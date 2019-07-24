2019-07-24T15:02:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобороны о парне, который добивается компенсации от армии: «Решение о годности призывника принимает не военкомат, а медкомиссия»

Позицию Минобороны по поводу сложившейся ситуации озвучил консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Мурашов
Ольга ИВАШЕНКО
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Минобороны о случае с парнем, который добивается компенсации от армии: «Решение о годности призывника принимает не военкомат, а медкомиссия». Фото: личный архивМинобороны о случае с парнем, который добивается компенсации от армии: «Решение о годности призывника принимает не военкомат, а медкомиссия». Фото: личный архив
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- Никто не отрицает, что во время призыва в армию у данного гражданина не было заболевания, о котором идет речь. Но есть один момент, который все опускают или не хотят учитывать: по мнению призывной медкомиссии, состояние его здоровья во время призывной кампании не мешало прохождению службы в армии. В положении о военных комиссариатах четко прописано: военный комиссар обязан выполнять решения призывной комиссии. Это значит, что ставить решение комиссии под сомнение мы не можем. Гражданский уполномоченный врач признал молодого человека годным к службе по статье 57 пункту Г.

- В той же статье 57, но в пункте В Постановления Минобороны Беларуси и Минздрава Беларуси от 20 декабря 2010 г. №51/170 (в нем расписана классификация заболеваний для определения категории годности граждан к военной службе. - Ред.) напротив заболевания Никиты стоит пометка НГМ - «не годен к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время».

- Да, есть такой пункт. Но обратите внимание на то, что в этой же статье, только в пункте Г напротив этого же заболевания стоит уже метка ГО - «Годен к военной службе с незначительными ограничениями». Повторюсь: только медицинская призывная комиссия определяет, какую категорию годности присвоить призывнику, а не сам призывник и тем более не Минобороны.

Во время службы в армии, когда молодого человека обследовали в военных лечучреждениях, заболевание выявили уже на другой стадии, которая действительно препятствовала дальнейшему прохождению службы. В связи с этим состояние здоровья солдата переквалифицировали со статьи 57 Г в ту самую статью 57 В. То есть признали не годным к службе в армии и комиссовали.

- Молодой человек говорит, что в организационно-мобилизационном управлении Генштаба Вооруженных сил Беларуси на жалобу его матери с просьбой разобраться в ситуации им ответили, что по каким-то причинам поликлиника №1 Гродно передала призывной комиссии неполный диагноз, чем ввела членов призывной комиссии в заблуждение…

- Официального ответа матери молодого человека на ее жалобу Минобороны дать не могло и не может. У нее нет доверенности от лица сына. Но могу сказать точно: ни одна призывная медкомиссия не имеет права начать свою работу, не имея выписки из меддокументов поликлиники по месту жительства призывника. По нашим данным, все необходимые документы и медзаключения у призывной комиссии были и все жалобы призывника были учтены и проверены.

- На какой стадии сейчас разбирательство?

- В настоящее время специалисты военно-медицинского управления Министерства обороны проводят дополнительную проверку по этой ситуации. По ее результатам гражданину будет дан ответ на его обращение.

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