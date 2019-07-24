Белорусские яблоки снова можно продавать в Россию

С 24 июля Россельхознадзор возобновляет поставки белорусских яблок «под гарантии компетентного ведомства», то есть главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Напомним, 12 апреля 2019 года Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки в Россию яблок и груш из Беларуси «до урегулирования сложившейся ситуации». Тогда это не слишком затронуло наших поставщиков, фрукты прошлого сезона были практически проданы, новый еще не наступил. Но если бы ограничения сохранились, это уже могло бы сильно сказаться на экспорте и доходах наших сельхозпредприятий.

Напомним, еще в 2014 году Россия ввела запрет на поставки на свою территорию фруктов из стран Евросоюза. С тех пор периодически инспекторы задерживали на территории страны-соседки фуры с теми же яблоками, которые приехали из Беларуси, но, по подозрению Росельхознадзора, на самом-то деле прибыли, например, из Польши или других санкционных стран.

Чтобы решить проблему, в Беларусь приехала целая делегация российских инспекторов. Они с 15 по 20 июля оценивали, как выращивают яблоки на наших сельхозпредприятиях. Специалисты Россельхознадзора побывали на 51 предприятии по производству яблок, узнавали площадь садов, занятых под яблони, их сорта и урожайность, есть ли фруктохранилища. Как рассказали «КП» фермеры, инспекторы буквально считали яблони, прогнозировали будущий урожай, оценивали, как фрукты хранятся.

Нет пока ответа на вопрос, а что с грушами? В постановлении о запрете, как мы видим, указаны яблоки и груши, а в постановлении о разрешении поставок - только яблоки.