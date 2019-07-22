Главный инженер, которого оправдал суд: «Дети пожарили картошку с яичницей. Мечтал об этом»

В минувшую пятницу, 19 июля, главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, которого обвиняли в получении взяток и злоупотреблении властью или служебными полномочиями, суд признал невиновным. Напомним, гособвинитель Юрий Шерснев запросил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина пятый год находился в СИЗО. По первому делу его оправдали трижды.

«Комсомолка» позвонила Андрею Головачу. Мужчина рассказал, как он себя чувствует после всего пережитого.

- Настроение, конечно, хорошее. Наконец-то закончился этот кошмар, - голос у 57-летнего Андрея Альбертовича радостный. - Самочувствие? Сейчас отхожу пока. С сегодняшнего дня я в отпуске - заехал на завод, попросил оформить отпуск - он у меня длится 27 дней. Пока буду заниматься семейными делами: здоровьем, детьми. В эти выходные я гулял в парке с внучками. Когда находился в СИЗО, я мечтал пройтись по Ботаническому саду, парку Челюскинцев. Вот, сходили туда.

Андрей Головач с внучками. Фото: личный архив

- Как объяснили внучкам, что вас долго не было?

- Пока никак. Сказал, что был в командировке. Со своей мамой увиделся. Дети привезли ее ко мне домой. Мы посидели в кругу семьи.

- Наверное, были и слезы…

- Конечно, было все. Главное, была радость. Радость, что все наконец-то закончилось и семья вместе.

- Первым делом что сделали дома?

- Во-первых, я помылся - сходил в душ. А потом дети мне пожарили картошку с яичницей. Мечтал об этом.

- Как думаете, будет прокуратура обжаловать приговор?

- Это я не знаю. Трудно за них решать. Вы знаете, когда шел на приговор, я для себя решил, что если он будет обвинительный, то я буду бороться до конца. Буду отстаивать свою правоту.

Пока Андрей Альбертович привыкает к обычной жизни:

- В магазин в первый раз сходил: цены и деньги новые. Меня же задержали до деноминации. Пока я в отпуске, хочу прийти в себя, домашние дела привести в порядок. А дальше если мои услуги, знания будут востребованы, то я с превеликим удовольствием продолжу работать. Я на заводе работал практически всю жизнь - пришел туда сразу после окончания института. Должности менялись, а место работы нет. В эти выходные будет юбилей завода, куда меня пригласили. Схожу на него обязательно. Коллеги меня поддерживают.

Андрей Альбертович, находясь в СИЗО, верил в лучшее:

- Внутренне я был убежден, что все равно выйду, и все это закончится, все будет хорошо. Когда судья сказала, что я оправдан, в душе все перевернулось. А когда смог впервые за 4 года 2 месяца и 14 дней дотронуться до родных людей - это, конечно, словами не передать. Обязательно напишите, что я безмерно благодарен всем людям, которые меня поддерживают!

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