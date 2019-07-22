В среднем каждый белорус тратит в день 13,7 рубля

Белстат постоянно считает, сколько денег мы тратим. Так, за первые шесть месяцев этого года белорусы оставили в магазинах и на рынках 21,2 млрд руб., это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года. Получается, в день каждый житель страны в среднем оставляет в магазине 13,7 руб. (делят на всех, в том числе младенцев). Из этой суммы 6,85 руб. идет на продукты, остальное - это услуги и непродовольственные товары. Кстати, больше мы стали расходовать на общепит. За полгода в столовых и ресторанах оставили 1,4 млрд руб. - на 6,1% больше, чем в 2018-м.

Какую еду может купить на эту сумму один человек и семья?

За 6,85 руб., которые тратит средний белорус, можно в магазине купить кило огурцов, полбуханки хлеба, 200 г сметаны, столько же сосисок, шесть яиц, несколько яблок. Набор продуктов небогатый, но голодным не останешься.

Семья из четырех человек в день, по Белстату, отдает на продукты 27,4 руб. Это, например, кило огурцов, хлеб и батон, литр молока, сметана, сыр и творог (по 200 г), свинина и скумбрия (по 0,5 кг), шесть яиц. Хватит на упаковку недорогой смеси и три баночки детского питания.

В неделю один человек отдает за продукты в среднем 48 руб., а семья из четырех человек, получается, тратит на них уже примерно 192 рубля.