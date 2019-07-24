2019-07-24T10:29:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Народная Марка: страна выбирает лучших!

До 15 августа в Беларуси проходит первый этап голосования Премии «Народная Марка», в ходе которого среди всех представленных в нашей стране продовольственных товаров белорусские потребители назовут лучшие, по их мнению, торговые марки
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Уже в седьмой раз в этом году титул «Народная Марка» станет престижной наградой предприятиям страны, свидетельствующей о народной любви и признании.

Организаторы приглашают всех жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам продуктов питания, отдав голоса за тех производителей, чьей продукции доверяют больше всего. Все участники голосования, внесшие вклад в выбор народных брендов, становятся претендентами на призовой фонд Премии – один из 100 серебряных и 10 золотых слитков.

Голосование проходит путем заполнения анкет Премии, в которых не предлагается вариантов ответа – в каждой из заявленных номинаций участники голосования самостоятельно указывают название только одного бренда или производителя, продукцию которого предпочитают. Анкеты для голосования широко представлены в печатных изданиях Беларуси, в том числе газетах «Комсомольская правда в Беларуси», «Антенна», «Из рук в руки», «Могилевские ведомости», «Гродненская правда», «Вечерний Гомель», «Гомельская правда», «Брестская газета», «Вестник Могилева», «Оршанская газета», «Маяк», журналах «Автобаза» и «Агробаза» и других, а также онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by.

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Результаты народного голосования будут объявлены 6 декабря на торжественной Церемонии награждения победителей, которую все желающие смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.

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