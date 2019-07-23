2019-07-23T11:23:32+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске открылась выставка японской гравюры

Выставка "Золотой век японской графики" - возможность окунуться в мир культуры Японии [фото]
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Выставка японской гравюры в Минске.Выставка японской гравюры в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке показали технику рисования сумиэ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке показали технику рисования сумиэ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской гравюры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В экспозиции представлено около 60 гравюр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В экспозиции представлено около 60 гравюр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской графики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской графики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Японская выставка в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Японская выставка в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выставочном зале &quot;LIBRA&quot; открылась выставка японской гравюры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выставочном зале "LIBRA" открылась выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской гравюры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В экспозиции представлено около 60 гравюр конца XVII - начала XIX века. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В экспозиции представлено около 60 гравюр конца XVII - начала XIX века.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "Золотой век японской графики". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "Золотой век японской графики".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выставочном зале "LIBRA" открылась выставка японской гравюры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выставочном зале "LIBRA" открылась выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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