки, расширению продуктовой линейки от Danone Беларусь.

Изготовленные в Беларуси котлеты для бургеров МакДональдс - это революция?

Это эволюция и прогресс. В МакДональдс рады, что развитие поставщиков компании находит поддержку властей. Компания руководствуется решениями правительства Беларуси, нацеленными на содействие развитию местных производств, и выполняет обязательства бренда перед государством и нашими гостями. Но не все так просто. К примеру, МакДональдс в Беларуси провел переговоры с основными белорусскими мясокомбинатами и предприятиями по переработке мясной продукции на предмет возможности производства мясных котлет глубокой заморозки, однако на этих предприятиях отсутствует специальная производственная линия, отвечающая требованиям МакДональдс.

Неужели требования для котлет настолько строги?

Менеджер по качеству МакДональдс в Беларуси Оксана Сорока: «Для нас очень важно, чтобы, например, мясные котлеты от разных поставщиков ничем не отличались по вкусовым характеристикам. А именно: котлеты, производимые для бургеров, должны изготавливаться из 100%-ной говядины, и поставщики должны использовать только лучшее бескостное мясо передней четверти туши - лопатка, шея, грудинка. Требования МакДональдс к сырью очень жесткие, хотя само мясо мягкое. В самих ресторанах используется самое современное оборудование: например, мясные котлеты мы готовим на грилях известных мировых производителей Garland и Taylor. Их использование позволяет нам готовить котлеты из 100%-ной говядины без добавления масла. Поэтому наши котлеты всегда очень сочные, и только в конце приготовления мы их солим и перчим».

Виктория Данько: «Мы действительно невероятно тщательно относимся к нашему продукту. Размер, вес, структура, жирность - каждый параметр имеет свой показатель, от которого недопустимо отклоняться. Компания «Фуд Таун Бел» выразила нам свою заинтересованность и готовность в поставках мясных котлет глубокой заморозки после завершения строительства завода в Беларуси и прохождения сертификации Корпорацией МакДональдс, подтвердив закупку необходимых дорогостоящих производственных линий. Производителей таких линий и оборудования для подобных предприятий в мире всего несколько: Provisur, Weber, Laska. Конечно, как и все потенциальные поставщики МакДональдс, завод «Фуд Таун Бел» будет обязан пройти государственные проверки в соответствии с законодательством, а также международные аудиты МакДональдс по качеству, безопасности и социальной ответственности.

«Фуд Таун Бел» доверяет бренду МакДональдс и готов инвестировать в приобретение такой линии. Важно, что белорусские фермы и хозяйства готовы обеспечить необходимые объемы высококачественного сырья для производства мясных котлет глубокой заморозки в соответствии с требуемыми высокими стандартами.

Компания «КСБ Виктори Рестораны» поддерживает данный проект и считает, что его успешная реализация позволит создать на территории Беларуси предприятие, соответствующее высоким мировым стандартам в отношении инновационных и безопасных технологий производства. Рассматриваем завод «Фуд Таун Бел» в качестве основного потенциального поставщика мясных котлет для ресторанов МакДональдс в Беларуси».

Что это дает нашей стране?

Расширение сети локальных поставщиков, строительство новых предприятий - очевидный шаг вперед для любого человека, мыслящего государственными категориями. Вряд ли стоит объяснять, что означает содействие развитию экспорта для Беларуси. В МакДональдс убеждены: необходимо работать с соблюдением всех строгих стандартов корпорации, эффективно сотрудничать при этом с местными поставщиками и осуществлять свою деятельность в интересах страны.

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