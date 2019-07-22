Александр Лукашенко - главе представительства ЕС: У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина

22 июля Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая в скором времени покинет нашу страну.

- У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине, - сказал Александр Лукашенко. - Эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке.

Президент уверен, что ЕС несет ответственность за происходящие в Украине события.

- Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу, - резюмировал Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Беларусь же, по словам президента, готова к усилению политического диалога с ЕС.

- Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас, - сказал Александр Лукашенко. И поблагодарил лично Андреа Викторин за развитие отношений между Беларусью и ЕС. - Я очень надеюсь, что на замену вам приедет достойный человек.

Общаясь с журналистами, госпожа Викторин рассказала, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС планируется подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в Визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро.

- Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры, - сказала Андреа Викторин.