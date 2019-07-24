Замминистра труда и соцзащиты: «Мы максимально уравняли права женщин и мужчин в воспитании ребенка»

23 июля президент подписал закон с интересным названием «Об изменении законов» - это означает, что он затронул и изменил не только сам Трудовой кодекс, но и другие законодательные акты.

- Документ получился сбалансированным, учитывает интересы работников и нанимателей. Он современный - есть нормы, которые заглядывают вперёд. Правкам подверглись более 200 статей! Одно из его направлений - повышение гибкости трудового законодательства, чтобы оно не было препятствием для экономического развития, - рассказал замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов.

Рассказываем, что изменится для работников, когда закон вступит в силу. Это произойдет через полгода через опубликования, то есть ориентировочно – в конце января 2020 года.

1. О серьезных изменениях в условиях труда предупредят за месяц

Раньше по поводу того, насколько заранее вам должны сказать о существенных изменениях условий труда, т.е. была коллизия. В трудовом кодексе этот срок был месяц, а в Декрете президента №5, который выше кодекса по юридической силе, – всего 7 дней.

В результате то и дело возникали споры. Получалось, работник, которому урезают зарплату или рабочий день, мог узнать об этом всего лишь за неделю до этого! Теперь срок предупреждения вернули к месяцу. Хватит даже на то, чтобы найти новую работу, если новые условия совсем не нравятся.

2. Обязательное продление контракта для хороших работников

Если у работника нет нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, контракт с ним обязательно будет продлевать. Конечно, если он согласен. Инициатором изменений стала Федерации профсоюзов Беларуси.

- Если контракт был на 1 год – значит, нужно предлагать продление еще на 4 года, если на 2 года - то продление на 3 года. Если же контракт заключили сразу максимальный срок, то есть на 5 лет, то наниматель должен предлагать продление не менее, чем на 3 года. Но только если есть желание работника, - говорит Игорь Старовойтов.

3. Материальную ответственность по контракту и по трудовому договору уравняли

Пока Декрет президента № 29 предусматривает только полную материальную ответственность для работающих по контракту, а для трудовых договоров - еще и ограниченную ответственность при отсутствии умысла на причинение ущерба имуществу нанимателя. Теперь контрактники тоже смогут нести ограниченную матответсвенность.

- Вызывало вопросы, почему такая разница установлена для работающих по контракту и по трудовому договору? Было решено поддержать работающих по контракту, создать для них одинаковые условия, - объясняет Игорь Старовойтов.

В Трудовой кодекс внесли понятие «реального ущерба». Это важно, так как работник несет ответственность только за такой ущерб.

- Была практика, когда контролирующие органы накладывали на юрлица штрафы за определенные нарушения, а потом руководители обязывали работников возмещать эти штрафы. А вы понимаете, что штрафы для юридического и физического лица отличаются по размеру. Теперь внесено понятие реального ущерба, и штрафы к нему не относятся.

4. Удаленная работа станет законной

Тем, кто работает вне офиса, в новой версии кодекса посвящена целая глава. Раньше наниматели предпочитали не оформлять официально таких работников, ведь дистанционная работа была не урегулирована законом. Теперь свои обязанности они смогут выполнять в любом удобном месте с помощью «информационных и коммуникационных технологий». В остальном они будут наравне с другими работниками.

- Мы понимаем, что количество таких работников будет только возрастать, – объясняет замминистра.

5. Молодым мамам разрешат работать сверхурочно

Женщинам с детьми до трех лет разрешат ездить в командировки, работать сверхурочно, а также в праздники и выходные, если они написали заявление об этом. Раньше они не могли, даже если бы хотели.

Инициализаторами такого изменения стали сами женщины.

- У мам сейчас много гарантий, но со временем многие из них стали рассматриваться как препятствия. В Европе это уже давно отменили. Если человек хочет и имеет возможность работать - почему бы и нет? - говорит замминистра.

6. Отказать в работе из-за наличия детей одинокому родителю не смогут

В новом Трудовом кодексе появится понятие «одинокий родитель». Ранее в нем была льгота только для одиноких матерей, которым нельзя отказать в заключении трудового договора из-за наличия детей. Теперь по этой причине не смогут отказать в приеме на работу еще и одиноким отцам, усыновителям, удочерителям, а также тем, чьи супруги лишены родительских прав или признаны пропавшими без вести.

7. Молодым папам - дополнительный отпуск

После рождения ребенка отцы смогут уходить в неоплачиваемый отпуск сроком до 14 календарных дней. Конечно, если хотят этого. Право предоставляется в первые полгода жизни малыша, и наниматель не может отказать. Если такое предусмотрено локальными документами нанимателя, отпуск папы может стать оплачиваемым или продлиться больше двух недель.

- Это интересный шаг, он учитывает гендерные аспекты. Мы максимально уравняли права женщин и мужчин в воспитании ребенка. Когда рождается ребенок, а это один из самых сложных периодов, семья должна быть вместе, особенно в первые дни. Мы изучили международный опыт, более 20 стран имеют такие отпуска, - подчеркнул Игорь Старовойтов.

8. За нарушения можно на год остаться без премий

Раньше у нанимателя было три способа дисциплинарного воздействия на работника: замечание, выговор, увольнение. Теперь этот перечень пополнится четвертым пунктом: лишение полностью либо частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев. Попросту - лишение премии на срок до года.

9. Совместителям разрешат работать на полную ставку на второй работе

Сейчас совместители имеют право работать не больше 20 часов в неделю на второй работе. Теперь эту норму удвоят для работающих по совместительству, а также работников в трудовых отпусках по основному месту работы. Работать по совместительству они смогут полный рабочий день, а также проработать на дополнительной работе весь свой трудовой отпуск по основной работе.

10. При увольнении выплатят больше

Если работник уволился из-за установления ему неполного рабочего времени (менее половины нормы), наниматель должен будет выплатить ему среднемесячную зарплату. Ранее это был его средний заработок за две недели.

- Работнику устанавливают в три раза меньше часов, само собой, и зарплата становится в три раза меньше. Как правило, с таким изменениями существенных условий труда работник не соглашается. Мы рассматриваем это как скрытое сокращение – наниматель устанавливает ему минимальное рабочее время, зная, что он уйдет сам, - объясняет замминистра.