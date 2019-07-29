Акушер-гинеколог: Кесарево сечение по желанию, как в латиноамериканских странах, у нас не делают

- Елена Николаевна, вы боле 30 лет наблюдаете за беременными и роженицами. Как изменилась их психология с тех пор, как вы пришли в медицину?

- Психология меняется, потому что меняется жизнь. Раньше не было интернета, у женщин не было возможности делиться друг с другом как позитивными, так и негативными впечатлениями. Сейчас беременные много смотрят и читают, и это отнюдь не развеивает их страхи. Наоборот, уровень стресса возрастает из-за того, что о беременности и родах часто черпают информацию из некомпетентных источников.

Елена Николаевна с 1988 года акушер-гинеколог в 5-й ГКБ Минска, где с 1994 по 2015 год заведовала акушерским обсервационным отделением. Фото: личный архив.

Будущим мамам я всегда говорю, что очень важна психогигиена беременных - во время беременности нельзя читать плохие отзывы, слушать рассказы о плохих исходах в родах. Женщины, у которых в родах было все хорошо, обычно не пишут, они просто получают удовольствие от материнства, общения с малышом. Поэтому негативных отзывов больше.

- Сегодня женщины хотят рожать в комфорте, быстро и без негативных последствий…

- У всех разная скорость родов, и рожать надо со скоростью, присущей твоему организму. Не надо стремиться рожать быстро - стремительные роды могут увеличивать родовой травматизм.

- Во времена наших мам нередко рожали по 25 часов, порой ребенка из живота выталкивали локтями...

- Да, наши мамы рожали менее комфортно, уровень акушерской и неонатологической агрессии раньше был очень велик. Женщина рожала, ребенка тут же забирали, к груди его могли приложить через сутки, на кормления разносили строго по графику, в родильном доме держали 5-7 дней после нормальных родов, посещения в роддомах были запрещены. Должно было вырасти поколение абсолютно послушных людей…

Женщины, у которых в родах было все хорошо, обычно не пишут, они просто получают удовольствие от материнства, общения с малышом. Поэтому негативных отзывов в интернете больше.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сейчас дети растут свободными, потому что они свободны с рождения: находятся с мамами, кормятся по требованию.

Что касается скорости, то еще мои учителя говорили, что над рожающей женщиной солнце не должно взойти дважды - то есть женщина должна родить в течение суток. Сейчас мозг быстрее перерабатывает информацию и принимает решения. Не думаю, что сейчас кто-то рожает по 25 часов.

- Сколько длились самые быстрые роды в вашей практике?

- У меня самой было двое стремительных родов: первого ребенка я рожала час пятьдесят, второго - два часа. Когда рожаешь так быстро - это гораздо больнее, чем когда рожаешь с нормальной скоростью. Матка должна в три раза быстрее раскрыть шейку, и для этого она прилагает больше усилий, соответственно, роды более болезненные. Да и ребенок не успевает адаптироваться, когда так стремительно вылетает.

«Знаю случаи детских церебральных параличей после кесарева сечения»

- В некоторых странах до 50% беременных выбирают кесарево сечение. Наверное, потому, что кажется, что это комфортнее: анестезия - и почти сразу с малышом на руках.

- Какой комфорт? В естественных родах ты родил - и забыл, а после кесарева живот болит три дня. Плюс период восстановления дольше.

- Не раз слышала: «Какая разница: или разрывы, или живот зашит - все одно болит…»

- Но можно ведь рожать и без разрывов. У меня женщины после курсов имеют гораздо меньше разрывов и рассечений промежности. Если женщина к родам готовится, если она воспринимает их как естественный процесс, то родовые пути тоже раскрываются естественно. Эти процессы могут быть очень физиологичными и красивыми. Но к этому надо готовиться.

На собственном примере могу сказать - ко вторым своим родам я готовилась. После первых долго не рожала, они для меня были стрессовые за счет такой высокой скорости, между моими детьми разница чуть больше 11 лет.

Но я очень рада, что родила второй раз, потому что вторые роды полностью реабилитировали первые. Хоть тоже были болезненные схватки - потому что я снова рожала быстро, такая вот особенность моего характера. На скорость родов влияют и гормональный фон, и темперамент женщины. Но когда мы владеем информацией, страхов меньше. Женщина пошагово представляет, что с ней будет происходить на каждом этапе, она знает, для чего боль и какой характер боли на каждом этапе будет нормальным.

