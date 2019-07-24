2019-07-24T16:48:46+03:00
Политика
КП Беларусь

31 июля в Минск впервые прилетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Он встретится с Александром Лукашенко и посетит белорусскую Силиконовую долину
Геннадий МОЖЕЙКО
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Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев в Узбекистане. Фото: пресс-служба президента Беларуси.Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев в Узбекистане. Фото: пресс-служба президента Беларуси.
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С 29 по 30 июля в Минске пройдет первый форум регионов Беларуси и Узбекистана. На него прилетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. О подробностях визита рассказал посол Узбекистана в Беларуси Нарсирджан Юсупов:

- Такой форум пройдет впервые. Из Узбекистана приедет делегация из 120 человек - это представители госорганов, местных органов власти, бизнесмены и инвесторы. В первый день форума пройдут три секционных заседания: по промышленным вопросам, гуманитарным и сельскохозяйственным. Во второй день пройдет большое пленарное заседание во Дворце Независимости. Всего от Беларуси и Узбекистана в нем примут участие 400 человек. Там будут руководители парламента, государственных структур. Планируется, что будет подписан ряд соглашений о региональном сотрудничестве областей. Также будут заключены коммерческие контракты, - рассказал посол.

30 июля в 19.00 в минской филармонии состоится торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в Беларуси. Приедут работники культуры и искусства Узбекистана, певцы, художники, народные умельцы, в фойе пройдет тематическая выставка их работ.

А еще с 29 июля по 2 августа в выставочном центре на проспекте Победителей можно будет посетить экспозицию «Сделано в Узбекистане». Участие в ней примут 80 предприятий, которые покажут около тысячи своих товаров.

- Упор будет сделан на наши кожаные изделия, бытовую технику, строительные материалы, химию, пищевую промышленность, винно-водочные изделия, овощи и фрукты, изделия народных умельцев, - рассказал замминистра экономики и промышленности Узбекистана Сохиб Саифназаров. - Также будут участвовать турфирмы, которые расскажут о главных достопримечательностях нашей страны.

А с 31 июля по 1 августа состоится визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он встретится с Александром Лукашенко, а еще посетит Парк высоких технологий - в последнее время в Узбекистане стали интересоваться сферой ИТ-технологий. Шавкат Мирзиеев прилетит в Беларусь впервые. Напомним, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко посещал Узбекистан, где пригласил своего узбекского коллегу в Беларусь.

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