«Рок за Бобров»: 12 часов музыки, Юрий Дудь, Баста и другие звезды

В августе в Минске пройдет знаменитый фестиваль под открытым небом «Рок за Бобров». Впервые он продлится полсуток – 12 часов непрерывной музыки разных направлений, танцев и невероятной энергетики. В фесте примут участие 12 коллективов - лучших и актуальных звезд рок и хип-хоп сцены. И это еще не все сюрпризы!

Звездные ведущие

Бессменный ведущий «Рок за Бобров» Александр Помидоров в этот раз будет не один, а в паре с Юрием Дудем – одним из самых популярных блогер рунета по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ). Почти 20 лет Дудь строил карьеру журналиста. А в 2017 году запустил видеоблог на YouTube и теперь его интервью набирают до 25 миллионов просмотров.

Юрий Дудь – не просто звездный ведущий. Он сам обожает рок: Sum 41, Pink, в постоянном плей листе ведущего – подборка резвых хитов The Rolling Stones, Kiss и AC/DC, «Короля и Шута». Сценарий мероприятия ему не нужен, ведь ведущий отлично разбирается в лайн-апе фестиваля. Он является поклонником Сергея Михалка и «Ляписов», близко дружит с Бастой, Little Big, «25/17», «Порнофильмами» и группой «Хлеб», которая записала джингл «Юрий будет Дудь».

Топовые музыканты

Второе десятилетие подряд «Рок за Бобров» собирает лучших музыкантов. На сцену выходят и уже известные артисты, и молодые перспективные команды. Организаторы умудряются подобрать лайн-ап исполнителей так, что довольными остаются и давние поклонники фестиваля, и те, кто на нем выросли. В этом году к «Мумий Тролль», «Баста» и «Ляпис-98» добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы «Дай дорогу», «Петля пристрастия» и многие другие.

Фудкорт и лаунж-зоны

Зона фудкорта в 2019 году станет поистине огромной! Количество точек по сравнению с прошлым годом увеличится в половину – 150 точек вместо 100. Они будут располагаться островками, а не линейно, как было раньше.

Пока радует и прогноз погоды. Синоптики обещают приятные +22, при которых комфортно танцевать и петь!

«Рок за Бобров» пройдет в Минске уже в 12-ый раз. В прошлом году фест посетили около 45 тысяч человек - абсолютный рекорд посещаемости платного фестиваля для нашей страны. Грядущий опен эйр имеет все шансы повторить его успех. Количество уже купленных билетов перевалило за 20000.

Фото: организаторы

КОГДА: 3 августа

ГДЕ: аэродром Боровая

ЦЕНА: от 44 рублей, ВИП - 103 рубля + комиссия билетного оператора.