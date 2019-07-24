С 1 августа вырастет социальная пенсия и некоторые пособия

Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума (БПМ) составит 230,91 руб. (сейчас он 224,02 руб.). Бюджет прожиточного минимума - это, проще говоря, сумма денег, которая нужна человеку для поддержания минимального уровня жизни. Для каждой страны и разных категорий населения она своя. Например, для пенсионеров БПМ будет 176,75 руб. (сейчас - 171,3 руб.), для трудоспособного населения - 257,05 руб. (сейчас - 249,98 руб.).

От БПМ зависят некоторые пенсии и пособия. Соответственно, с ростом этого показателя вырастут и минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, некоторые детские пособия (см. таблицу).

Напомним, с 1 августа размер трудовой пенсии составит 438 руб., а средний размер пенсии по возрасту - 446,1 руб.

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