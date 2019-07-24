2019-07-24T15:59:08+03:00
Общество
КП Беларусь

"Это была просто шутка!" МАРТ назвал ролик «Белмаш» с полуголыми сотрудницами неэтичным

Министерство отреагировало на петицию недовольных зрителей и теперь советует удалить ролик
Таисия САВИНА
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Фото: скрин скандального ролика "Белмаш"Фото: скрин скандального ролика "Белмаш"
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Завод «Белмаш» в июне этого года выпустил видеопародию на известный клип Benny Benassi Satisfaction. В ролике полуголые сотрудницы завода работают с деревообрабатывающими станками. Феминистки возмутились: снова эксплуатация темы секса, низведение женщины до сексуального объекта и так далее. 8 июля недовольные написали петицию с просьбой к МАРТ запретить это безобразие.

- Полагаем, что подобные приемы в рекламной продукции являются недопустимыми, неэтичными и вредными для общества и должны пресекаться на законодательном уровне и на практике эффективным образом - то есть когда предпринимателю в том числе экономически выгоднее соблюдать, нежели нарушать закон. В данной рекламе использована, по нашему мнению, сексуальная объективизация женщины - низведение ее до сексуального объекта. Есть прямая связь между сексуальной объективацией и сексуальным насилием. Если в обществе нормализовано отношение к женщине как к объекту, очевидно, что у объекта нет права на отказ и свое мнение, - говорилось в петиции. Подписали ее на сегодняшний день 109 человек.

МАРТ не заставил себя долго ждать. 23 июля появился ответ, подписанный замминистра Андреем Картуном.

- Рекламный ролик признан МАРТ неэтичным, рекламодателю 22.07.2019 г. выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе путем прекращения размещения (распространения) ненадлежащей рекламы, - говорится в ответе МАРТ.

Заводу предписали удалить ненадлежащий рекламный ролик в течение трех дней. Пока его все еще можно посмотреть. К слову, сделали это на 24 июля почти 720 тысяч человек.

Белорусскому предприятию такое решение МАРТ не понравилось.

- Считаем такое решение несправедливым и будем бороться за ролик, - рассказал нам замдиректора «Белмаш» по продажам Михаил Горбатенко. - Это была просто шутка, в клипе не наши сотрудницы, а приглашенные девушки. В любом случае, будем действовать в рамках законодательства. Документ мы еще не получали, потом уже будем читать, что в нем написано, нужны формулировки. Пока не ясно, там будет обязательное [удаление] или рекомендательное. Оригинальный ролик же они не удалили, как и ролик «Марк Формэль». Даже из Германии звонили и говорили, что видели наш ролик! Так что наша узнаваемость после ролика увеличилась, конечно. А вот в денежном выражении пока рано делать выводы - у нас специфический продукт, решение о покупке принимается долго.

Жаришка в Беларуси. Источник: Belmash official

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