Врачи уверяют, что сейчас рожать стало гораздо комфортнее, чем еще лет 30 назад.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Надо готовить тело, учиться дышать, уметь расслабляться. Роды, по сути, - это умение расслабляться. Это как река: если ты плывешь по течению - тебя вынесет к берегу, если сопротивляешься - начинаешь тонуть. Самый главный орган, который должен быть готов к родам - это головной мозг.

Моя бабушка - она сама родила шестерых и принимала роды у всей деревни - на мой вопрос «Бабушка, а как рожать?» - отвечала: «А што там, дзіцятка, ражаць?..» И у меня с детства даже мысли не возникало, что роды - это сложно. Поэтому я так и рожала. А когда впервые увидела роды в кино - как орала женщина после первых схваток - решила, что у нее отслойка плаценты и ее срочно надо оперировать. Многие сегодня именно с телеэкранов получают информацию, но такие страхи нельзя показывать, потому что это неправда.

- С чем, на ваш взгляд, все-таки связана нынешняя мировая мода на кесарево? С тем, что это более современный подход в медицине? И почему цифра в 30%, заявленная у нас, считается угрожающе высокой, и надо стремиться к якобы оптимальным 15% кесаревых сечений?

- Не берусь говорить, что 30% - угрожающе высокая цифра. Кесаревых надо делать столько, сколько показано. Просто чем больше операций, тем больше осложнений. Кесарево - это полостная операция, это вход в брюшную полость. И кесарево не более современный подход, не инновация, оно было и 100 лет назад.

Да, сейчас после кесарева выписывают на пятые стуки (после естественных родов - на третьи), стало более качественное обезболивание, шовный материал, даже применяют специальный клей, чтобы заклеивать рану, но суть операции осталась та же.

На заре моей молодости процент кесаревых сечений был невысокий, потом к концу 90-х он вырос, а затем снова начал снижаться. Все равно кесарево будет, но цифры должны быть оптимальными.

Если процент оперативного родоразрешения слишком снизить, может увеличиться уровень родового травматизма, количество детей, рожденных в асфиксии. Если процент кесарево сильно увеличится, увеличится и количество послеоперационных осложнений у рожениц. Обязательно должен быть баланс.

Сейчас высокий процент кесаревых сечений в латиноамериканских странах - возможно, потому, что там можно оперативно родоразрешаться по желанию женщины. Кстати, в Африке неоправданно низкий процент кесаревых сечений, и от осложнений страдают как роженицы, так и новорожденные.

- Сколько раз женщина может рожать путем операции кесарево сечение?

- И два, и три. Кто-то, отказываясь от стерилизации после третьего кесарева, и четыре кесарева делает. Но это уже риски для женщины - рубец на матке может истончаться.

- Некоторые хотят делать кесарево, чтобы побыстрее достали здорового ребенка, а со своими последствиями, мол, после разберусь…

- Операция - это наркоз, это всегда большая кровопотеря, чем в родах. И о каких гарантиях вообще может идти речь? Медицина - это не сфера производства. Здесь много зависит не только от врача, но и от организма человека. После кесарева и за ребеночком сложнее ухаживать, потому что физически мама сама нуждается в большей поддержке, чем после естественных родов.

- Зато ребенок не застрянет в родовых путях, у него не будет ДЦП. Если мама в таких случаях долго не может родить сама, ей все равно делают операцию. Получится, будто пережила сразу и роды, и кесарево…

- Ничего страшного, если и так, зато для ребенка это польза: он побыл в родах, прошел какие-то этапы подготовки к жизни в этом мире. И я знаю случаи детских церебральных параличей после кесарева сечения. Не естественные роды их причина. ДЦП - это не всегда пережитая родовая травма. У меня есть знакомые, которым делали плановое кесарево, и у ребенка ДЦП. Характер ДЦП еще окончательно не изучен - никто до конца не знает, почему такие процессы происходят. Некоторые дети переживают тяжелейшие роды, но ДЦП не имеют.

