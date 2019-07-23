Главный open air страны Viva Braslav уже на этих выходных!

Вы долго ждали этого дня и он наступил. Одно из главных событий лета - два дня музыки, танцев, спорта, вкусной еды и развлечений. И все это в живописнейшем месте – на Браславских озерах. Viva Braslav Open Air пройдет в седьмой раз уже на этих выходных!

У фестиваля несколько музыкальных направлений, поэтому на трех сценах (Main Stage, Coliseum Tuborg Stage, Frudoza White Stage) можно будет услышать разнообразную музыку и найти развлечения на свой вкус.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Около главной сцены гостей ждут встреча с блогерами, танцевальный проект Dance Up, финал конкурса молодых исполнителей Tuborg MuzOpen, конкурс мокрых маек, пивная йога, финал Miss Viva Braslav 2019. Впервые на фестивале можно будет стать мужем и женой на весь период Viva Braslav.

Самое вкусное: зона фудкортов будет интернациональной, а еда — разнообразной. Кемпинг с туалетами, душевыми кабинами, бесплатными зонами для барбекю (уже с мангалами!) и фудкортами будет работать дольше, чем в прошлом году: с 25 по 28 июля. Любителей королевского отдыха приглашают в домики с матрасами, розетками и освещением.

Фото: организаторы

Во время фестиваля будут развлекать и самых маленьких гостей. В kids-зоне, родители малышей смогут оставить их под присмотром опытных воспитателей и уделить немного времени себе.

Нынешний Viva Braslav грянет на побережье Браславских озер уже в 7-ой раз. В прошлом году фестиваль посетили около 23 тысяч человек. Отрываться под любимых музыкантов и наслаждаться летом, музыкой, молодостью и атмосферой гостям не помешал даже дождь. В 2019 году фестиваль будет еще более продуманным: появятся детская зона, больше разнообразной еды и домики для проживания. И даже погода, если синоптики не ошибаются, будет комфортной. Хоть и с кратковременными дождями, но теплой и солнечной.

Фото: организаторы

Если вы еще не решили, как будете добираться, приобретайте билеты на официальные автобусные туры. Билеты без комиссии можно купить на сайте vivabraslav.by. Но поторопитесь: билеты быстро раскупают.

Когда: 26-27 июля

Где: центральный пляж Браслава

Цена вопроса: билеты стоят от 34,95 руб.