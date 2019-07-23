«Если появятся экскаваторы, мы будем бороться». В Гомеле потребовали провести повторное обсуждение схемы озеленения

Обсуждение схем озеленения Гомеля закончилось неожиданно. Запланированный формат «вопрос-ответ» расширился до эмоциональных выступлений из зала, а общественность приняла протокол собрания, в котором потребовала провести повторную встречу.

В Гомеле есть много проблемных мест по зеленой зонеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В зале собрались историки, краеведы и активные жители. В Гомеле есть много проблемных мест, где общественность борется с властями за зеленые островки в каменных джунглях. Активисты считают неслучайным то, что информация о встрече появилась только вечером в пятницу и была назначена на рабочее время.

Схема озеленения еще разрабатываетсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомель приехали представители «БелНИИПградостроительства» из Минска, чтобы рассказать о промежуточных результатах анкетирования по поводу схемы озеленения Центрального района. Эта организация - разработчик схемы, а заказчик - местные власти. Однако ни представители горисполкома, ни депутаты не пришли на встречу. Основная же часть вопросов адресовалось им, поскольку разработчик схемы озеленения не может отходить от генерального плана города, который уже утвержден.

Было много эмоциональных выступленийФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На вопросы пыталась ответить представительница «БелНИИПградостроительства» Анастасия Горустович. Она сказала, что видит единственный способ донести до властей свое видение схемы озеленение - активно принимать участие в анкетировании. Но люди не верят в то, что власти учтут мнение граждан, если оно будет подано таким образом. Большинство же вопросов из зала были риторическими:

- Я хочу выйти из подъезда, когда у меня есть 20-30 минут, и пойти в зеленую зону рядом. Почему я должна ехать в городской парк?

- Вы чей друг - наш или власти? Медведь или охотник?

- Генплан - это что, священная корова, что его нельзя изменить? Генплан для бумажки или для людей?

Также гомельчане привели примеры нарушения генплана самим властями: «То дороги реконструируют, то вместо фонтана кафе построят».

На вопросы отвечала Анастасия ГорустовичФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Подумайте о тех людях, которым нужно покупать квартиры. Или вы думаете, что в городе уже ничего не должно меняться и строиться? - спросили представители «БелНИИПградостроительства». Но вместо того, чтобы строить новое жилье, магазины или кафе в зеленой зоне, нужно обратить внимание на предприятия, которые не работают, и здания которых давно заброшены - предложили люди.

Гомельчане хотят, чтобы город был более зеленымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Одна из зеленых зон, за которые борются жители Центрального района, - сквер у гостиницы «Турист». Власти хотели построить там многоэтажки и парковку, но местные жители отстояли сквер. Власти пока отказались от своего плана, но защитную зону скверу не вернули.

- Если там появятся экскаваторы, мы будем защищать сквер. Мы готовы бороться. Мы действуем в рамках законодательства, но если поймем, что нужно приковывать себя наручниками, ставить палатки и сидеть за это - найдутся люди, которые будут это делать, - предупредил общественный активист Андрей Аксенов.

Люди возмущались: где чиновники, депутаты?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Подставили разработчика. Вместо конкретного решения, ответов на вопросы, мы услышали, что разработчик за рамки генплана никуда выйти не может. И если заказчик - горисполком, то он и должен был услышать нас и ответить, что они на эту тему думают, - прокомментировала общественная активистка Алла Романова.

- Это просто сотрясание воздуха, психотерапия, каждый выплескивает свои эмоции. Нам нужны конкретные решения, - подвел итог очередной выступающий.

Большинство подписались за новую встречуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поэтому в протоколе собрания, который приняли по предложению бывшего мэра Светланы Гольдадзе, потребовали провести новую встречу - с представителями власти и не раньше 18 часов:

- Считаем необходимым и обязательным при таких обсуждениях присутствие заказчика и гор-, райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Поскольку вопросы, которые возникают во время встречи не находятся в прямой компетенции разработчика, отсутствие представителей городских властей делает подобные встречи нерезультативными, - зачитала Светлана Гольдадзе.