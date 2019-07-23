КП Беларусь
В Минске открылась выставка японской гравюры
Выставка "Золотой век японской графики" - возможность окунуться в мир культуры Японии [фото]
Выставка японской гравюры в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На выставке показали технику рисования сумиэ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В экспозиции представлено около 60 гравюр.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка японской графики.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Японская выставка в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В выставочном зале "LIBRA" открылась выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В экспозиции представлено около 60 гравюр конца XVII - начала XIX века.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка "Золотой век японской графики".Фото: Павел МАРТИНЧИК
В выставочном зале "LIBRA" открылась выставка японской гравюры.Фото: Павел МАРТИНЧИК