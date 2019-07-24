Осенний призыв начнется по старым правилам

Молодых людей, которые поступили в магистратуру, сейчас волнует важный вопрос: получат ли они отсрочку от армии? Ведь по новому закону, который еще не вступил в силу, отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Так, если после школы юноша поступил в вуз - ему дадут отсрочку. Но если он захочет пойти в магистратуру, придется сначала отслужить. Не дадут отсрочку и тем, кто отучился в колледже и хочет получить высшее образование.

- Призывная кампания, которая пройдет с 1 августа по 30 ноября, начнется по старым правилам. Дело в том, что на момент начала призывной кампании новый закон еще не вступит в силу. Президент еще не подписал его. А вот когда это произойдет и закон будет официально опубликован, призывные комиссии начнут работать по-новому. Тогда отсрочка на получение образования будет предоставляться один раз, - рассказал «Комсомолке» консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Андрей Мурашов.

- Получается, что те, кто уже поступил в магистратуру этим летом, получат отсрочку?

- Если закон, например, вступит в силу 1 ноября, то естественно, что эти ребята получат отсрочки. А если новый закон будет подписан президентом на днях, то он может вступить в силу в начале августа. Тогда старые правила будут действовать небольшой промежуток - пару дней призывной компании. Сейчас люди массово обращаются в военкомат. Они не понимают, под какие правила - старые или новые - они подпадают. Но мы всем объясняем, что работаем по действующему законодательству.

- А что делать молодым людям, которые живут за границей?

- Им нужно лично явиться в военкомат. Или передать туда документы, которые бы подтверждали, что он является студентом. Если мужчина нигде не учится за границей, ему нужно пройти мероприятия призыва. Иначе он будет считаться уклонистом. Но если он учится в учебном заведении, ему нужно представить документ, который это бы подтверждал. Призывная комиссия может даже рассмотреть этот документ в его отсутствие. После этого ему предоставят отсрочку на весь период обучения. А уже после получения своего первого образования он должен отслужить в армии.

Напомним, в конце июня депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», с которым закрепляется принцип однократности отсрочки для получения образования. Кроме того, уклонистам запретят выезд за границу.