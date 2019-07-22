Партия Зеленского «Слуга народа» выиграла выборы в Раду

Выборы, которые многие называли «третьим туром президентской кампании», прошли досрочно, поскольку Владимир Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента. Партия президента одержала убедительную победу - больше 40% голосов. Результаты вполне прогнозируемы. В обществе был и есть запрос на новые лица. В парламенте 9-го созыва будет около 80% новичков.

В общем проголосовали 49,79% избирателей. Это самая низкая явка в истории Украины. Наиболее активными оказались жители Черниговской (54,78%) области, а наименее - Закарпатской области - 41,5%.

«КП» отвечает на наиболее распространенные вопросы по итогам прошедших выборов.

1. Что такое монокоалиция?

Монокоалиция - это большинство, сформированное одной парламентской фракцией. В Верховной Раде 9-го созыва, с вероятностью 99,9%, политическая партия «Слуга народа» сможет сформировать монокоалицию. Для этого нужно минимум 226 голосов.

Предварительные данные голосования говорят о том, что «Слуга народа» по спискам партии проводит 122 - 125 депутатов, по одномандатным округам (мажоритарке) - 119. В итоге 241 - 243 парламентария. В «Слуге народа» говорят, что они рассчитывают получить минимум 255 мест. Всего в Украине 450-местный парламент. Из-за того что официальный Киев не контролирует Крым и некоторые территории Донецкой и Луганской областей, одномандатных округов на выборах было не 225, а 199.

- Впервые одна партия может сформировать коалицию. Из этой же партии и президент. Это означает, что перед одной партией открываются широкие возможности для принятия решений. Но и вся ответственность за потенциальные провалы тоже лежит на одной партии, - говорит политолог Виталий Бала.

Сейчас официальный лидер партии «Слуга народа» - политолог Дмитрий Разумков. Но не секрет, что партия абсолютно поддерживает президента Владимира Зеленского.

2. Кто будет в оппозиции?

- В жесткой оппозиции к «Слуге народа» будут две политические силы - партия Порошенко («Европейская солидарность») и партия Бойко-Медведчука («Оппозиционная платформа - За жизнь»). Они будут работать не сообща, а двумя разными флангами, - предполагает политолог Владимир Фесенко.

Что касается партии «Голос» Святослава Вакарчука, то, скорее всего, она присоединится к коалиции или будет состоять в формальном ситуативном большинстве с пропрезидентской политической силой.

О готовности работать в унисон со «Слугой народа» заявила и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Эксперт уточнил, что не стоит ожидать создания коалиции, в которую войдет более 300 депутатов (конституционное большинство).

- Я исключаю формирование такой коалиции. Да и зачем? Если «Слуге народа» нужно будет внести изменения в Конституцию, то найти 300 голосов, думаю, не составит труда. Даже в нынешнем созыве Верховной Рады удавалось неоднократно находить голоса для внесения изменений в Основной закон страны, - подчеркивает Фесенко.

3. Кто будет спикером? Станет ли вице-спикером Медведчук?

По действующему законодательству оппозиционные фракции могут претендовать на пост первого или второго вице-спикера парламента и председательство в нескольких комитетах: по свободе слова, регламенту, бюджетном, социальной политики, по вопросам судоустройства и правовой политики.

- Президент Владимир Зеленский на дух не переносит двух политиков - Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Думаю, этих людей мы не увидим в президиуме парламента. С высокой долей вероятности спикером станет Дмитрий Разумков, первым вице-спикером - кто-то из «Голоса», а вице-спикером - представитель «Батькивщины», но точно не Юлия Тимошенко, - прогнозирует Фесенко.

Что касается кума российского президента Виктора Медведчука, то, по словам политолога, не исключен вариант, что в самый первый день работы нового парламента «Виктору Владимировичу будет устроен такой «жаркий» прием, что ему вообще не захочется ходить в Верховную Раду».

В «Слуге народа» обещают, что в будущем созыве ВР они одним из первых рассмотрят законопроект об оппозиции. Отметим, что обещания его принять звучат от многих партий более 10 лет. Но как только они становятся властью, сразу же забывают об обещании.

ЦИФРЫ

Первое заседание - 24 августа

Всего на места в парламенте претендовало 22 партии. Напомним, что в Украине выборы в Раду проходят по смешанной системе: половину парламента (225 человек) выбирают по партийным спискам, вторую половину - по мажоритарным округам. В таких округах избиратели голосуют за конкретного человека, а не за партию.

До 10 августа должно быть официально объявлено о результатах выборов. Коалиция, в состав которой входит от 226 нардепов, должна быть сформирована в течение одного месяца после первого заседания. Она и предложит кандидатуры на должности премьер-министра и состав правительства. В «Слуге народа» заявили, что депутаты должны приступить к работе 24 августа - в День Независимости Украины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И Минск проголосовал за Зеленского

Если в Украине депутаты избирались по пропорционально-мажоритарной системе, на заграничных участках голосование проходило только по партийным спискам. В Беларуси с результатом 39,97% победила партия «Слуга народу».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Промежуточные итоги голосования*

1. Политическая партия «Слуга народа» - 42,68% голосов.

2. «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,04%.

3. «Европейская солидарность» - 8,41%.

4. «Батькивщина» - 8,03%.

5. «Голос» - 6,17%.

*На момент подсчета 70% протоколов.

В парламент проходят партии, которые набрали больше 5% голосов.