2019-07-22T17:13:36+03:00
Общество
КП Беларусь

По Мозырю разгуливали домашние вьетнамские свиньи

А их приняли за диких кабанов
Алина КАШЕВИЧ
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Два диких кабана беззаботно разгуливают по улицам города Мозыря. Фото: ЧП Беларусь | Будь в курсе!Два диких кабана беззаботно разгуливают по улицам города Мозыря. Фото: ЧП Беларусь | Будь в курсе!
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21 июля в социальных сетях появились фотографии, на которых два диких кабана беззаботно разгуливают по улицам города Мозыря. Сразу же посыпались комментарии в духе «А что, у нас свободная страна» и «Пумба идет на премьеру фильма «Король лев». На самом же деле на фотографиях изображены вовсе не дикие кабаны, а домашние вьетнамские свинки.

«Видел этих красавцев. Спокойно себе гуляли, никого не трогали», - пишет один из очевидцев.

«Постоянно сбегают из подворья и гуляют по родному городу. Уже не в первый раз их вижу», - рассказывает еще один свидетель.

- Странно, что СМИ только сейчас обратили внимание, эта история тянется еще с прошлой весны, - говорит директор Белорусского общества охотников и рыболовов Александр Лепухов. - Мы уже несколько раз выезжали на вызовы, согласно которым свидетели видели диких кабанов. На самом деле это домашние вьетнамские свинки, бояться их не стоит. Уверяю вас: диких кабанов у нас не то чтобы на Мозырь, на всю Гомельскую область раз-два и обчелся.

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