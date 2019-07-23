БАТЭ ждет испытание «Русенборгом»

24 июля (20.00) БАТЭ примет на «Борисов-Арене» самый титулованный клуб Норвегии «Русенборг» из Тронхейма. Это первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, но уже известны соперники по третьему.

Победитель выйдет на сильнейшего в паре "Марибор" (Словения) - АИК (Швеция). Но если БАТЭ уступит норвежцам, то в качестве утешения сможет побороться за выход в групповой раунд Лиги Европы с «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Напомним, что неделю назад БАТЭ, огорчив своих поклонников невнятной игрой, все-таки прошел польский «Пяст». Однако, учитывая, что «Русенборг» переживает не лучшие времена, белорусский чемпион имеет неплохие шансы на общую победу.

Самый знаменитый норвежский клуб последний раз играл в группе Лиги чемпионов в сезоне 2007/2008, а после вылетал в квалификации и в лучшем случае добивался права выступать в групповом раунде Лиги Европы. Причем два последних года в борьбе за Лигу чемпионов он проигрывал шотландскому «Селтику».

В нынешнем сезоне «Русенборг» в первом раунде без проблем прошел североирландский «Линфилд».

Вы удивитесь, но команда из Тронхейма после 15 туров чемпионата идет только на 6-м месте. А после провального старта были того хуже, но в последних турах «Русенборг» ожил.

Состав команды в основном норвежский. Есть знаменитый 30-летний датчанин Никлас Бендтнер, поигравший за «Арсенал» и «Ювентус». Но форвард в этом сезоне чаще сидит в запасе. В нападении чаще играют молодые нигерийцы Дэвид Акинтола и Самуэль Адегбенро. Но последний еще не восстановился после травмы. А вот лучший бомбардир команды в чемпионате - 31-летний норвежец Александр Сёдерлунн - 5 голов в 14 матчах. Он, кстати, пришел из французского «Сент-Этьена».

Некоторые пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов: «Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев), ПАОК (Греция) - «Аякс» (Голландия), «Краснодар» (Россия) - «Порту» (Португалия).

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Шахтер может сыграть с «Торино»

Состоялась и жеребьевка в Лиге Европы. Солигорский «Шахтер» во 2-м квалификационном раунде встретится 25 июля (20.00) дома с датским «Эсбьергом», а если победит его по сумме двух матчей, то выйдет на лучшего в паре «Торино» (Италия) - «Дебрецен» (Венгрия).