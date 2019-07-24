«Я 17 лет употреблял наркотики, но мне помогли вылечиться»

- Употреблять начал в 16 лет. Все перепробовал: героин, амфетамин и мак, а через 17 лет вылечился. Мне помогла эта программа, - рассказывает бывший наркозависимый Владимир. Теперь он работает вместе с врачами в мобильной бригаде помощи наркозависимым.

В Минске три таких бригады. У каждой есть свой маршрут, который можно посмотреть на сайте «Позитивного движения» (pmplus.by).

- Каждый день, когда мы едем, на определенных точках нас ждут люди, употребляющие наркотики, - рассказывает социальный работник команды Анатолий. - Они не боятся, что мы сдадим их в милицию, ведь никто не спрашивает их имени или где они живут. Мы обмениваем использованные шприцы на безопасные стерильные, выдаем салфетки, средства для дезинфекции. Это нужно, чтобы люди не заразились ВИЧ, гепатитом через шприцы.

Члены бригады консультируют зависимых, как отказаться от наркотиков и где получить лечение. Если человек не может отказаться от наркотиков, то он должен знать, как безопасно употреблять, чтобы не навредить себе и окружающим людям. Такая стратегия называется - снижение вреда. Например, в бригаде есть врачи-эпидемиологи, которые рассказывают наркозависимым о способах борьбы с ВИЧ.

- Люди, употребляющие наркотики, могут бесплатно пройти тест на вирус иммунодефицита, - продолжает Анатолий. - Конечно, профилактика ВИЧ - это важно, но это не решение проблемы. Мы стараемся помочь людям, употребляющим наркотики, вообще отказаться от них. Один из вариантов - заместительная метадоновая терапия. Вместо наркотиков люди употребляют лекарственное средство - метадон.

Консультация наркозависимого. Фото: pmplus.by

Должность бывшего наркозависимого Владимира - аутрич. Он приводит наркозависимых на пункт, убеждает их принять помощь. За свою работу он получает 100 - 200 рублей в месяц.

- Пять лет назад я узнал о программе. Сначала просто был клиентом, а потом понял, что, если не брошу героин, меня ждет либо тюрьма, либо могила, - делится Владимир, - меня взяли в команду. Я перестал употреблять наркотики и начал участвовать в заместительной метадоновой программе. Некоторые наркозависимые не могут общаться с людьми, которых не знают. Я предлагаю им поговорить со мной, рассказываю, что помощь будет конфиденциальной. Так я налаживаю контакт между ними и врачами.

За 2019 г. в городе Минске на мобильные пункты обратились 5055 человек, 2072 прошли тест на ВИЧ.