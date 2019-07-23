Конор МакГрегор помог попасть на проект Оливера Стоуна. Внук легендарной актрисы Галины Макаровой о работе в Голливуде

Детство 34-летнего Егора Климовича прошло в районе площади Победы, в самом сердце Минска. Но сюда он не заглядывал почти год: теперь молодой человек живет и работает в Голливуде - сердце мировой киноиндустрии. Правда, говорит Егор, в его семье сочетались два начала – творческое и спортивное:

С бабушкой Галиной Макаровой у Егора связаны воспоминания о том, как она его, маленького, брала за кулисы Купаловского театра. Фото: Личный архив

- Папа - актер театра и кино (он играл в том числе Мастера в культовой постановке «Мастера и Маргариты» и художественном фильме «Несрочная весна» по мотивам произведений Ивана Бунина), мама была рекордсменкой БССР в многоборье, а затем работала на ТВ, запускала «Контуры» на ОНТ. Сестра Агата – рекордсменка Беларуси среди юниоров по легкой атлетике, чемпионка студенческой американской лиги, а теперь в США занимается кинематографом.

А бабушка и дедушка Егора – знаменитые актеры-купаловцы Павел Пекур и Галина Макарова. Под нее, народную артистку СССР, писал свои лучшие комедии Андрей Макаенок, театралы помнят ее по ролям в «Паўлінцы», «Лявонісе на арбіце», «Трыбунале», «Навальніцы», а кинозрители – по «Белым Росам», «Осенним снам» и «Белым одеждам»… Кстати, до войны Макарова стала чемпионкой БССР по мотокроссу.

- У ребенка самое творческое и свободное состояние - лет до семи. И перед школой у меня был год полной свободы, за который я благодарен папе: он забрал меня из детского сада под предлогом, что меня отругала воспитательница. Правда, буквально на второй день разразился дикий скандал: во дворе к нам, компании 5-6-летних детей, пришла идея подзаработать – пойти попрошайничать. За этим делом в подземном переходе на Октябрьской площади меня и застукала вчерашняя воспитательница... Конечно, в детстве я часто бывал в закулисье Купаловского, видел бабушку на сцене, она меня знакомила с народными артистами Стефанией Станютой, Геннадием Овсянниковым... Помню, как получив от бабушки Галины деньги на мороженое, в 1989 году – мне было всего пять - тайком добрался от площади Победы до Октябрьской площади, где переход был завешан постерами героев боевиков, и купил плакат со Шварценеггером из фильма «Командос».

Бывая в Минске, Егор обязательно приходит к мемориальной доске бабушки Галины Макаровой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В юности у Егора складывалась карьера баскетболиста – благо, его рост 2 метра. Он играл за сборную БГУИР (по образованию Егор – инженер-программист – Ред.), пошли приглашения от австрийских клубов. Еще парень работал на канале СТВ сначала режиссером монтажа, затем снимал документальные фильмы.

- Было время, когда я играл в Чемпионате Беларуси и в перерывах снимал сюжеты для программы «Баскетбольная среда» известного ведущего Николая Ходасевича. Но у меня случился открытый перелом, потом другой. Вид торчащих костей впечатлил - я ушел из баскетбола...

«НА КАСТИНГ ДЛЯ «ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ» ПРИШЕЛ С АВТОГРАФОМ ЗНАМЕНИТОГО БАСКЕТБОЛИСТА»

Творческий вектор, заданный в семье, взял верх, но уже в Москве.

- Благодаря маминому коллеге по «Контурам» Андрею Сысоеву попал на студию НТВ – в начале 2000-х самого крутого российского канала. Потом, недолго думая, с другом Дмитрием Рубежиным, тогда тоже монтажером и режиссером СТВ, мы рванули в Москву. У меня в кармане было $2 тысячи, вырученных за продажу машины. Там работали режиссерами телевидения, а со временем создали две кинокомпании - «Морской волк» и «Кедр»- название из наших инициалов: Климович Егор и Дмитрий Рубежин. Но монтаж не бросали. Он выручал, когда надо было просто заработать на жизнь. Кстати, первая картина в Москве, на которой работал монтажером и заработал первую тысячу долларов в кино, - это «Месть» белоруса Владимира Янковского.

