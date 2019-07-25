Один бой, один подвиг, одна награда

Когда я был маленьким, мы с родителями на летние каникулы приезжали в гости к бабушке и дедушке по материнской линии. Оба они воевали: бабушка в партизанском отряде, дедушка на Северном фронте. Я хорошо помню, как в каждый мой приезд дед отмечал карандашом на дверном косяке мой рост. С войны он вернулся без одной ноги, и сейчас, взрослый, я понимаю, как же ему тяжело было приседать на протезе возле меня малолетнего, ловить мою непослушную макушку, чтобы сделать отметку. Но для нас это была настоящая традиция, и я всегда ждал своего следующего приезда, чтобы посмотреть, на сколько я вырос.

О войне дед говорить не любил, практически никогда ничего не рассказывал, фильмы про войну не смотрел, награды с легкостью отдавал поиграть внукам. Только несколько лет назад я нашел в архивах документы и узнал подробнее о его подвиге.

Мой дед, Бекишев Александр Данилович, родился в 1921 году в д. Горы Россонского района Витебской области. Был родом из крестьянской семьи, призван в армию в октябре 1940-го, служил рядовым красноармейцем в Карелии в 95-м строительном батальоне 14-й армии, где и встретил войну. В горячее время августа 1941-го в бой бросили и необстрелянных солдат стройбата. Линия фронта была сильно растянута, прорехи в обороне закрывали небольшими отрядами наших солдат. Так и группа из 10 красноармейцев, где был мой дед, получила приказ не пропустить врага к шоссе Лоухи - Кестеньга. Дорог в Карелии было мало, а по этой дороге шло обеспечение всего Северного фронта. Окопавшись на 34-м километре трассы, бойцы заняли оборону.

19-летний Александр Бекишев, не имея достаточной военной подготовки и без опыта боев, принял командование на себя. Подпустил противника поближе - а там наши солдаты побили их из замаскированных укрытий. Не ожидая удара, враг отступил, и тогда Бекишев, выигрывая время, так нужное для подхода основных сил Красной армии, повел отряд в атаку. В течение дня маленький отряд под командованием моего деда три раза ходил в атаку, каждый раз успешно отбрасывая врага. К концу дня противник выставил против красноармейцев пулемет, но благодаря смекалке Александру Бекишеву удалось его уничтожить. Из десяти бойцов шестеро были ранены, вместе с санинструктором всех их мой дед вытащил с поля боя; раненые, они продолжали стрелять. В одной из атак Бекишев сам был ранен в обе ноги, но, ползя по земле, продолжал руководить боем до полной победы.

Это был его единственный бой, и он вышел из него победителем. За свой подвиг был награжден орденом Красной Звезды, но раны оказались слишком тяжелыми, одну ногу пришлось ампутировать. Несмотря на инвалидность, до конца войны мой дед оставался в армии, служил в медсанчасти. Закончил войну младшим сержантом, вернулся домой в 1944 году, вырастил двух дочерей, дождался двоих внуков, работал бухгалтером в леспромхозе, а в 55 лет умер от рака. Мне тогда было мало лет, но я его хорошо помню, люблю и горжусь своим дедом.

Приезжая теперь в его дом, я подхожу к тому самому дверному косяку, вижу отметки моего роста, сделанные рукой деда, и рядышком делаю отметки роста своего сына - его правнука, ведь это наша традиция.