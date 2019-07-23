«Если хлеб в закромах есть, в резерве - это валюта». Лукашенко об уборочной кампании

23 июля Александр Лукашенко провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. В нем принимало участие руководство Администрации президента, Совета министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Генпрокуратуры, МВД, КГК. В областных студиях на прямой видеосвязи с Александром Лукашенко находились губернаторы, помощники президента в регионах, зампредседателя облисполкомов и Мингорисполкома.

- Сегодня главная задача - убрать вовремя. И, конечно, мы все ждем погоды. Если будет хорошая, организованно ее проведем, - сказал журналистам до начала совещания вице-премьер Владимир Дворник. - В этом году урожай будет выше, чем в прошлом.

Во время совещания президент рассказал о…

…КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНАХ

По словам Александра Лукашенко, контролеры должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную.

«Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть - это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, - они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основных моментах».

…КОРМОВОМ РЕЗЕРВЕ

«Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить». «Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим - нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10 - 15».

…ТОПЛИВЕ

«По топливу мы договорились - это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать». «Юрий Хаджимуратович (глава МВД Юрий Караев. - Ред.), пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным».

…НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯХ

«Пьяниц предостаточно. Законы позволяют с ними разобраться как следует, особенно в уборочную кампанию. Сел за руль в пьяном виде - голову потерял. Ибо он послезавтра угробит несколько человек».

…СПАСЕНИИ ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВ

«Я уже говорил вице-премьеру, хочу, чтобы это услышали губернаторы: рулонный пресс, полимерная пленка - это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сенажа и прочего, это спасение для бездельников. Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант - и, если не можешь вовремя свезти, это уже корма, и притом хорошие».

«Это уже относительно новые технологии, и их надо активнее осваивать. Каждому хозяйству, где вы считаете нужным, довести, сколько завернуть сенажа в полимерную пленку, - это спасение».

«Мы тоже знаем, как это делать: плющите кукурузу и закладываете в полиэтиленовые рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок, их производительность, мы производим в стране полиэтиленовые рукава - уже дефицита нет». «Это дешево, надо этим заниматься».

…ГОСРЕЗЕРВЕ ЗЕРНА

«В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ - вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв. В этом и следующем году мы должны восстановить резервы, которые у нас были. Нам нужно собрать миллион тонн, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай». «Но хотелось бы, чтобы еще и резерв (государственный резерв зерна. - Ред.) был не 200 - 300, а может, полмиллиона тонн».

«Это же деньги, валюта. Если хлеб в закромах есть, в резерве - это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует. Поэтому резерв надо восстановить».

«Госзаказ - это железобетонно. Никого не надо уговаривать. Все (облисполкомы. - Ред.) заключили договоры и проавансированы. Поэтому чтобы не было потом разговоров, что госзаказ не выполнен. Миллион тонн - это для страны почти ничего. Я уверен, что некоторые крестьяне в этом году будут готовы продать и больше. Главное, чтобы мы могли у них купить этот хлеб».

…ГИБРИДНОЙ РЖИ

«Меня поразила эта культура». «Была жара страшная, знаю, что там пески (на поле, где посеяна рожь. - Ред.). Я поражен был, как переносит гибридная рожь наш климат. Отлично. Нигде не полегла. Ровненько, как солдаты, стоит эта рожь».

…ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

«Нельзя работать традиционно, как мы 20 - 30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется».

…МАСШТАБАХ УРОЖАЯ

«С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» «Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы. Залог успеха - четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина».

«Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на десять дней позже обычного. Значит, основную уборку следует завершить в течение двух недель, а за двадцать дней мы однозначно должны закончить уборку».

«Вторая задача: организовать работу так, чтобы мы могли убрать зерновые (конечно, в приоритете), но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы». «Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко».

…РАПСЕ И ПЧЕЛАХ

«Рапс - это высокодоходная культура, очень рентабельная. Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким».

…НЕДОРАБОТКАХ

«Откровенное головотяпство, а зачастую - приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Планы на нынешнюю уборочную кампанию такие: зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса - 766,3 тыс. т, льноволокна - 52,6 тыс. т, сахарной свеклы - около 5 млн т, кукурузы на зерно - 1,717 млн т, картофеля - 1,1 млн т, овощей - около 600 тыс. т.

- Этот план должен быть железобетонно выполнен, - подчеркнул президент. - Выполнение плана, который определен, - закон.

По информации belta.by.