«У нас не делают кесарево сечение по желанию»

- Какие сегодня показания, противопоказания и осложнения от кесарева? Если роженица сильно боится, она может отказаться рожать сама?

- У нас не делают кесарево сечение по желанию. Кесарево бывает плановое и экстренное. Но для любой операции должны быть показания, и их много в обоих случаях. Есть показания абсолютные, например, предлежание плаценты - в таком случае женщина сама родить не сможет. Или 2 - 3-я степень сужения таза. Есть относительные показания: возраст женщины, длительное бесплодие, ЭКО - то есть совокупность факторов.

Вот вы говорите - женщина боится и хочет кесарево. Но если вдруг во время операции возникнет осложнение - кто будет виноват? Врач - его тут же спросят: «Почему прооперировали без показаний?»

После кесарева могут возникать кровотечения, например, в результате того, что матка не сокращается. Бывают инфекционные осложнения, как после любой операции. Но у нас в Беларуси очень хорошая служба материнства и детства. Нашей службой родовспоможения можно гордиться, врачи очень грамотно и взвешенно подходят к показаниям и противопоказаниям.

У нас низкие показатели перинатальной смертности, невысокий процент осложнений, роддома имеют приоритетное снабжение медицинским оборудованием. Поменялись клинические протоколы в сторону снижения акушерской агрессии, роды могут быть достаточно комфортными. Например, сейчас женщины стали реже посещать женскую консультацию. Раньше рожениц клали в роддома в 40 недель, чтобы вызывать роды, Сейчас беременная до 41-й недели может не госпитализироваться. Боишься боли - можно сделать эпидуральную анестезию.

- При кесарево тоже ее делают?

- Нет, во время операции применяют или общий наркоз, или спинномозговую анестезию - она несколько отличается от эпидуральной. При спинномозговой анестезии женщина в сознании, она сразу видит ребенка, его даже можно приложить к груди.

Но я не верю, что многие хотят делать кесарево. Женщины, которые приходят ко мне на курсы, чаще боятся именно кесарева сечения. Они как раз нацелены на то, чтобы родить самим, прочувствовать все нюансы родов и на каждом этапе помогать своему рождающемуся малышу.

- Если первое кесарево, второй раз можно рожать самой?

- 15 - 20% после операции рожают сами. У меня была женщина, которая после кесарева родила сама еще двоих. Врачи стационара после обследования беременной решают, может ли женщина идти в естественные роды. Единственное, такой роженице не смогут сделать эпидуральную анестезию. Ей нельзя полностью выключить болевые ощущения, поскольку боль - один из признаков угрожающего разрыва матки, и женщина должна контролировать свои ощущения. Если в таких родах что-то пойдет не так, пациентка сразу будет прооперирована. Ни один доктор не станет рисковать здоровьем женщины.

- Елена Николаевна, вы не только акушер-гинеколог, но и перинатальный психолог. Много слышала про особенности детей после кесарева. Гиперактивные - это про них?

- Нет, гиперактивность может быть и после обычных родов. Но принцип один: как мы рождаемся, так мы и живем. Тот опыт, который дети получают при естественных родах, кесарятам надо наработать после рождения, что они весьма успешно и делают в игровом формате. У них очень интересные игры, в игре малыши как будто проигрывают свое рождение. Переживать за кесарят точно не стоит, дети очень мудрые - они всегда с лихвой доберут то, чего им не хватило на каком-то этапе.

- Правда, что страх - главный враг роженицы?

- Да, от настроя зависит, как будешь рожать. У белорусов есть хорошая поговорка: «Добра думай - добра будзе». И этот настрой надо заранее выработать на уровне подсознания. Надо понимать весь процесс, чтобы в голове сложилась четкая картина того, что будет происходить. Мы с беременными на курсах пишем сценарий родов - и многие потом так и рожают по собственному сценарию.

ДОСЬЕ «КП»

Елена КОРСАК - акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Окончила лечебный факультет Минского мединститута. С 1988 года по настоящее время - акушер-гинеколог в 5-й ГКБ Минска, где с 1994 по 2015 год заведовала акушерским обсервационным отделением. В 2016 году основала школу осознанного родительства «Briochinka - планета семьи».

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