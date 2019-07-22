Проходные баллы в вузы на бюджет: минимальные - выросли, максимальные - упали

Белорусские вузы начали публиковать списки абитуриентов, прошедших на бюджет. Окончательные итоги подведут до 28 июля, а претенденты на платную форму обучения узнают о своей судьбе с 4 по 6 августа.

В БГУ поступают 26% всех стобалльников

В Белгосуниверситете побит прошлогодний рекорд по количеству абитуриентов, имеющих высокий суммарный результат. Более 66,5% абитуриентов набрали свыше 300 баллов! В 2018 году этот показатель был на уровне 56,9%. Как и в прошлом году, средний конкурс по вузу составляет 1,78 человека на место. На бюджет подались 3790 человек, но вуз сможет принять лишь 2130.

Одна из самых востребованных специальностей - «коммуникативный дизайн». На одно место претендуют 16,3 человека при плане приема - 4. В прошлом году ситуация была еще сложнее: на 2 бюджетных места подавались 63 человека.

В БНТУ заявление на бюджет подали 5774 человека. Проходной балл по некоторым специальностям вырос вдвое. Максимальный конкурс на «маркетинге» - 5,5 человека на место. На «программное обеспечение информационных технологий» - 5,07. Всего в вуз планируется принять 4405 человек.

На стоматологии снова высокие баллы

В 2019-м на бюджет в БГМУ подано более 1200 заявлений. Средний конкурс по университету составляет 2 - 3 человека на место - это больше, чем в прошлом году (1,8 - 1,9). Самые высокие баллы на стоматологическом факультете - около 370. Относительно низкие баллы на военно-медицинском факультете - до 330. Но и там на одно место претендуют 3 человека.

В МГЛУ самый высокий балл в 2019 году на специальность «английский язык и второй иностранный язык со специализацией» - 373. В прошлом году он был выше - 381 балл. И наоборот: «немецкий язык и второй иностранный со специализацией (специальность «современные иностранные языки (преподавание)») с прошлого года вырос с 313 до 325 баллов.

На бюджет в БГПУ подали заявления 1620 человек - это почти в два раза больше плана набора. Средний конкурс по университету - 1,9 человека. На специальность «русский язык и литература. Иностранный язык» претендуют 10 абитуриентов на место, на «изобразительное искусство и компьютерную графику» - более 8. Треть из поступающих в БГПУ - медалисты, обладатели дипломов с отличием ссузов и выпускники профильных педагогических классов.

КСТАТИ

Самый дорогой вуз страны – БГУ. Платное обучение в нем в 2019-2020 году стоит от 2636 BYN до 4183 BYN. Рекордные суммы - на факультете международных отношений (4183 BYN), социокультурных коммуникаций (4091 BYN), юридическом (4183 BYN) и экономическом (4022 BYN) факультетах.