«Нет сил каждый день ухаживать за пожилой мамой. Я плохая дочь?»

- Мне 45 лет, папа уже давно умер, а маме недавно исполнился 81 год. И она как малый ребенок: постоянно просит прийти и сделать ей то массажик, то укольчик, то просто остаться чайку попить. Я, как послушная дочь, приезжаю по первому зову. Делаю всю работу, а потом плетусь к себе домой заниматься собственными домашними делами - убирать, готовить, делать с детьми уроки. Выматываюсь ужасно, но мама будто не замечает:

- Ну, кто, если не ты, позаботится о старухе?

- Детский долг ухаживать за родителями!

- Помоги мне, я ведь тебе квартиру оставляю.

Или вообще:

- Вот помру я, тогда не будет к кому ездить.

Фото: pixabay.com

Постоянно давит на то, что я ей должна. А когда я что одалживала? За то, что она меня родила, я забочусь о матери, но это же не значит, что я должна каждый день мотаться на другой конец города! К себе перевезти ее не могу - жилплощадь не позволяет. А в дом престарелых она сама не хочет: «Это я на старости лет должна по приютам таскаться?!»

Социальный работник решает бытовые вопросы: моет пол, ходит в магазин. Кажется, нужды в том, чтобы я так часто приезжала, нет. Но чтобы завлечь меня к себе, мама придумывает изощренные способы.

- Ой, давление подскочило, в глазах темнеет. Не вижу, какую таблетку пить.

- Доча, я сегодня умру. Приди, посиди со мной в последний раз.

- Есть так хочется, а нет никаких сил, чтобы встать и хоть корку хлеба съесть.

Управляет мной, как заправский манипулятор. И я ведусь - бегаю, переживаю. А как быть со своей семьей? Моя вечная усталость ведь отражается на ней: мамы и жены постоянно нет дома. А когда есть - ее лучше не трогать.

Фото: pixabay.com

Все знакомые и коллеги меня осудили. Их мнение категорично: пока родители живы - нужно смотреть. Может, это у них старики не такие капризные, а может, это я неблагодарная. Но жить жизнью матери я не собираюсь. И своим детям сказала, что если стану немощной бабкой - пусть отдают меня в интернат и не мучают свои семьи. Мне интересно мнение психолога: неужели я действительно плохая дочь?

Валерия, Минск.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Нужно заботиться о стареющих родителях, но не так, как они указывают, а так, как можете вы!»

- Что в современном мире значит быть «хорошей дочерью» или «хорошим сыном», когда вы - взрослый человек? Сегодня мы четко прослеживаем две разные модели отношения к пожилым родителям, - отмечает психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Восточная модель, предполагающая многодетность, дает четкий ответ: о стареющих родителях должны заботиться дети, старший или младший сын, и досматривать их до конца. В этих странах отсутствуют дома престарелых, женщины зачастую не работают, семьи объединяются в кланы. В таких семьях существует взаимовыручка, кумовство, приоритет семейного перед личным, отсутствие индивидуальных границ. Проблема одного человека - это проблема всей семьи. Если кто-то не работает, болеет, потерял работу - о нем позаботится «большая семья».

Западная модель базируется на индивидуализме и личных достижениях. Семьи малодетны, личные границы очень важны, люди часто переезжают и работают до 65 - 75 лет. Общество не может позволить себе «усадить» дома работоспособного 40 - 50-летнего человека смотреть за престарелым родителем. Ценностью является здоровье и материальные накопления, которые позволяют людям в возрасте самостоятельно заботиться о себе и выбирать место для проживания. Отчисления в страховые фонды дают возможность пожилым людям комфортно жить в хорошо оборудованных домах со своими ровесниками и квалифицированным медицинским персоналом. Для этой модели нормально, что дети созваниваются с родителями, иногда навещают их, но при этом продолжают жить своей жизнью.

Мы переживаем период перехода от досматривания, когда стареющий родитель жил с одним из детей, к альтернативным моделям. Появились платные дома престарелых, сиделки, помощники. И это естественно - дети должны отдавать силы и энергию своим детям. Автор письма очень четко формулирует проблему - у нее не хватает «мощности» на обслуживание двух семей. Поэтому ей, как и многим другим сыновьям и дочерям, важно расставить приоритеты. Это значит, что нужно заботиться о стареющих родителях, но не так, как они указывают, а так, как вы можете. Сколько браков разрушается из-за постоянных поездок на длительные расстояния к упрямой бабушке, которая стонет, заставляет дочку и зятя сажать картошку и отказывается переехать в город. Сколько подростков начинают игроманить и наркоманить из-за отсутствия времени у родителей, потому что они ездят на другой конец города к своим родителям… Здесь очень важно сказать им: «Я могу то-то и то-то, а вот это, к сожалению, не могу». Лучше быть плохой дочерью и сыном, чем плохим супругом и родителем. Не зря в Библии сказано: «Да отлепится муж от матери и прилепится к своей жене». Это - о приоритетах. Дети - наше будущее, и важно вложиться в них и в свою семью, заботясь о родителях настолько, насколько это не в ущерб вашей жизни.

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Было бы странно, если бы выросшие птенцы не вили своего гнезда, а кормили престарелых родителей. Если ваши родители сами стали маленькими детьми и не могут о себе позаботиться - ищите хорошее для всех решение, помня о собственных приоритетах. Самое ужасное - это когда дети со стыдом и виной ждут смерти своих родителей. Чтобы этого не происходило, научитесь ясно и четко выбирать и формулировать родителям границы возможной заботы. Как бы это ни звучало - нужно научиться говорить: «Мама, мне жаль. Я… (вызову тебе скорую; позвоню социальному работнику; попрошу зайти соседку, которой я заплатила, - вставьте нужное), но не могу к тебе приехать. Я смогу сделать это тогда, когда мы договорились».