Минчане Егор Климович и Дмитрий Рубежин успешно покоряют киноиндустрию уже не только в России. Фото: Личный архив

Егор - режиссер и продюсер объехавшей все фестивали Европы документалки «Нормандия – Неман. Монолог» о судьбе знаменитой эскадрильи времен Второй мировой войны, реальной истории «Правило Кубертена» о допинге в спорте, эпизодов сериала «Земский доктор»... Параллельно с кинопроектами у парня появился шанс вспомнить баскетбольное прошлое: в нашумевшей картине «Движение вверх» о победе советских баскетболистов над американцами в финале Олимпиады-72 он сыграл баскетболиста Александра Болышева.

- Подготовка к съемкам шла около года, в том числе и тренировки, причем все это время не было ясно, кого утвердят, - вспоминает Егор Климович. - Правда, мне хватало кинопроектов, так что ожидание не стало мучительным. Я не из тех, кто фокусируется на одной цели – обычно отпускаю ситуацию, и тогда все получается.

На съемках «Движения вверх» Егор сыграл Александра Болышева, вспомнив баскетбольную юность, и поучился мастерству у Владимира Машкова. Фото: Личный архив

Егор со смехом вспоминает, как на кастинг к фильму пришел с книгой баскетболиста Ивана Едешко, с которым мы в разное время играли в одной команде РТИ (нынешнего БГУИР), - белоруса, который и дал победный пас в том олимпийском поединке. Книгу с автографом предъявил режиссеру, заявив: «Вы обязаны меня взять. У меня карт-бланш от Едешко». Так или иначе, а Егор получил роль Болышева.

- На съемках «Движения вверх» мы стали большой семьей. Но именно эта картина стала предпосылкой переезда в США. После нее возникло желание попробовать себя в Голливуде...

Егор Климович (справа) со знаменитым баскетболистом из Беларуси Иваном Едешко (в центре) и Джеймсом Тратасом, сыгравшим Модестаса Паулаускаса. Фото: Личный архив

«КОЛОССАЛЬНО, КОГДА ТВОЙ БОСС - ОЛИВЕР СТОУН»

В Америку Егор ехал как режиссер и продюсер проекта Ultimate fighter – документального фильма об истории чемпионата смешанных единоборств UFC, показанной через судьбу первого чемпиона UFC - россиянина Олега Тактарова. Картина должна выйти в конце 2019-го, сейчас картина на стадии постпродакшна - монтажно-тонировочный период, как говорили в СССР.

- Раньше я уже работал с Тактаровым в Минске на съемках картин «Лето волков» и «Уходящая натура» режиссера Дмитрия Иосифова, одного из самых успешных режиссеров в России на сегодняшний день (в детстве он сыграл роль Буратино– Ред.). Вскоре, кстати выйдет его новый сериал «Екатерина» с Марией Захаровой в главной роли на канале «Россия 1». С тех пор на теме спорта и кино Олег Тактаров для меня стал ментором в профессии и даже в философии жизни, мы близко дружим.

С бойцом ММА Конором МакГрегором (второй справа) и его командой Егор раззнакомился на съемках фильма о его коллеге Олеге Тактарове. Фото: Личный архивС бойцом ММА Конором МакГрегором Егор общался на съемках фильма об Олеге Тактарове. Фото: Личный архив

В процесе работы над картиной Ultimate fighter, вспоминает Егор, была экстремальная история. После прошлогодней победы в боях ММА Хабиба Нурмагомедова над Конором МакГрегором дагестанец пригласил Тактарова к себе на родину. В компании оказался и Егор, который еще во время работы над спортивным проектом подружился с Конором и его командой. Тактаров во время ужина с Хабибом сделал фото и выложил в свой Инстаграм.

