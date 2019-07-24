«Деньгами, если что, муж поможет». Абитуриенты педагогического о зарплате учителя и любви к детям

В БГПУ уже висят списки абитуриентов, которых зачислили на бюджет по некоторым специальностям. Кому-то еще предстоят вступительные испытания или зачисление на платное. Мы поговорили с будущими педагогами об учительских зарплатах и призвании.

К корпусу педагогического подходит София. «Под патронажем Владислава», - улыбается парень, ее сопровождающий. Влад уже второкурсник БГПУ. Девушка рассказывает, на какую специальность поступила:

София и ВладиславФото: Павел МАРТИНЧИК

- Мировая художественная культура...

- История и мировая художественная культура! - уточняет Влад. - Это очень важно!

- Я не то чтобы хотела стать учителем истории. Но эта профессия связана со специальностью, на которую я хочу в дальнейшем пойти - на политологию.

- Так почему не сразу политология, а педагогический?

- Знакомства среди студентов, хорошая кафедра и достаточно профессиональных преподавателей, - за Софию снова отвечает Влад. - Я и сам выбирал между педом и БГУ. И сто процентов БГПУ! Я знаю, что преподаватели мало получают, но есть репетиторство, это компенсирует маленькую зарплату. А если работать в университете - не все так плохо с доходами.

Влад называет и еще одну причину, почему бы он хотел остаться работать в вузе.

- Преподавание студентам - это совсем другое. Школьная программа отфильтрованная и рафинированная. Детям не скажешь, что Полоцкий собор выглядит не так, как его в книжке нарисовали. Из побуждений совести я не хотел бы так делать. Но я в мае прошел курсы по экскурсионно-краеведческой работе и теперь могу пойти стажироваться в турфирму. Все 4 года какие-то курсы, стажировки - и можно выйти специалистом не только педагогического профиля.

Сейчас некоторые абитуриенты сдают вступительные испытания, а кто-то подает документы на платноеФото: Павел МАРТИНЧИК

Лаура, Диана и Настя приехали поступать в БГПУ из Молодечно. Поступили без ЦТ, потому что отучились в педагогических классах. Было достаточно пройти собеседование и показать портфолио. Специальности выбрали «социальная и психолого-педагогическая помощь» и «сурдопедагогика».

Лаура, Диана и НастяФото: Павел МАРТИНЧИК

- С каждым годом профессия педагога становится более востребованной, - уверены девушки. - А если отрабатывать придется не в Минске, это тоже совершенно не расстраивает. Молодечно, к примеру, небольшой город, но он красивый и нам нравится.

Гордей успел отучиться в колледже, поработать на почте, очень надеялся поступить на бюджет и стать учителем физики и информатики.

- А баллов сколько?

- Ну… 227. После работы на почте за кассой меня сложностями не напугаешь. Можно было бы продолжить обучение по первой специальности: пойти в Академию связи, потом дальше… Но мне многие говорят, что дети меня любят. Так почему бы с ними не поработать? А потом подтяну иностранный и преподавать буду в другой стране.

- А здесь почему не хотите оставаться?

- Зарплата маленькая. На почте я получал без опыта около 450 рублей. Учителем буду получать ненамного больше.

После открытого зачисления Гордея ждали плохие новости: не поступил.

А самые счастливые находят себя и своих детей в списках зачисленных на бюджетФото: Павел МАРТИНЧИК

«Забрал документы, сдал ЦТ на 100 баллов и поступил на ту же специальность»

Радмила сдала вступительные экзамены на восьмерки и собирается поступать на «дошкольное образование», на заочное. Хотелось бы на бюджет, но готова и к платному.

- Буду воспитателем. У меня мама тоже работает воспитателем, - рассказывает девушка. - Я закончила педколледж и на 4-м курсе работала с мамой в группе. Родителям детей это понравилось, потому что мы как будто принимаем их в свою семью. Тогда я решила пойти на заочное. Мама обрадовалась и поддержала меня. Она сейчас и сама пошла учиться в магистратуру. А мне с детьми очень нравится: и занятия проводить, и просто разговаривать, отвечать на их вопросы, хотя многие и ставят в тупик. Почему, например, деревья шевелятся?

Влад уже учился в педагогическом, а потом забрал документы и снова поступил на эту же специальность. Чтобы стать преподавателем математики и информатики и «поднимать образование с колен».

- Я очень много работал, совмещая с учебой. Приходил домой в час ночи, а вставать на учебу надо было в 6 утра. Сложно жить по такому распорядку. Поэтому логично, что иногда я мог проспать занятия. Был один предмет, на который я не ходил ни разу. Надо идти на контрольную работу - а я ничего не знаю. Платно отрабатывать - не хочется работать, чтобы возмещать долги. Поэтому в апреле я решил, что заберу документы и перепоступлю.

- Может, все-таки проще было сдать контрольную?

- У меня абсолютно не было знаний по этому предмету. А как потом идти в школу преподавать? Ты должен прийти и мотивировать детей к каким-то достижениям. А как это можно в таком случае сделать? У нас очень мало высококвалифицированных специалистов, которые готовы обучать и доносить свой предмет. У меня 100 баллов по математике, поэтому я сюда и иду.

Работать учителем Владу еще через несколько лет, но он точно уверен, что желание не изменится и уже все подсчитал.

- Преподаватель высшей категории с двумя полными ставками получает 1200 рублей - 6 уроков, классное руководство, тетради…

Ну а телефонные разговоры в эти дни в университетах похожи:

- Я поздравляю тебя, твоя дочка студентка!

Тане звонить родителям не надо. Из Сморгони она приехала с родителями и сестрой. Девушка собирается на дошкольное, у нее целевое направление из Сморгонского района - это значит, что она будет учиться бесплатно, а потом отрабатывать 5 лет.

- У меня еще в детском саду была мечта - работать воспитателем. И мечта эта не менялась. А то, что придется отрабатывать, - это же хорошо: дома, не надо искать квартиру и работу. И буду считаться молодым специалистом 5 лет, говорят, будет немного больше зарплата. Но главное, чтобы работа нравилась! Гораздо лучше так, чем с высокой зарплатой и нелюбимой работой.

Варвара и Алина тоже учились в педклассе. Одна девушка выбрала «биологию и географию», а вторая «олигофренопедагогику».

Варвара и АлинаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сначала хотела пойти на логопеда, а потом подумала помогать более трудным детям. Я ездила в Германию, там был у меня опыт общения с детьми, у которых проблемы с речью и слухом, - рассказывает Варвара.

- Только в школу, только к детям! - Алина эмоционально рассказывает о том, как хочет работать учительницей. Мне всегда нравились дети. А когда пошла на курсы по биологии, понравилась и биология. И я решила, что это действительно мое и пойду только сюда. Я очень много слышала о том, что дети - это очень тяжело, не стоит, но пока я уверена в своем выборе. А с зарплатой, если что, муж поможет.

- Если выйдешь замуж, - смеются подружки.

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