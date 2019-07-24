2019-07-24T16:04:54+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Рок за Бобров»: 12 часов музыки, Юрий Дудь, Баста и другие звезды

На фестиваль продано более 20 тысяч билетов, и эта цифра стремительно растет
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

В августе в Минске пройдет знаменитый фестиваль под открытым небом «Рок за Бобров». Впервые он продлится полсуток – 12 часов непрерывной музыки разных направлений, танцев и невероятной энергетики. В фесте примут участие 12 коллективов - лучших и актуальных звезд рок и хип-хоп сцены. И это еще не все сюрпризы!

Звездные ведущие

Бессменный ведущий «Рок за Бобров» Александр Помидоров в этот раз будет не один, а в паре с Юрием Дудем – одним из самых популярных блогер рунета по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ). Почти 20 лет Дудь строил карьеру журналиста. А в 2017 году запустил видеоблог на YouTube и теперь его интервью набирают до 25 миллионов просмотров.

Юрий Дудь – не просто звездный ведущий. Он сам обожает рок: Sum 41, Pink, в постоянном плей листе ведущего – подборка резвых хитов The Rolling Stones, Kiss и AC/DC, «Короля и Шута». Сценарий мероприятия ему не нужен, ведь ведущий отлично разбирается в лайн-апе фестиваля. Он является поклонником Сергея Михалка и «Ляписов», близко дружит с Бастой, Little Big, «25/17», «Порнофильмами» и группой «Хлеб», которая записала джингл «Юрий будет Дудь».

Топовые музыканты

Второе десятилетие подряд «Рок за Бобров» собирает лучших музыкантов. На сцену выходят и уже известные артисты, и молодые перспективные команды. Организаторы умудряются подобрать лайн-ап исполнителей так, что довольными остаются и давние поклонники фестиваля, и те, кто на нем выросли. В этом году к «Мумий Тролль», «Баста» и «Ляпис-98» добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы «Дай дорогу», «Петля пристрастия» и многие другие.

Фудкорт и лаунж-зоны

Зона фудкорта в 2019 году станет поистине огромной! Количество точек по сравнению с прошлым годом увеличится в половину – 150 точек вместо 100. Они будут располагаться островками, а не линейно, как было раньше.

Пока радует и прогноз погоды. Синоптики обещают приятные +22, при которых комфортно танцевать и петь!

«Рок за Бобров» пройдет в Минске уже в 12-ый раз. В прошлом году фест посетили около 45 тысяч человек - абсолютный рекорд посещаемости платного фестиваля для нашей страны. Грядущий опен эйр имеет все шансы повторить его успех. Количество уже купленных билетов перевалило за 20000.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 3 августа

ГДЕ: аэродром Боровая

ЦЕНА: от 44 рублей, ВИП - 103 рубля + комиссия билетного оператора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Премьеры театрального лета: Самоубийство в райских садах, триллер от «Шляхтича Завальни» и скальпель для «Урода»
О том, что летом театральная жизнь замирает, некоторые труппы, кажется, забыли. Уже не первый год на июнь-июль ставят очень любопытные премьеры, которые действительно хочется посетить
«Хорошо, что все снято на камеру»: как прошел юбилей Стаса Михайлова
14 мая 50 белорусов бесплатно попали на концерт Стаса Михайлова и стали гостями на закрытом фуршете с артистом. Было всё: шампанское, тосты за здоровье именинника, изысканные закуски и общение со звездой
Песня «Какао-какао» (ко-ко-ко) вылетела из эфира «Легенды FM»
Слушатели сделали свой выбор. В прошлую пятницу в программе «Музыкальная дуэль» на радио «Легенды FM» популярная песня проиграла другому хиту 90-х «Дым сигарет с ментолом» и навсегда покинула эфир радиостанции
Новости 24
В Сморгонском районе мужчина 4 года продавал дворняг под видом овчарок
«Существуют демографические проблемы»: Лукашенко подписал закон об «отсрочках»
«Не более $15 долларов за баррель»: в Транснефти определились с суммой компенсации для Беларуси
В Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель
Кому горячую воду будут отключать меньше чем на две недели?
В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка
Под Слонимом в ДТП пострадали четыре ребенка
В Жлобинском районе на грани гибели оказались 400 коров
Посмотрите, какой фонтан скоро откроют в Бресте!
Фото: в центре Минска появился еще один Кремль
Фото: в визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок
Мининформ Беларуси ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам
В Слониме откопали труп пропавшего два года назад мужчины во дворе его убийцы
Зеленский получил закрытую информацию по делу Шеремета и пообещал, что убийц найдут
Восьмилетнюю девочку, которую мама била молотком по голове, перевели из реанимации
В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте