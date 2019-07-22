Министр экономики: «Зарплата 400 рублей при наличии детей - это недопустимо низкий уровень. Такого быть не должно»

ВВП ниже планов, но оптимизм сохранился

Рост ВВП за полгода составил 0,9% - примерно в два раза меньше, чем планировалось.

- Наше министерство оценивает итоги нормально: ВВП вырос на 0,9% в сложных внешних условиях, в которых мы оказались, особенно в последние месяцы. Качественные параметры роста нашей экономики перевыполнены. Это и инфляция ниже установленных заданий, и объем прямых иностранных инвестиций, мы имеем почти миллиард по итогам пяти месяцев. Количественные параметры - ВВП и экспорт - не достигли своих значений, - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр экономики Дмитрий Крутой.

Отметим, что правительство по итогам года планировало рост ВВП в 4%, Всемирный банк - в 2,2%, а Международный валютный фонд - в 1,8%. Последний прогноз пока ближе всего к истине, но министр менять цифру в 4% не планирует:

- Мы пока остаемся в этих рамках. (…) Плюс мы все-таки ищем практически в ежедневном режиме резервы по нашим отраслям, - пояснил Дмитрий Крутой.

Одним из таких резервов министр назвал сельское хозяйство. Дмитрий Крутой оптимистичен в планах на урожай: он ожидается хорошими, если не случится никаких природных катаклизмов. А это поможет нам «подтянуться» по молоку и мясу, отметил он.

Убытки в 800 млн долларов от грязной нефти перекрыть очень сложно

Министр рассказал, что в первом полугодии «ударником» стал строительный сектор (неожиданно), а также розничный товарооборот (из-за возросших доходов населения). Вынужденными аутсайдерами оказались Минпром и концерн «Белнефтехим».

- Есть объективный фактор - фактор грязной нефти, это апрель - май. Мы вынуждены были собственную нефть, которую мы добываем, частично перерабатывать на своих заводах, существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы перейдем и посмотрим экспортную статистику, то по «Белнефтехиму» это минус 800 миллионов долларов к прошлому году. Конечно, перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно.

87 предприятий со средней зарплатой меньше 400 рублей

Правительство заявляло, что к 1 июля в стране не должно быть предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей.

- Предприятий, где заработная плата меньше 400 рублей, у нас было 207 по стране. Вроде бы в общей массе субъектов хозяйствования, которых больше 140 тысяч, это немного. Но правительство все равно считает, что это достаточно серьезное количество, и задача была персонально разобраться с каждым. По итогам пяти месяцев осталось 87 таких организаций. То есть, по сути, минус 120 на текущий момент. Оперативный мониторинг показывает, что по полугодию их останется не больше десяти, - поделился планами министр.

85% таких вот аутсайдеров находятся в коммунальной собственности.

- Это прямая зона ответственности председателей райисполкомов и по большому счету их персональный KPI (показатель эффективности. - Авт.) на текущий год, потому что это важнейшая социальная задача в целом для района и для тех людей, которые заняты в этих организациях. Понятно, что зарплата 400 рублей при наличии семьи, детей - это недопустимо низкий, критический уровень, и такого просто быть не должно, - подчеркнул Дмитрий Крутой.