Желтые велосипеды и электросамокаты в Минске: новый общественный транспорт или просто развлечение?

Картинка, давно привычная для городов Западной Европы, стала актуальной и в Минске - на городских улицах появились сотни самокатов и велосипедов, которые можно взять в краткосрочную аренду - шеринг.

Первым, еще весной, запустился прокат электросамокатов от Eleven (кикшеринг. - Ред.), чуть позже, в июне, на улицы выкатили желтые велосипеды байкшеринга от «Колобайк». Сейчас по столице расставлено 300 самокатов и около 500 желтых велосипедов. Для того чтобы воспользоваться этим транспортом, нужно скачать специальное приложение на смартфон и привязать к нему банковскую карту - деньги за аренду будут списываться автоматически. Важно, что и самокаты, и велосипеды можно оставлять в любом месте города. Главное, чтобы они не мешали прохожим и машинам и территория не была закрытой. Приложение поможет вам найти ближайший велосипед, подскажет, сколько до него идти, и может забронировать его для вас. Подходите, осматриваете, все ли в порядке, сканируете QR-код на руле, транспорт разблокируется - и можно ехать. Езда на электросамокате - услуга не из дешевых: 2 рубля стоит разблокировка и 30 копеек каждая минута поездки. Получается, что за час езды с карты спишут 20 рублей. Велосипед гораздо дешевле - 1 рубль за полчаса поездки. Но педали придется крутить самому.

В последнее время арендный двухколесный транспорт несколько раз попадал в криминальные хроники, поэтому расскажем несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы не повредить своему здоровью и кошельку.

Правило №1: Не обманывайте систему - в самокаты и велосипеды встроены датчики GPS

Несколько пожилых людей попались на том, что забирали прокатный транспорт, думая, что его просто кто-то забыл или потерял. Владельцы по сигналу с датчиков видят, что самокат оказывается в неположенном месте, и сообщают об этом в милицию. И если для большинства «воришек» наказание пока ограничивается разъяснительной беседой, то 55-летней уборщице грозит реальный срок. Она решила, что может кататься на электросамокате бесплатно, сознательно унесла заблокированный самокат в подсобное помещение. Затем попросила знакомого мужчину за бутылку спиртного снять с него GPS-датчики, чтобы ее не вычислили. Воровку задержали, теперь за совершение тайного хищения имущества ей может грозить до трех лет лишения свободы, она должна выплатить около 500 долларов за ущерб. Вышло дороже, чем 20 рублей в час за аренду…

Езда на электросамокате - услуга не из дешевых.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Правило №2: Не жадничайте, уважайте других пользователей

Даже если вам очень понравилось ездить на самокате или велосипеде и вы хотите, чтобы он всегда был под рукой, не стоит ограничивать доступ других пользователей к транспорту.

- Мужчина, живущий в Уручье, поставил велосипед у себя на балконе, - рассказывает Андрей Гусаров, который помогает продвигать «Колобайк». - Это тоже считается кражей, но до судебного разбирательства еще не дошло.

Не надо прятать велосипед в кустах, как уже успели сделать некоторые пользователи. Это бесполезно, ведь он все равно виден на карте в приложении. Не нарушайте правила обращения.

Пользователи столкнулись с тем, что велосипед, на котором они хотели прокатиться, кто-то занес к себе в закрытый подъезд.

- Люди начали жаловаться на это в Телеграм-чате оператора, - вспоминает Андрей Гусаров. - В ответ на жалобы я посоветовал им позвонить в подъезд и представиться почтальоном. Затем, когда вам откроют, спокойно воспользоваться велосипедом. Ну и что, что у кого-то были планы на велосипед? Он все равно не имел права заводить его в дом, потому что это не позволяет пользователям добраться до велосипеда.

За все такие махинации операторами предусмотрены серьезные штрафы.

А еще, завершив аренду транспорта, оставляйте его в таком месте, где он не будет мешать пешеходам, автомобилистам, транспорту и коммунальным службам. Лучше всего оставлять велосипеды и самокаты на велопарковках.

Правило №3: Следите за временем

Это правило более актуально для велосипедов, так как каждые полчаса пользователь переходит на новый временной интервал и за прокат списывается еще один рубль. Если 30 минут истекают, а вы почти приехали, то лучше завершить аренду и пройти немного пешком, чем платить за дополнительные несколько минут как за полчаса. С электросамокатами же можно увлечься катанием и незаметно «выкатать» серьезную сумму - 30 копеек за минуту только кажутся небольшими деньгами, пока вы не покатались часа полтора.

Правило №4: Катайтесь безопасно

Скорость электросамоката довольно высока - до 25 км/час, поэтому не будут лишними защитный шлем и налокотники-наколенники (по возможности). Кататься можно по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Учитывайте, что небольшие колеса самоката плохо реагируют на неровности и бордюры, не разгоняйтесь, если покрытие не идеально или на тротуаре много прохожих. Важно соблюдать правила дорожного движения - вы такой же участник дорожного движения, как и автомобилисты, велосипедисты, пешеходы. И отвечаете как за собственную безопасность, так и за безопасность других. Если вы устали, плохо себя чувствуете и не уверены, что справитесь с управлением, лучше не начинайте поездку.

Для большинства белорусов кикшеринг и байкшеринг пока просто модное развлечение. Фото: БАЗАРОВ Артем

Правило №5: Что если не получается разблокировать?

Приложения от обеих компаний пока работают не идеально, и могут быть сбои. Все вопросы решаются обращением к диспетчеру через специальную форму в программе, через мессенджеры или телефонным звонком.

- Наше приложение работает в тестовом режиме. Оно обновляется, исправляются ошибки. Велосипеды не всегда получается разблокировать. Бывает, у пользователя списались деньги, а велосипед не разблокируется. Если вы столкнулись с этим, сразу обращайтесь в техподдержку, - говорят нам в «Колобайк». - Она очень быстро реагирует и может буквально все. Ваш велосипед либо разблокируют, либо, если вы пожелаете, вам вернут деньги.

В случае с самокатами есть проблемы с поиском на карте: расположение не всегда показано точно. Иногда случается, что стоящие рядом самокаты отображаются, будто разбросаны в радиусе 100 метров.

Выводы:

Наблюдение за минчанами, рассекающими на шеринговом транспорте по улицам, пока не дает оснований говорить о том, что электросамокаты и желтые велосипеды становятся альтернативой личному или общественному транспорту. А ведь именно такое позиционирование позволило краткосрочному прокату стать популярным и прибыльным в европейских странах - он стал решением проблемы так называемой последней мили. Горожане используют шеринг, чтобы добраться от дома до метро, от метро до работы, доехать до стоянки, где оставили машину.

Для большинства белорусов кикшеринг и байкшеринг пока просто модное развлечение: прокатиться с ветерком по столице - что может быть лучше теплым летним вечером? Но впереди любителей покатушек ждет слякотная белорусская осень и временами снежная зима.