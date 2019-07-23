«Луч» качественно обновил коллекцию с белорусским орнаментом

Серия «Вышиванка 2.0» - своеобразный «ремейк» первой одноименной коллекции, выпущенной в 2017 году. Часы в пластиковом корпусе и на силиконовом ремешке до сих пор активно раскупаются, поэтому «Минский часовой завод» решил обновить модельный ряд. Теперь рядом со «старшими братьями» можно увидеть новые часы на кожаных ремешках красного, синего, белого и черного цветов. На них нанесен орнамент - своего рода шифр, символы, которые оберегают и защищают человека. В белорусской культуре он имеет большое значение. Часы коллекции «Вышиванка» доступны с орнаментом «Молодость», «Богатство», «Солнце», «Огонь».

Дизайн коллекции «Вышиванка» разработала Алина ЛихадиевскаяФото: Павел МАРТИНЧИК

По преданию, «огонь» лечит от простуды и недугов, а «Солнце», например, дает силу и урожай. Новые модели придутся по вкусу тем, кто любит национальную символику и интересуется историей и культурой Беларуси.

Орнамент в белорусской культуре - не просто слово, а шифр человекаФото: Павел МАРТИНЧИК

В новых часах установлен кварцевый механизм калибра 1656М (Miyota, Япония). В большинстве используется стилизованная секундная стрелка. Ремешок в новых моделях из натуральной кожи.

Все модели "Вышиванки" - унисекс

В предыдущей коллекции ремешок был силиконовымФото: Павел МАРТИНЧИК

«Вышиванку» уже можно купить во всех магазинах «Луч». Цена вопроса - 189 BYN.