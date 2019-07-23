До конца года Geely выпустит в Беларуси новую модель - компактный кроссовер SX11

После трудного старта завод «БелДжи», построенный за китайский кредит, постепенно набирает обороты: сейчас каждый месяц с конвейера выходит 1500 автомобилей. То есть в год - 18 тысяч автомобилей. Но ведь планы были грандиозные: уже в 2020 году хотели собирать и продавать 60 тысяч машин, а в перспективе нарастить объем до 120 тысяч в год! О том, какое будущее ожидает белорусско-китайские автомобили, рассказал в эксклюзивном интервью замдиректора СЗАО «БелДжи» по финансовым вопросам и член совета директоров компании Geely Сян Цунцзянь.

- В 2012 году на месте завода «БелДжи» было голое поле, а сейчас - сборочное производство на тысячи автомобилей. Для Беларуси это довольно короткий срок. Но ведь не для Китая?

- И для Китая это тоже короткий срок. Честно говоря, скорость развития проекта и прохождения некоторых процедур оказалась неожиданной для нас самих. Причем нужно иметь в виду: одним заводом проблему выхода на национальный рынок не решишь.

- Тем не менее, подходы к ведению дел в Беларуси и Китае сильно отличаются?

- Если кратко, то основная разница - в темпах. Причем как для потребителя, так и для игроков рынка. Поясню: в Китае новые бренды появляются очень быстро, и это касается всех товаров, включая автомобили. Каталог марок обновляется практически ежегодно, и внимание покупателей быстро переключается. А вот белорусский потребитель, по нашим наблюдениям, демонстрирует завидную лояльность к брендам и не очень склонен менять привычки. Иначе говоря: если клиентов устраивает качество марки - ее будут покупать годами.

- Первый год завод «БелДжи» не мог похвастаться большими объемами. Как обстоят дела сейчас?

- Объемы растут каждый месяц. На конец июня 2019 года с конвейера сошло 7200 автомобилей. Для сравнения: за весь 2018 год произвели 8900 машин. Все автомобили проданы, причем практически сразу. На 2019 год мы поставили перед собой амбициозную, но решаемую задачу - реализовать только в Беларуси не менее 7000 автомобилей. Сейчас спрос диктует нам выпуск 2000 машин в месяц, а производим мы около 1500.

Завод "БелДжи".

- Дилеры работают в Беларуси, России. А появятся ли белорусско-китайские автомобили в Евросоюзе?

- Мы планируем провести переговоры в соседних с Беларусью странах. И собираемся до конца 2020 года начать продажу в них автомобилей Geely.

- Сегодня на белорусском конвейере собирают три модели: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand X7. Однако головной завод в Китае уже выпускает компактные кроссоверы SX11 и представительские седаны Emgrand GT. Когда новинки станут на наш конвейер?

- Мы снова говорим о коротких, возможно даже очень коротких временных отрезках. Производство двух новых моделей - в самых ближайших планах. Сейчас параллельно происходит инженерное тестирование этих машин и работа с документами: в частности, признаются и подтверждаются сертификаты качества. В сентябре мы завершим подготовительные работы и приступим к отладке конвейера. Начать производство хотим еще в текущем году. Первая партия составит порядка 300 машин в месяц: и спрос на новинки мы намерены тестировать именно на белорусском рынке.

Напомним, речь идет о новом кроссовере Geely SX11. Ранее директор «Белджи» Геннадий Свидерский заявлял, что конвейерная сборка новинки в Беларуси начнется в 2020 году. По его словам, для этого потребуется снимать с производства одну из нынешних моделей, поскольку конвейер завода одновременно может производить не более трех моделей.

Кроссовер Geely SX11.

- Каковы перспективы выхода на запланированную мощность - выпуск 60 тысяч автомобилей в год - и строительства второй очереди завода «БелДжи»?

- Не совсем верно. Мы ориентируемся на цифру в 50 тысяч. И когда производство приблизится к этому показателю, начнем рассматривать вопрос о второй очереди. Хочу отметить: мы прекрасно понимаем сложности как белорусской, так и мировой экономики, в том числе и туманные перспективы в глобальном масштабе. Однако видим и пиковую мощность, и планы расширения к 2022 году.

Напомним, изначально выйти на 60 тысяч машин в год хотели уже в 2020 году. А в этом году собирались выпустить 35 тысяч машин. Однако позже планы неоднократно корректировали в меньшую сторону.

- Этот вопрос не дает покоя многим. Продукцию завода «БелДжи» считать все-таки белорусским или китайским автомобилем?

- Я, наверное, внесу спокойствие в дискуссию. Как вам удобно, так и считайте. Для нас правильными будут оба варианта. В настоящее время, уровень локализации завода превысил 50%. Двигатель, сиденье, радиатор, аккумулятор и шина локализованы, и вскоре будет реализовано стекло, чтобы еще больше повысить уровень локализации.

Напомним, интересный казус произошел во время презентации бюджетного седана Geely Emgrand 7, которая состоялась в конце прошлого года. Журналистам показали машину, на которой не было вообще ни одной белорусской запчасти. Правда, тогда директор завода Геннадий Свидерский пообещал журналистам, что на машинах, которые появились в автосалонах страны - шины, аккумуляторы, радиатор, задний мост и сидения - уже белорусского производства. Также заявлялось, что на борисовском заводе «Автогидроусилитель» уже научились самостоятельно собирать двигатели для Geely. Насколько глубока сборка - неизвестно: подробности чиновники не озвучивают, представителей СМИ на это предприятие не приглашают до сих пор.

Тогда же журналистам показали несколько запчастей белорусского производства для Geely: амортизаторы гродненского завода «Белкард» и задние фонари от ОАО «Руденск». Впрочем, никаких маркировок, которые бы указывали на белорусское происхождение этих запчастей, корреспонденты «Комсомолки» тогда не нашли. Также не было никакой информации о запчастях для Geely и в каталоге этих белорусских предприятий.

Вторая модель, собранная на белорусском заводе - рестайлинговый паркетник Geely Emgrand X7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Существуют какие-то особенности в том, как работают финансы здесь и там?

- С приходом китайского бизнеса в страну белорусские банки значительно активизировались. В качестве лидеров, которые работают с Китаем, назову Банк Дабрабыт. Безусловно, неслучайно для обслуживания китайских юридических лиц в банке было создано специальное подразделение - China Desk. Его сотрудники хорошо знают традиции и культуру бизнеса двух стран. Также мы имеем прямой доступ к руководству банка, что порою очень важно. Мы выбирали банк, исходят из надежности и опыта валютных операций. У Банка Дабрабыт в этой сфере лидирующие позиции на бирже. В то время как у завода счета в китайских юанях, евро, долларах США, российских рублях и белорусских рублях. То есть мы сильно зависим от валютно-обменных операций, при больших объемах высокая ставка и низкая комиссия играют огромную роль.

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