- В кадр попал и я – как раз уплетая вкуснейший ужин. Большой шутник, Олег Тактаров подписал снимок: «Сразу видно, кто топит за Конора». А уже назавтра Нурмагомедов посадил меня в машину и отвез на мужской разговор о том, как я оказался тут, если общаюсь с командой соперника! Эта встреча с ним и его тремя друзьями оказалась не самой приятной, но все решилось благополучно, и уже вечером мы ужинали вместе…

Из-за этого фото, где Хабиб Нурмагомедов и Олег Тактаров (четвертый и третий справа) снялись с друзьями, а Егор остался за столом, не зная, что его снимают, едва не разгорелся конфликт с бойцами ММА. Фото: Личный архив

Ранее белорус помогал с организацией приезда Макгрегора на финал Чемпионат мира по футболу в Москве, и к Егору обратился телеведущий из Киева Алексей Дивеев с просьбой устроить встречу с Конором. Алексей и познакомил Егора с американским режиссером украинского происхождения Игорем Лопатенком, который пригласил в команду оскароносного режиссера Оливера Стоуна (мэтр в фильме - продюсер и интервьюер) для работы над документальным фильмом «В борьбе за Украину».

- Игорь попросил, посмотрев мои работы, сделать трейлер картины - моя работа понравилась и ему, и Стоуну. Тогда они пригласили меня стать режиссером монтажа и продюсером постпродакшна картины. В итоге я полностью переделал готовую версию фильма. Стоун помогал, давал комментарии, был постоянно в контакте. Знаете, когда твой босс – сам Оливер Стоун и Игорь Лопатенок, это колоссальный опыт! В детстве я был очень впечатлен его картиной с Кевином Костнером в главной роли «JFK. Выстрелы в Далласе» о расследовании убийства Джона Кеннеди. Запала она мне в душу еще и потому, что в ней был кадр с фотографией одного из домов в Минске, где жил убийца Кеннеди Ли Харви Освальд.

Этот дом на миснкой площади Победы однажды Егор увидел в фильме Оливера Стоуна об убийстве президента США Джона Кеннеди - тут жил даласский стрелок Ли Харви Освальд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Думаю, для любого кинематографиста было бы честью работать со Стоуном - 14 номинаций на «Оскар» и три полученные статуэтки, война во Вьетнаме, Йельский университет... Все его картины – события: «Взвод», «Рожденный 4 июля», «Уолл-Стрит», «Народ против Ларри Флинта», «Александр», «Сноуден», документальные фильмы о Путине, Буше, Чавесе, Кастро, где Стоун пытается посмотреть на события иначе, чем принято в США. Кстати, Стоун не только культовый режиссер, но и сценарист одного из моих самых моих любимых фильмов «Лицо со шрамом» с Аль Пачино. Новый фильм «В борьбе за Украину» - остро политический, он преследует цель восстановить отношения между Россией и Украиной. Фильм, кстати, уже получил специальное Гран-при на фестивале в Таормине на Сицилии где состоялась мировая премьера, а 19 июля ленту показали на российском ТВ. Вся наша команда постоянно была со Стоуном на показах и пресс-конференциях.

Оливер Стоун - автор любимых фильмов Егора. Фото: Личный архив

...Из Минска Егор снова отправится в Лос-Анджелес. Говорит, что там он снова занялся баскетболом и даже стал чемпионом города в смешанном чемпионате, где играют и любители, и бывшие профи. В одной команде с Егором играют бывшие белорусские баскетболисты Константин и Дмитрий Малашенко, которые теперь сотрудничают с НБА. Но больше всего Егор Климович горит профессией.

- Хотя счастлив тот, кто нашел баланс между профессией и личной жизни. Я стараюсь к этому приблизиться, но чтобы все удавалось, личную жизнь держу в тайне...

В Лос-Анджелесе Егор (первый слева) вместе с командой взял чемпионский титул в баскетболе. Фото: Личный архив

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