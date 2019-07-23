Битва у Крево: За три дня по Кревским позициям выпустили более миллиона снарядов

В июле 1917 года Кревский замок превратили в руины. Накануне годовщины тех печальных событий в Музее истории белорусской литературы презентовали альманах Kreva inсognita, посвященный событиям у Крево в годы Первой мировой войны.

- Кревская операция - ее активная часть продолжалась с 19 по 22 июля 1917 года - стала последним шансом русской армии переломить ход той войны. Немцы уже прилично ослабли, перевес в сторону русских оказался трехкратным, - рассказывает Владимир Богданов. - А ведь один из закрепившихся в обществе стереотипов той войны - немцы наступают, а русские обороняются.

Крево, сентябрь, 1916 год. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

Долго никто особо не принимал во внимание, что по всей Беларуси немцы в то время построили мощнейшую оборонительную линию - сохранилось несколько тысяч различных бетонных укреплений. Так что на территории нынешней Беларуси к осени 1915 года немцы по большей части уже оборонялись.

Если бы не революционные события, русская армия бы не сломилась. Чтобы укрепить дух солдат, несколько раз в Крево приезжает Керенский - по сути, он просит, чтобы войска пошли в наступление. Но это, конечно, не армия, когда голосованием в полках и на митингах решают, идти в наступление или нет.

Крево, 1916 год. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

«Кревский замок разрушили за несколько дней артиллерийской атаки»

- У Кревского замка, как у архитектурного памятника, уникальная судьба. Его построили в XIV веке, по сути - в болоте. Строили еще тогда, когда артиллерии и в помине не было. Главной задачей было не дать противнику подвести к стенам замка стенобитные орудия, поэтому и строили в низине - чтобы невозможно было подтащить орудия.

Когда появилась артиллерия, такое расположение замка, наоборот, превратилось в слабость. И все равно он принимал непосредственное участие в боевых действиях аж до начала XX века - уникальный случай!

Сейчас к тому, что уже было известно, добавились новые сведения и документы. Теперь ясно, что по Кревскому замку в июле 1917 года била не только русская артиллерия, как считалось раньше, но и немецкая, - по сути, средневековые стены в те июльские дни оказались в центре мощного артиллерийского сражения.

Три дня - с 19 по 21 июля - по замку, где засели немцы, лупили русские артиллеристы, причем самые серьезные разрушения пришлись на последний день артподготовки, когда была разбита Княжеская башня.

В 6 утра 22 июля в атаку пошла русская пехота, замок был захвачен буквально за несколько минут. И с этого момента по нему начинает бить немецкая тяжелая артиллерия. Обстрел продолжался почти весь день - до тех пор, пока немцы не возвращаются на свои позиции.

Кревская операция была хорошо подготовлена русскими артиллеристами. Как пишут сами немцы, за три дня по их позициям с русской стороны выпустили более миллиона снарядов. Среди орудий, которые били по замку, были и самые большие на тот момент 21-дюймовые гаубицы, один снаряд весил более 400 килограммов. Известно, что немцы стреляли из 9-дюймовых орудий, что также было весьма крупным калибром.

Русская пехота в ходе наступления прорвала немецкую оборону километра на два, но поддержать ее было некому. И они отступили. Недалеко от Крево пошел в атаку и русский женский батальон Марии Бочкаревой - он занял передовые немецкие позиции в лесу, но женщин никто не поддержал. У русской армии, по сути, не оказалось резервов - некому было идти в бой.

Когда приезжал Керенский - оратор он был замечательный! - все с ним соглашались, но как только он уезжал, солдатские комитеты брали верх, и на этом активность заканчивалась. После провала наступления в русской армии еще более усилилась так называемая самодемобилизация - по сути, массовое дезертирство.

К осени боевые действия практически останавливаются, немцы заключают перемирие с остатками русских войск. А когда в феврале 1918-го года немцы начнут свое наступление, выяснится, что на русских позициях уже никого нет. Потом будет заключен Брестский мир, в итоге большевистская Россия станет единственной страной, проигравшей войну проигравшей стороне - ведь вскоре союзники заставят Германию капитулировать.

«Все воронки от снарядов 100-летней давности на своих местах»

- Сейчас Кревский замок восстанавливают достаточно бережно, даже стены по возможности возводят из выпавших камней, - говорит Владимир Богданов. - Но важно сохранить и наследие, оставшееся в замке после Первой мировой войны. В замке остались два немецких блиндажа из бетона и камней, но речь идет и о крайне редком и уникальном ландшафтном памятнике - внутри Кревского замка сохранился так называемый лунный пейзаж Первой мировой войны.

Воронки от снарядов. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

Для того времени это была обычная картина - половина Европы была в кратерах от разрывов снарядов. Но за 100 лет строили города, прокладывали коммуникации, запахивали поля - все давным-давно выровняли. А во дворе заброшенного на 100 лет Кревского замка все воронки на своих местах. При желании даже можно вычислить, какие снаряды их оставили.

Воронки от снарядов Первой мировой войны и сегодня видны, как и 100 лет назад.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Меня очень беспокоит их судьба, поскольку больше такого у нас практически нет. Есть, например, у Нарочи отдельные участки с воронками в труднодоступных местах - в лесах, болотах, - но обычный турист туда никогда не попадет, да и они уже заросли.

Воронка от снаряда, июль, 1917 год. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

Этот ландшафтный памятник очень хрупкий. Сейчас перед реставраторами стоит непростая задача, ведь Кревский замок за время своего существования вобрал в себя столько исторических пластов, что трудно решить, как его восстанавливать.

Воронки от снарядов и сегодня видны, как и 100 лет назад. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

Конечно, к древней истории эти ямы отношения не имеют, поэтому кому-то может показаться, что проще засыпать их песком и восстановить изначальный вид двора. Но тогда мы точно лишимся совершенно уникального свидетельства событий, которые развернулись тут в начале ХХ века и в какой-то мере повлияли на мировую историю.

- Важно сохранить и наследие, оставшееся в замке после Первой мировой войны.Фото: Сергей ГАПОН

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